برشلونة أم ريال مدريد؟ نجم هولندي يعترف بحلمه باللعب في الدوري الإسباني، في الوقت الذي يراقب فيه عملاقا «الكلاسيكو» لاعب الوسط الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو

أعرب سميت صراحةً عن رغبته في الانتقال إلى إسبانيا، مشيرًا إلى أن ثقافة كرة القدم والمناخ هما عاملان رئيسيان في عملية اتخاذ قراره. ورغم الاهتمام الكبير الذي أبدته أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخدماته، يبدو أن لاعب الوسط عازم على الانتقال إلى إسبانيا بمجرد انتهاء عقده مع ألكمار.

"الدوري الإسباني. سيكون من الرائع اللعب هناك. أحب الشمس، وقد سئمت اللعب في البرد والمطر، لذا أود الذهاب للعب في إسبانيا"، قال سميت في برنامج Matchday with Broederliefde عندما سُئل عن الوجهة التي يرغب في الانتقال إليها.

يُقال إن ريال مدريد ينظر إليه كهدف رئيسي لتجديد صفوف خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من أن برشلونة قد ارتبط اسمه به أيضًا. من ناحية أخرى، تراقب أندية عملاقة في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد تطوراته.