"لن نتأثر برباعية باريس" .. رافينيا يخرج برسالة تحذيرية إلى ريال مدريد قبل الكلاسيكو

تلقى رجال هانزي فليك أول خسارة لهم في موسم 2026-27 خلال رحلة شاقة إلى العاصمة الفرنسية. وحقق حامل اللقب الأوروبي فوزًا صعبًا بنتيجة 4-2 على العملاق الكتالوني، منهيًا بشكل مفاجئ انطلاقة برشلونة الخالية من الهزائم هذا الموسم.

وعلى الرغم من النتيجة المخيّبة، عاد رافينيا بشكل مرحَّب به إلى التشكيلة الأساسية. وقد أدار الجهاز الفني دقائق لعب البرازيلي بعناية شديدة عقب عودته القصيرة إلى التدريبات الكاملة.

كما حملت المباراة الأوروبية مخاوف جديدة من الإصابات بالنسبة للبلوجرانا. فقد اضطُر لاعب الوسط داني أولمو إلى مغادرة أرضية الملعب، ما يجعل جاهزيته للمواعيد المحلية المقبلة غير مؤكدة.



