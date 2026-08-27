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محمد سعيد

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو | النحس بريء من لامين يامال "الأناني" .. ولماذا تدفع 150 مليون يورو ولديك سبايدر مان؟!

فقرات ومقالات
برشلونة ضد أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
الدوري الإسباني
برشلونة
حمزة عبد الكريم
رافينيا
لامين يامال
هانسي فليك

البارسا يحافظ على الصدارة بشباك نظيفة

حافظ برشلونة على صدارة فريقه لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفوز مهم وثمين على الجار والغريم اللدود أتلتيك بيلباو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "لا ليجا".

المباراة كانت معقدة على البارسا من ناحية تعامله مع الفرص أمام المرمى، وليس خطورة المنافس أو تهديده لمرمى الحارس جوان جارسيا، لكن كتيبة هانسي فليك استطاعت في النهاية اختراق حصن الحارس الأول في إسبانيا أوناي سيمون وخطفت هدفي الفوز عن طريق رافينيا وفيرمين لوبيز.

وفي السطور التالية، يرصد "Goal.com" أبرز ملامح انتصار برشلونة على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني...

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    رافينيا الحل المثالي لمعضلة برشلونة

    تعامل هانسي فليك مدرب برشلونة، بواقعية تامة مع الثغرة الواضحة في صفوف البلوجرانا والمرتبطة بمركز المهاجم الصريح، فمن بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي فشلت كل المحاولات في الحصول على مهاجم جديد، والتي كان آخرها إعلان أتلتيكو مدريد رسميًا رفضه التام التخلي عن مهاجمه خوليان ألفاريز لصالح البارسا، بعدما كان مرحبًا في البداية بالصفقة مقابل 150 مليون يورو.

    فليك لجأ إلى رافينيا في مركز المهاجم الصريح للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أثبت تفوقه في مباراة إليتشي، ولم يخيب البرازيلي ثقة مدربه فكان قادرًا على حسم المباراة بهدف التقدم الذي سجله بعد مهاراة مراوغة رائعة للحارس أوناي سيمون.

    لكن وراء هذا الهدف قصة تبرز قدرات رافينيا، بدأت من تحركه المثالي والذي قرأه الساحر بيدري بامتياز وصنع تمريرة بينية من عالم آخر، واستطاع البرازيلي أن يكسر مصيدة التسلل بخفة مهاجم متمرس وبهدوء شديد أسكن الكرة الشباك بعد مراوغة مثالية.

    وبعيدًا عن الهدف كان رافينيا نشطًا للغاية، فتارة يسرق دفاع بيلباو ويقابل عرضية بيرنال برأسية رائعة يمنعها القائم الأيمن لسيمون، وأخرى يمرر فرصة هدف محقق للامين يامال، وربما لو استمر البرازيلي في نفس مركزه الجديد فلن يحتاج برشلونة إلى دفع عشرات الملايين لاستقطاب مهاجم.

    والأهم من ذلك أن توظيف رافينيا الجديد أيضًا لن يؤثر على مركز الجناح الأيسر، خصوصًا مع تألق الإنجليزي أنطوني جوردون، وإمكانية الاعتماد على كريم أديمي أيضًا في بعض الأحيان.


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    لامين يامال والنحس مستمر

    للمباراة الثالثة على التوالي، بعد مباراتي الأهلي في كأس خوان جامبر ومباراة إليتشي الافتتاحية، يعاني لامين يامال من سوء حظ غريب أمام المرمى، حيث فشل في هز شباك أتلتيك بيلباو رغم توفر كل الفرص أمامه، والحقيقة أن الأمر ليس كله "نحس" بل هناك مسؤولية كبيرة تقع على كاهل الجناح الشاب، سواء بسبب سوء التركيز أو الإهمال في اللمسة الأخيرة.

    وظهر ذلك جليًا في انفراد صريح بالمرمى، حيث كانت أمام لامين كل الخيارات للتسجيل أو التمرير وضمان الهدف، لكنه اختار أصعب الحلول وسدد في الزاوية الضيقة للحارس سيمون، الذي تصدى للكرة بطريقة مثالية.

    وتشير إحصائيات المباراة، إلى أن لامين كانت له 7 تسديدات 3 منها على المرمى، جميعها باءت بالفشل في هز الشباك، رغم أن معدل أهدافه المتوقعة بلغ 0.72، كما يلام عليه "افتقاد التركيز" في أوقات كثيرة خلال المباراة، حتى أنه سقط في مصيدة التسلل 3 مرات، كأكثر لاعبي برشلونة.

    والأكيد أن لامين هو موهبة لا يمكن انتقاص قيمتها، لكن إذا استمر على هذا الوضع في انعدام التركيز والتعامل برعونة أمام المرمى، فإن الألماني كريم أديمي لن يجد صعوبة في الانقضاض على مركزه، خصوصًا أنه يقنع مدربه ومواطنه كثيرًا بإمكانياته.

  • ظهور أول إيجابي لرودري

    أخيرًا، بعد مسلسل طويل من المفاوضات وإجراءات القيد والتقديم، يظهر رودري على عشب "كامب نو"، حيث انتظر المدرب هانسي فليك حتى الدقيقة 62 ليشركه في المباراة، كبديل على حساب مارك بيرنال ليقود مثلث خط وسط برشلونة الذي كانت قاعدتيه فيرمين لوبيز وبيدري.

    والظاهر للجميع أن مشاركة رودري وإن كانت لم تتجاوز 30 دقيقة، إلا أنها تعطي مؤشرات أولية حول خط وسط مميز وقوي هجوميًا وقادر على الحفاظ على الاستحواذ للبارسا في نصف ملعب منافسه بكل ثقة، حتى أن نسبة استحواذ برشلونة على الكرة في اللقاء وتحديدًا بعد مشاركة رودري وصلت إلى نسبة 70%.

    مشاركة رودري أيضًا سمحت بكثير من الحرية لبيدري وفيرمين لوبيز، والأخير تحديدًا شاهدناه في لعبة الهدف الثاني لبرشلونة داخل منطقة الست ياردات لفريق بيلباو قبل 8 دقائق من النهاية يستغل خطأ قاتل من دفاع المنافس ويسكن الكرة الشباك بسهولة.


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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    حمزة عبد الكريم ينتظر الفرصة

    للمباراة الثانية على التوالي يستمر غياب المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عن التشكيلة الأساسية لبرشلونة، حيث ظهر على دكة البدلاء وأجرى عمليات الإحماء في أكثر من مناسبة لكنه لم يحصل في النهاية على الفرصة، حيث بدا واضحًا أن هانسي فليك يريد منح مقاعد للمشاركة حتى بعد ضمان الفوز، للاعبين أصحاب الخبرات مثل جواو كانسيلو وجوليس كوندي.

    صحيح أن حمزة استطاع أن يقدم نفسه بصورة جيدة لجماهير وإدارة والجهاز الفني لبرشلونة، لكن الحصول على فرصة للمشاركة رسميًا في المباريات يتطلب جرأة من هانسي فليك وحساب دقيق لموعد ظهوره حتى لا تتعرض هذه الموهبة لانتكاسة، وهو بالطبع ما يدركه الألماني جيدًا.

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