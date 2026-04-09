علي سمير

مادتان تحسمان الجدل .. القانون يعلن تعرض برشلونة للظلم : استحق ركلة جزاء ضد أتلتيكو وشهادات الخصم تؤكد الفضيحة!

مشهد مثير للجدل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

في ليلة تعيسة على نادي برشلونة وجماهيره، تلقى الفريق الكتالوني هزيمة صادمة أمام نظيره أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحلام برشلونة في الوصول إلى منصة التتويج أخيرًا بعد آخر بطولة حققها الفريق في 2015 بدأت في التلاشي، والسر في ثنائية خوليان ألفاريز وألكساندر سورلوث.

الواقعة الأبرز والتي ساهمت في تغيير مجرى المباراة تمامًا، تحدثنا عنها هنا، بعد طرد باو كوبارسي في الدقيقة 44 من عمر اللقاء عن طريق الحكم إستفان كوفاتش.

ولكن هناك مشهد آخر ساهم في حرمان برشلونة من تغيير المشهد والعودة لتعديل الكفة في الدقيقة 54، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أتلتيكو بهدف نظيف.


    ركلة مرمى مثيرة للجدل

    اللقطة التي نتحدث عنها وقعت عندما قام خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد الذي لعب بدلًا من المصاب يان أوبلاك، بتمرير الكرة إلى زميله مارك بوبيل خلال تنفيذه لركلة مرمى داخل منطقة الست ياردات.

    وبدلًا من لعب الكرة بصورة عادية بالقدم، قرر بوبيل الإمساك بها وتعديل مكانها، قبل إعادتها مرة أخرى إلى حارسه، وهو ما تسبب في غضب عارم ومطالب من جماهير برشلونة باحتساب ركلة جزاء على الفريق المدريدي.

    البعض قد يرى اللقطة عفوية وغير مؤثرة على مجريات الأمور، بوبيل لم يكن متعرضًا لأي ضغط أو محاولة لقطع الكرة منه حتى يقوم بإمساكها بهذه الطريقة.

    ولكن بعيدًا عن تلك النوايا والحديث عن العفوية، يأتي القانون ليقول كلمته باللوائح المنصوص عليها، وهذا ما جئنا للحديث عنه خاصة وأن بعض الصحف الإسبانية قالت إن النادي الكتالوني يستعد للتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسببها!

    • إعلان
    برشلونة حُرم من ركلة جزاء

    صحيفة "سبورت" الإسبانية، استندت إلى القاعدة رقم 16 من المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB"، والتي تنص على أن ركلة المرمى تدخل في حيز اللعب عندما يتم تنفيذها بالقدم وتتحرك بوضوح.

    وتؤكد القاعدة أنه لا يشترط وجود أي نية تكتيكية محددة على تنفيذ ركلة المرمى، أو خروجها من منطقة الجزاء حتى تصبح صحيحة، ولا قيام الحارس بأي حركات محددة.

    وتنص اللائحة على تحقق عنصرين فقط حتى تصبح ركلة المرمى صحيحة :

    - ركل الكرة

    - الحركة الواضحة

    وإذا تحقق كل منهما فيجب استئناف اللعب فعليًا، مما يجعل مدافع أتلتيكو مدريد مخطئًا في اللقطة، ويعطي برشلونة الحق في الحصول على ركلة جزاء لوجود لمسة يد.

    وقالت "سبورت" إنه لو كان بوبيل لمس الكرة بقدمه وقام بتحريكها، فهو لا يقوم بإعادة لعب ركلة مرمى معلقة، بل تدخل بالفعل في لقطة حية، ولمسها بيده يعني أنه ارتكب مخالفة صريحة!

    وهنا تدخل القاعدة رقم 12 من القانون، لمس الكرة باليد أو الذراع يتم احتسابه كمخالفة يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة، وإذا وقع ذلك داخل المنطقة يتم احتساب ركلة جزاء.

    وبالحديث عن النوايا، لا يعتمد القانون بأي شكل من الأشكال على رغبة بوبيل في إعادة الكرة لزميله من أجل تنفيذها بدلًا منه، بل يأخذ بالحقائق المرأية والقراءة الحرفية للأحداث.

    وتنص القراءة ببساطة على : ركلة مرمى تم لعبها بطريقة صحيحة، تبعها لمسة يد متعمدة داخل المنطقة من مدافع أتلتيكو .. إذن هي ركلة جزاء!

    وأما بالنسبة لإمكانية حصول اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء، فالقاعدة 12 تقضي باحتساب ركلة جزاء فقط، دون أي عقوبات إدارية، لأن ذلك الأمر يحتاج لمخالفة أخرى مثل منع هجمة محققة أو التصدي للكرة باليد قبل دخولها المرمى.


    ماذا عن لامين يامال؟

    البعض قال إن مدافع أتلتيكو تصرف بهذه الطريقة لإعادة الركلة، بسبب موقع مهاجمي برشلونة، وبالتحديد لامين يامال اللاعب الأقرب من منطقة جزاء الفريق الخصم.

    وهنا يقول القانون :تعاد ركلة المرمى عندما يبقى المنافس داخل منطقة الجزاء، أو يدخل قبل تنفيذها ويشارك في اللعبة، وإذا لم يحدث ذلك لا تتم إعادة الركلة.

    وبالرجوع إلى لقطة مواجهة أتلتيكو وبرشلونة، سنجد أن جميع لاعبي برشلونة كانوا خارج منطقة الجزاء، ومن ضمنهم يامال الذي اعترض بشكل واضح على لمس الكرة باليد وطالب كوفاتش باحتساب ركلة جزاء.

    شهادات ثنائي أتلتيكو مدريد جوليانو سيميوني وأديمولا لوكمان تثير المزيد من التكهنات، حيث دخل الأول في مناقشة ساخنة مع أحد الصحفيين حول اللعبة، وادعى الثاني أنه لم يشاهدها جيدًا.

    وقال الصحفي لسيميوني:"هل كان ينبغي طرد بوبيل واحتساب ركلة جزاء لبرشلونة؟

    ورد عليه لاعب أتلتيكو:"مارك هو المسؤول عن تنفيذ الركلة أليس كذلك؟ لعبها بيده من أجل تنفيذها واستئناف اللعب، نحن لا نبدأ هجمتنا أبدًا عن طريق خوان موسو، الأخير لم ينفذ ركلة واحدة".

    ورد عليه الصحفي:"لكن موسو لمسها أولًا ثم أمسكها بوبيل بيده، وفقًا للقواعد إنها ركلة جزاء.

    وقال له نجم أتلتيكو:"الحكم لم يحتسبها، ولا أعرف لماذا لم يفعل ذلك!

    وعلى جانب آخر قال أديمولا لوكمان:"انتظر، ماذا حدث ذلك؟ ماذا يمكنني أن أقول؟ لا أعرف، لقد فزنا ونكتفي بالخروج بهذه النتيجة فقط".

