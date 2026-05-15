أحمد فرهود

صداع برشلونة: الحل عند الهلال وريال مدريد كشف "المفاجأة".. خطة هانزي فليك لـ"الظهيرين" جاهزة بدون صفقات!

هكذا يفكر هانزي فليك للموسم الرياضي الجديد 2026-2027..

منذ أن غادر البرازيلي داني ألفيش ممره الخاص في الجهة اليمنى، وخلع جوردي ألبا حذاءه المُبلل بالعرق في الجانب الأيسر، والعملاق الكتالوني برشلونة يبدو كـ"طائر" يحاول التحليق بجناحين مكسورين.

نعم.. لسنواتٍ عديدة، لم يكن "الظهير" في برشلونة مجرد مركز دفاعي؛ بل المحرك السري، ومنصة الانطلاق لثورة "التيكي تاكا".

لكن مؤخرًا؛ وجدنا تخبُط شديد في مركز "الظهير" داخل قلعة البلوجرانا، سواء كان ذلك على الطرف الأيمن أو الأيسر.

هذا التخبُط يبدو أنه سيستمر في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ رغم أن قطاع كبير من الجماهير البرشلونية، كانت تأمل في إنهاء هذا الصداع.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يعمل المدير الفني الألماني هانزي فليك على حل "صداع" الظهيرين، داخل نادي برشلونة..

  FC Barcelona fans

    انسوا التعاقد مع هذه الأسماء يا جماهير برشلونة!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن العديد من الأسماء العالمية، التي تجيد في الظهيرين "الأيمن والأيسر"، ارتبطت بالانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك على النحو التالي:

    * الظهير الأيمن:

    - ماركو باليسترا "كالياري الإيطالي".

    - أندري راتيو "رايو فاييكانو الإسباني".

    * الظهير الأيسر:

    - أندري كامبياسو "يوفنتوس الإيطالي".

    - مارك كوكوريلا "تشيلسي الإنجليزي".

    - أليخاندرو جريمالدو "باير ليفركوزن الألماني".

    إلا أنه بناء على ما تم استعراضه في وسائل الإعلام المُقربة من برشلونة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ يبدو أن النادي لن يتعاقد مع أي من هذه الأسماء، سالفة الذكر.

    صحيفتا "سبورت وموندو ديبورتيفو"، بالإضافة إلى "راديو كتالونيا"، جميعهم تحدثوا في الساعات القليلة الماضية، عن خطة تدعيم الفريق البرشلوني 2026-2027؛ حيث كان التركيز مُنصبًا على مركز "الظهير"، سواء الأيمن أو الأيسر.

  FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy

    خطة برشلونة في الظهيرين "الأيمن والأيسر"

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نلخص الآن خطة العملاق الكتالوني برشلونة، للظهيرين "الأيمن والأيسر"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: محاولة تحويل إعارة البرتغالي جواو كانسيلو من نادي الهلال السعودي، إلى شراء نهائي.

    * ثانيًا: دراسة العروض المقدمة إلى كل من الفرنسي جول كوندي، والإسباني الشاب أليخاندرو بالدي.

    * ثالثًا: الاعتماد على النجم الإسباني الشاب هيكتور فورت، بعد انتهاء إعارته إلى إليتش.

    وكانسيلو يجيد في الظهيرين "الأيمن والأيسر"؛ وهو ما سيُسهل رحيل بالدي وكوندي معًا، أو أحدهما على الأقل.

    أما بخصوص فورت؛ فكما ذكر الصحفي الرياضي تشافي كامبوس عبر "راديو كتالونيا"، بأن هُناك إعجاب شديدة من برشلونة بمستواه - خلال فترة إعارته -.

  Eric Garcia

    الكشف عن هوية ظهير أيمن برشلونة "الأساسي"

    "هل انتهى حديثنا عند ما سبق؟!".. الإجابة هي "لا" بالطبع؛ حيث فجّرت صحيفة "سبورت" مفاجأة جديدة، بخصوص مركز الظهير الأيمن في العملاق الكتالوني برشلونة.

    الصحيفة أعلنت أن إشراك الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، لقلب دفاعه الإسباني إريك جارسيا، في مركز الظهير الأيمن، خلال الكلاسيكو الأخير ضد نادي ريال مدريد، لم يكن صدفة أبدًا، وإنما هو إعداد للموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سيكون جارسيا؛ هو الظهير الأيمن "الأساسي" لبرشلونة، في الموسم القادم.

    * ثانيًا: سيظل جارسيا متاحًا للعب في مراكز أخرى أيضًا؛ فهو لاعب "جوكر" يمكنه اللعب في قلب الدفاع، وكذلك وسط الميدان.

    وإذا صدق هذا الخبر، خاصة أن مركز "الظهير الأيمن" ليس بجديد على هذا اللاعب - لكن ليس بصفة أساسية مثلما هو مخطط الآن -؛ فإننا سنكون أمام 3 احتمالات لا ثالث لهم، كالتالي:

    - 1/ قبول النجم الفرنسي جول كوندي، لعب دور البديل في مركز الظهير الأيمن.

    - 2/ إعادة كوندي إلى مركزه القديم في الموسم القادم، وهو قلب الدفاع.

    - 3/ بيع كوندي في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة مع اهتمام أندية إنجليزية بضمه.

    ويبدو الاحتمالين الأول والثاني "صعبين"، وبالتالي فإن الأرجح هو بيع كوندي؛ على أن يكون "بديل" جارسيا، هو الإسباني الشاب هيكتور فورت أو حتى مواطنه الصغير تشافي إسبارت.

  Joao Cancelo Barcelona 2025-26

    كلمة أخيرة.. مفتاح برشلونة عند جواو كانسيلو والهلال

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية، هو أنه على جمهور برشلونة نسيان فكرة التعاقد مع ظهير جديد - بعيدًا عن البرتغالي جواو كانسيلو -؛ حيث قد يكون شكل الفريق خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027، على النحو التالي:

    * الظهير الأيمن: إريك جارسيا وهيكتور فورت أو تشافي إسبارت.

    * الظهير الأيسر: كانسيلو وأليخاندرو بالدي أو جيرارد مارتين.

    وإذا قام برشلونة بشراء عقد كانسيلو نهائيًا، مع استمرار بالدي؛ فهُنا سيستمر مارتين في مركزه الجديد كـ"قلب دفاع"، خلال الموسم القادم.

    أما إذا فشل العملاق الكتالوني، في شراء عقد النجم البرتغالي؛ فإن مركز الظهير الأيسر سيضم كل من بالدي ومارتين، في 2026-2027.

    ومهمة برشلونة لشراء عقد جواو كانسيلو، لن تكون سهلة أبدًا؛ في ظل الأنباء عن إصرار عملاق الرياض الهلال، على مبلغ 15 مليون يورو.

    وليس علينا الآن سوى الانتظار؛ كيف سيحل برشلونة ومديره الفني الألماني هانزي فليك، أزمة "الظهيرين" بشكلٍ رسمي.