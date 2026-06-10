ومع بقاء خمسة أيام فقط على المباراة الافتتاحية للمنتخب الإسباني في كأس العالم، تزايدت المخاوف بشأن جاهزية اللاعب الشاب بعد فترة غيابه عن الملاعب.
طمأن برشلونة وأقلق جمهور المنتخب .. الاتحاد الإسباني يكشف تطورات حالة لامين يامال قبل كأس العالم 2026
التعاون بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونادي برشلونة
لطالما كانت العلاقة بين الاتحاد الإسباني ونادي برشلونة موضع خلاف خلال فترات التوقف الدولية، لكن كارانكا سارع إلى نفي أي إشارة إلى وجود خلافات.
وفي حديثه من معسكر الفريق في بايلور، أكد كارانكا أن الطرفين على تواصل مستمر بشأن عملية تعافي يامال. ويخضع نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لعملية تعافي من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، والتي تعرض لها في أواخر أبريل خلال مباراة في الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو.
وأوضح كارانكا للصحافة: "سنرى متى يكون أفضل وقت لعودته. علاقتي مع بويان و[المدير الرياضي] ديكو، على الرغم من أنني لم ألعب معهما، رائعة منذ اللحظة الأولى. من المهم أن تكون هناك شفافية. كنا مع الجهاز الطبي لبرشلونة ونحن جميعًا ننتظر لنرى متى يكون أفضل وقت".
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لا توجد مواعيد محددة لعودة يامال
مع استعداد إسبانيا لبدء مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة H إلى جانب الرأس الأخضر وأوروجواي والمملكة العربية السعودية، تزايدت التكهنات حول جاهزية جناح برشلونة. ورغم انتشار شائعات تشير إلى وجود اتفاق على عودة الجناح خصيصًا للمباراة الثالثة في دور المجموعات، رفض كارانكا الدخول في تحديد جدول زمني صارم. ويبقى التركيز على إعادة الاندماج التدريجي الذي يضمن صحة اللاعب على المدى الطويل بدلاً من الالتزام بموعد محدد للعودة.
وأشاد المدير الفني للاتحاد الإسباني بتأثير يامال على الفريق، كلاعب وكشخص، قائلًا: "لديه تلك البهجة الفطرية خارج الملعب. إنه ينقلها للآخرين، وداخل الملعب يتمتع بتلك الحيوية والجودة التي ستسمح له بترك بصمة في عصره".
التعامل مع المخاوف المتعلقة بالإصابات في صفوف الفريق
تصمم إسبانيا على خوض حملة قوية ومحو الذكريات المريرة لكأس العالم الأخيرة - حيث خرجت من دور المجموعات في عام 2014، وتعرضت للإقصاء في دور الـ16 في عامي 2018 و2022 على التوالي بعد فوزها في عام 2010 - لذا فهي لا تغامر بأي شكل عندما يتعلق الأمر بعمق التشكيلة.
وبالتالي، فإن يامال ليس هو الشاغل الوحيد على صعيد اللياقة البدنية لفريق لويس دي لا فوينتي، حيث يخضع كل من نيكو ويليامز وفيكتور مونوز لمراقبة دقيقة من قبل الطاقم الطبي. وأشار كارانكا إلى أن القرار النهائي بشأن مشاركتهم سيكون نتيجة جهد تعاوني بين الطاقم الفني والأطباء، لضمان عدم المخاطرة غير الضرورية خلال مرحلة المجموعات.
وأضاف كارانكا: "هذا نجاح آخر للفريق، وللخدمات الطبية والطاقم الفني. لترى ما هو الوضع الحالي لكل لاعب. لويس له الكلمة الأخيرة مع الأطباء. التعافي يسير بشكل جيد جدًا في الحالات الثلاث، ولويس هو من سيقرر مع الأطباء ما هو الأفضل. هذا هو الوقت المناسب للأطباء وللويس".
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مكانة إسبانيا كمرشحة للفوز بكأس العالم
بعد فوزها ببطولة أوروبا، تدخل إسبانيا البطولة باعتبارها أحد أبرز المرشحين لرفع الكأس. ومع ذلك، يحرص كارانكا على النظر إلى هذه التوقعات باعتبارها فرصة وليس مصدر ضغط مدمر، معزياً الفضل في المكانة الحالية للفريق إلى العمل الدؤوب الذي بذله الاتحاد على المدى الطويل.
واختتم: "الفوز ليس ضرورة، بل هو حلم نراوده جميعًا. وهذا يعكس مدى نجاح الاتحاد في عمله على مدار سنوات عديدة. نحن نتعامل مع الأمر بشكل طبيعي. عندما يصفك الجميع بأنك المرشح الأوفر حظًا، فهذا يعني أنك قد قمت بعمل جيد. لكننا نعلم أن هناك مرشحين آخرين للفوز بكأس العالم".