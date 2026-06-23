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علي سمير

إنجلترا لن تفوز بكأس العالم .. غانا تنتصر للكرة القبيحة وجوردون يتسبب في اتهامات بالنصب على برشلونة!

فقرات ومقالات
كأس العالم
إنجلترا
إنجلترا ضد غانا
غانا
توماس توخيل
نوني مادويكي
جود بيلينجهام
انتوني جوردون
بوكايو ساكا
إيفان توني
برشلونة

تعادل سلبي كشف العديد من العيوب

منذ وقت ليس ببعيد، قرر آرسنال، إهدار 56 مليون يورو من أجل التعاقد مع نوني مادويكي، والنتيجة كانت كارثية أثارت العديد من التساؤلات حول جودة ميكيل أرتيتا كمدرب في اختيار اللاعبين.

وفي الصيف الجاري، قام برشلونة بالتعاقد مع أنتوني جوردون، جناح نيوكاسل يونايتد السابق، مقابل 80 مليون يورو، وسط احتفاء وشكوك من عشاق الفريق الكتالوني تجاه هذه الصفقة التي جاءت وفقًا لطلب الألماني هانزي فليك.

والليلة .. عندما حان الوقت لمواجهة إنجلترا وغانا في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم 2026، قرر توماس توخيل الانضمام للثنائي، ووضع ثقته في مادويكي وجوردون، كجناحيين أساسيين أمام منتخب البلاك ستارز.

ماذا حدث له؟ مستوى متواضع ومُحبط، افتقار للحلول الإبداعية من على الأطراف، وتعادل سلبي جعل رصيد الفريقين يصل إلى 4 نقاط، وأثار الشكوك حول إمكانية حصول الأسود الثلاثة على بطولة كأس العالم.

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    الشكوك مستمرة

    اختيارات المدربين في البطولات الكبرى وبالأخص المونديال تحمل الكثير من المجازفة، استبعاد أحدهم قد يرفعك إلى السماء أو يطرحك أرضًا، وكل شيء يعتمد بشكل كبير على النتائج والمردود الذي يقدمه الفريق.

    توخيل استبعد فيل فودين وكول بالمر قبل هذه البطولة، معتبرًا أن نوني مادويكي وبوكايو ساكا "غير الجاهز" يكفيان في مركز الجناح الأيمن، ومرة أخرى يُثبت لنا أن الألماني لم يكن على صواب.

    ظهور اسم ساكا أمر طبيعي، لأن جناح آرسنال موهبة مميزة يمكنها صناعة الفارق، لكن الجميع يعرف أنه ليس في أفضل مستوياته، لذلك كان يجب الاستعانة بلاعب يمكنه تعويضه وسد العجز الناتج عن عدم اللعب به كأساسي في بعض المباريات.

    المدرب الألماني قرر السير في اتجاه غريب يُعارض أي منطق، من خلال الاستعانة باللاعب الذي فشل عن تعويض ساكا خلال إصاباته في الموسم الماضي مع آرسنال، وهو مادويكي، ماذا كان يتوقع توخيل؟

    مادويكي لم يفعل أي شيء، وكان أحد أسوأ اللاعبين في المباراة، سرعة دون أي شيء آخر، لا يعرف متى يراوغ ومتى يمرر أو يسدد، لينتهي الأمر بخروجه في الشوط الثاني لصالح ماركوس راشفورد، دون أن يمر بأي مراوغة ولو لمرة واحدة فقط.


    مادويكي فقد الكرة 18 مرة ولم يسدد أي كرة على المرمى، ليخرج بشكل متأخر بعد فوات الأوان .. ولكن هل كانت الأمور أفضل على الجانب الآخر؟

    هنا ننتقل إلى أنتوني جوردون الذي أثار الكثير من الشكوك حوله في مباراة كرواتيا بالجولة الأولى، قبل أن تعود مرة أخرى أمام غانا، وسط اعتقادات بأن برشلونة تعرض لـ"النصب" بعد شراء اللاعب من نيوكاسل بـ80 مليون يورو.

    جوردون تنافس مع مادويكي وجود بيلينجهام على لقب اللاعب الأسوأ في المباراة، وخرج في الدقيقة 65 لينزل بدلًا منه ساكا دون أن يفعل أي شيء يذكر.

    نحن هنا لا نقول إن جوردون صفقة فاشلة، ربما ينجح، ولكن على جماهير برشلونة أن تتعرف على عيبه الأكبر، الإنجليزي لا يمتلك المهارة اللازمة عندما تنغلق الأبواب ويحتاج الفريق للمسة سحرية تصنع الفارق، بل نجاحه يعتمد بشكل كبير على المنظومة المتواجدة حوله.

    نحن هنا نقول لك بكل بساطة .. جوردون ليس صفقة سيئة، ولكن لا ترفع توقعاتك، إن تعطل لامين يامال لا تتوقع من جوردون سوى مجهود عالي ومساندة ودفاعية وسرعة وإجادة في التحولات، لكن قدرات فردية لفك التكتلات؟ لا تكن طماعًا.


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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    وداعًا بيلينجهام؟

    إحدى أهم المعضلات التي واجهت توخيل قبل البطولة، كانت في اختيار اللاعب الذي سيتواجد في خط الوسط أمام كل من إليوت أندرسون وديكلان رايس، والسؤال هنا كان : جود بيلينجهام أم مورجان روجرز؟

    توخيل قرر التخلي عن سياسته بالقسوة على النجوم، ليرضخ إلى شهرة بيلينجهام ولعبه لريال مدريد، واعتباره أحد أهم اللاعبين بمركزه "على الورق" في العالم، متجاهلًا روجرز الذي فعل كل شيء ممكن مع أستون فيلا الموسم الماضي.

    ليس من الغريب أن تكون أبرز لقطة لبيلينجهام في المباراة، هي دخوله في مشادة كلامية مع أحد لاعبي الفريق الخصم والمدرب كارلوس كيروش، مشهد معتاد للإنجليزي مع ريال مدريد منذ تراجع مستواه وتركيزه على المعارك الوهمية داخل وخارج الملعب.

    بيلينجهام لم يفعل المطلوب منه ضد غانا، وعجز بشكل كامل عن أداء مهامه في حمل الكرة واختراق دفاعات الفريق الخصم، لتكون النتيجة تغييره ونزول روجرز في الدقيقة 73.

    نجم أستون فيلا لم يأكل الأخضر واليابس بعد دخوله، لكن الصورة تغيرت نوعًا ما مع نزوله هو وساكا ونيكو أورايلي وإيبيرتشي إيزي، في الوقت الذي تصدى فيه دفاع غانا إلى كافة المحاولات.

    حالة إنجلترا أمام الدفاع الغاني تجعلنا نطرح العديد من التساؤلات .. لماذا لا يحصل هاري كين على الدعم الكافي ممن خلفه؟ هل يجب على توخيل استبعاد بيلينجهام من تشكيله الأساسي؟ هل يندم الألماني على عدم جلب فودين أو بالمر؟

    ماذا عن ترنت أرنولد؟ ظهير ريال مدريد كان سلاحًا مهمًا يمكن استخدامه على الأطراف بتمريراته الطولية المباغتة لدفاعات الهجوم، في حالة الفشل بالاختراق من العمق.

    تهميش إيفان توني يبقى كعلامة استفهام أيضًا، لماذا قرر توخيل جلبه إلى البطولة من الأساس، إذا كان سيتركه على دكة البدلاء دون لعب أي دقيقة ضد كرواتيا وغانا في أول جولتين؟

    تصرف غريب من توخيل الذي لم يقم حتى بالاعتماد على أولي واتكينز بجوار كين من أجل مساعدته، وخلق زيادة عددية لكسر التكتل الغاني الحصين.

    عمومًا .. وبعد ما شاهدناه ليلة الثلاثاء أمام غانا، سندرك جيدًا أن فوز إنجلترا بكأس العالم مع هذه المجموعة من اللاعبين يبدو في غاية الصعوبة، خاصة لو قمنا بمقارنة التنوع والمستويات الفردية للفريق مقارنة مع فرنسا وإسبانيا.


  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الكرة القبيحة تنتصر

    تحدثنا كثيرًا عن إنجلترا، وقد حان الوقت للتطرق إلى ما فعلته غانا مع مدربها البرتغالي كارلوس كيروش، الذي عُرف عنه بشكل مستمر أنه من أنصار المدرسة الدفاعية والكرة القبيحة التي لا تفضل الهجوم والمجازفة.

    عندما تنظر إلى تشكيل غانا، ستجد أن أفضل من لعبوا خلال هذه المباراة هم الرباعي الدفاعي وحارس المرمى بنجامين أساري مع توماس بارتي "محور دفاعي"، لذلك من السهل تخمين الطريقة التي اعتمد عليها كيروش.

    مهما تقدم كيروش في السن، البرتغالي المخضرم الذي سبق له تدريب مصر وعمان وإيران وعدة دول أخرى، يعرف ما يُجيده ويستطيع فعله، ويطبق هذه الفلسفة في أي مكان يذهب له.

    فعلها أمام مصر وكان على وشك النجاح، بالاقتراب من التأهل إلى كأس العالم 2022 قبل الخروج المأساوي أمام السنغال، وخسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام أسود التيرانجا.

    ويبدو أنه يطبق نفس الأمر مع غانا، وحتى الآن جمع 4 نقاط في دور الـ48 من كأس العالم، وسواء اختفلنا أو اتفقنا مع أسلوبه، رهانه يبدو ناجحًا إلى حد كبير، بعدما أوقف أحد أهم المرشحين للبطولة "قبل إقامتها".

    أنطوان سيمينيو وإيناكي ويليامز وجوردان أيو لم يفعلون الكثير، حتى وإن حاول الفريق الاعتماد على المرتدات "وكان على وشك التسجيل مرتين"، الأهم في النهاية هو الخروج بنقطة ثمينة، ليربح كيروش رهانه على فلفسته حتى الآن.