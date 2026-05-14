فكر لا يموت: موسم 2025-2026 يؤكد.. "استعمار" المدرسة البرشلونية لأوروبا ولكن!

في عام 2026، لم يعد برشلونة مجرد نادي يقع في إقليم كتالونيا؛ بل تحوّل إلى "أيديولوجيا" عابرة للحدود، ومدرسة كروية ترفض الاندثار.

نعم.. فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الذي يقوده المدير الفني الألماني هانزي فليك، اكتفى بالتتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أن بصمة "أبناء النادي"، انتشرت في كل مكان.

هذه البصمة البرشلونية؛ ظهرت في أكبر الدوريات الأوروبية، وكذلك في المسابقة القارية العريقة "رجالًا ونساءً".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف سيطرت "المدرسة البرشلونية" على أوروبا، في الموسم الرياضي الحالي..