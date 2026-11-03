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علي سمير

حتى "المصارعة الحرة" لم تنفعك يا إيمري .. أستون فيلا دفع ثمن عقدتك التاريخية والتنمر ليس الحل لإيقاف برشلونة!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
برشلونة
برشلونة ضد أستون فيلا
أستون فيلا
دوري أبطال أوروبا
أوناي إيمري
هانسي فليك
لامين يامال
رافينيا

المدرب الإسباني يواصل عجزه أمام برشلونة

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برشلونة

برشلونة

ليلة الثلاثاء، كان أوناي إيمري مدرب أستون فيلا على موعد مع الفريق صاحب الذكرى الأسوأ في مسيرته التدريبية، والحديث هنا عن العملاق الكتالوني .. برشلونة!

البداية كانت مبكرة عن طريق النجم الشاب لامين يامال بخطأ فادح من الضيوف، قبل أن يواصل البرازيلي رافينيا تألقه وانطلاقته الاستثنائية هذا الموسم، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 53 و65.

إيمري اعتاد على السقوط أمام برشلونة، نتيجة 3/0 لا تمثل صدمة قوية للإسباني الذي تلقى ريمونتادا قد تكون الأقسى في تاريخ كرة القدم على الإطلاق عندما كان مدربًا لباريس سان جيرمان.

مدرب فيلا كان يعرف ما ينتظره من أصحاب الأرض، والمثير هنا هي الطريقة التي قرر الاعتماد عليها هذه المرة ولكنه فشل "كالعادة" بفضل ما فعله الألماني هانزي فليك!

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    عقدة تاريخية

    بعد هذه المباراة أو حتى قبلها، لو سألت إيمري عن الفريق الذي لا يريد أن يلعب أمامه، فبالتأكيد هو برشلونة دون أدنى شك لأن العملاق الكتالوني هو الأكثر انتصارًا عليه طوال مسيرته التدريبية.

    صاحب الـ55 سنة سبق أن لعب ضد برشلونة كثيرًا سواء في تجربته مع ألميريا وإشبيلية وفالنسيا وباريس سان جيرمان وفياريال، واعتاد على الخسارة بكل السيناريوهات الممكنة، وكأن هذا الفريق قرر التفنن في التفوق عليه منذ بداية رحلته وحتى الآن.

    ولعب إيمري 31 مباراة أمام برشلونة في مختلف البطولات، حقق خلالها 3 انتصارات فقط وتعادل 6 مرات وخسر في 22 مناسبة، رقم يعكس التفوق الكاسح للعملاق الكتالوني والذي يعتبر الأكثر فورًا عليه بمختلف تجاربه المهنية.

    ولعل السيناريو الأكثر قسوة، كان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2016/2017، عندما فاز ذهابًا على برشلونة بنتيجة 4/0 ليظن أن التأهل قد حُسم بالفعل لصالح، قبل أن يتلقى الصاعقة بالخسارة 6/1 في ملعب كامب نو، وهي الهزيمة التي تسببت في اهتزاز صورته كمدرب بشكل عام.

    وبحمله هذه الذكرى السيئة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، جاء الموعد في اللقاء الأوروبي الأول ضد عملاق الليجا منذ هذه الخسارة التاريخية، ليسقط مرة أخرى على نفس الملعب.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    حتى المصارعة لم تفيده

    مهما كانت الخطة التي كان يريد إيمري تطبيقها من الناحية الفنية ضد برشلونة، فكل شيء تم إفساده بهدف يامال المبكر، الذي جاء بسبب الضغط العالي الذي فرضه فليك على الخصم وفشل الضيوف في التعامل معه.

    وبعد هذا الهدف، تحولت المباراة إلى حلبة مصارعة تمامًا، محاولًا الاعتماد على "التنمر البدني" لتفادي الخسارة، وكأن إيمري قال لنفسه :"إن لم أوقفهم بالكرة فسأفعل ذلك بالقوة"، ولكن سحر رافينيا ولامين يامال وغيرهما صنع الفارق لأصحاب الأرض.

    هناك العديد من اللقطات التي تؤكد هذا الأمر :

    - تدخل قوي ومتهور من نيكولاس جاكسون في الدقيقة 43 من عمر المباراة على باو كوبارسي، كان يمكن أن تصل عقوبته إلى الطرد ولكن المهاجم السنغالي خرج بإنذار فقط.

    - التحام عنيف أيضًا من جواو جوميز لاعب وسط فيلا على فيرمين لوبيز بطريقة المصارعة الحرة "ًWWE" في لقطة توضح الطريقة التي قرر بها إيمري التصدي لمهارات خصمه الفردية.

    - بعد مراوغة معتادة من لامين يامال لدفاع فيلا، تعرض اللاعب لعرقلة كان من الممكن أن تؤدي لإصابته، ومع ذلك لم يتوقف اللاعب وعاد للنهوض للمساهمة في الانتصار العريض.

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، العنف كان العنوان الرئيسي لإيمري في إيقاف طوفان برشلونة، لأنه يدرك جيدًا أن كرة القدم ليست السلاح الأنسب وله في ذلك "21 عبرة سابقة" وصل عددها إلى 22 بهذه الخسارة.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    نحس يتأكد وآخر ينتهي

    هذه المباراة تمثل أهمية كبيرة لبرشلونة الذي لم يخضع إلى محاولات إيمري لتحويل المباراة إلى معركة من لعبة المصارعة الحرة، بل كانت تأكيدًا لنحس المدرب الإسباني، وتحسين الصورة السيئة لدفاع الفريق خاصة على الصعيد الأوروبي مع هانزي فليك.

    الفريق يعاني على المستوى الدفاعي، وهذا وضح أمام باريس سان جيرمان أوروبيًا وريال مدريد محليًا، والجميع يعرف أن الخط الخلفي لبرشلونة ليس الأقوى ضمن باقي خطوط الملعب، والثقة اهتزت كثيرًا في الفترة الأخيرة، لذلك كان من المهم الخروج بشباك نظيفة أمام الفريق الإنجليزي.

    وفي الحقيقة أن برشلونة بهذه المباراة، نجح في إنهاء سلسلة محبطة وصلت إلى 18 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا دون الخروج بشباك نظيفة، لذلك من الإيجابي كسر هذا النحس.

    وبهذا الانتصار، يواصل الفريق سلسلته الناجحة في دوري الأبطال، بخوض 16 مباراة متتالية على ملعب كامب نو أمام فرق إنجليزية دون تلقي أي خسارة "11 انتصارًا و5 تعادلات".

    وهناك شيء آخر يجب الالتفات له، هو النجاح في الاختبار البدني لمباراة أستون فيلا والتغلب على خصم يختلف كثيرًا عن أغلب الفرق التي يلعب ضدها في الليجا، مما يمنح الفريق المزيد من الخبرة والصقل الأوروبي أمام مدارس مختلفة عن التي يلعب ضدها على المستوى المحلي.

    وبالتأكيد، هذه المباراة هي أفضل استعداد ممكن لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم في الدوري الإسباني، بسبب تشابه الطريقة البدنية المتحفظة التي يعتمد عليها إيمري، مع أسلوب الأرجنتيني دييجو سيميوني وطريقته في إدارة الفريق المدريدي خاصة ضد الكبار.

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