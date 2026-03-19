دراما جديدة: لائحة أوروبية "سلبت" حق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. وكتيبة هانزي فليك أمام مهمة "الانتقام الثلاثي"

أخيرًا.. دعونا نقف عند نقطة أخيرة؛ وهي أن العملاق الكتالوني برشلونة بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك، سيكون أمام "مهمة ثلاثية" للانتقام من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.
ويشعر برشلونة بأنه سُلِب منه بعض البطولات، بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة ضد أتلتيكو مدريد بالذات؛ وذلك على النحو التالي:
* موسم 2013-2014:
خاض برشلونة مواجهة حاسمة ضد أتلتيكو مدريد على أرضية ميدان "كامب نو"؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 38 "الأخيرة" من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي 2013-2014.
وقتها.. كان لا بديل أمام برشلونة سوى الفوز، من أجل التتويج باللقب؛ بينما كان أتلتيكو مدريد يلعب على احتمالين، وهما الفوز أو التعادل.
وبالفعل.. نجح أتلتيكو في إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، لينتزع لقب الدوري رسميًا؛ في مباراة شهدت إلغاء هدف صحيح لمصلحة أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، بداعي التسلل.
* موسم 2015-2016
تواجه برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي 2015-2016.
آنذاك.. فاز برشلونة "ذهابًا" على أرضية ميدانه (2-1)؛ بينما خسر إيابًا بهدفين مقابل لا شيء، ليودع المسابقة الأوروبية ويتأهل أتلتيكو.
وشهدت مباراة الإياب لقطة جدلية للغاية؛ عندما رفض الحكم احتساب "ركلة جزائية" صحيحة للعملاق الكتالوني، بعد لمس الكرة يد مدافع الفريق المدريدي داخل منطقة الـ18.
وبدلًا من أن يحتسب الحكم "جزائية"؛ أشار إلى ركلة حرة من خارج منطقة الـ18، وهو ما حرم برشلونة من الوصول للشوطين الإضافيين وربما التأهُل.
* موسم 2025-2026
خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ضرب برشلونة موعدًا ناريًا أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وسقط برشلونة بنتيجة قاسية (0-4) ذهابًا، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ وذلك في مباراة شهدت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، تمثّلت في إلغاء هدف لمدافع العملاق الكتالوني باو كوبارسي.
وأجمع الخبراء على أن هذا الهدف كان صحيحًا، وأن الحكام ارتكبوا خطأ في تحديد مصيدة التسل؛ خاصة في ظل تعطل النظام وقتها.
المهم.. برشلونة فاز (3-0) إيابًا، على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، بعد مباراة أكثر من رائع؛ إلا أنه ودع المسابقة بفارق هدف وحيد، وهو ذلك الذي تم إلغاءه ذهابًا.
والآن السؤال الذي يطرح نفسه: "هل سينتقم برشلونة من كل ذلك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. أم أن القدر يُخبئ مأساة جديدة لأبناء كتالونيا؟!".