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Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

نجم برشلونة البديل: النصر يتجاهل تجديد عقد مارسيلو بروزوفيتش.. لكن "استمراره ممكن بشرط"!

النصر
برشلونة
مارسيلو بروزوفيتش
مارك كاسادو
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
انتقالات

تطورات ميركاتو النصر..

يعمل مجلس إدارة نادي النصر حاليًا؛ من أجل إعداد الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

النصر يدخل الموسم الجديد، بهدف الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي تم تحقيقه في 2025-2026؛ بعد معركة شرسة مع عملاق الرياض الآخر الهلال، استمرت حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر لم يطلب تجديد عقد مارسيلو بروزوفيتش.. ولكن!

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عدم تقديم مجلس إدارة نادي النصر، أي طلب للجنة الاستقطابات السعودية؛ من أجل تجديد عقد النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    بروزوفيتش انضم إلى النصر صيف 2023، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر؛ حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع الفريق بشكلٍ رسمي، يوم 30 يونيو الجاري.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة النصراوية، تتفاوض مع نجم أجنبي آخر الآن؛ على أمل التعاقد معه بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

    وأوضحت الصحيفة أنه حال فشل النصر، في التوقيع مع هذا النجم الأجنبي - لم تذكر اسمه -؛ فإنها ستعود لفتح ملف بروزوفيتش، بطلب تجديد عقده مع الفريق.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    نجم برشلونة.. النصر يختار "بديل" مارسيلو بروزوفيتش

    رغم عدم ذكر صحيفة "الرياضية"، اسم نجم خط الوسط العالمي الذي يتفاوض معه عملاق الرياض النصر، لخلافة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ إلا أن هُناك بعض الأخبار الأخرى التي خرجت في الساعات الماضية، بشأن هذا الأمر.

    هذا الاسم ليس إلا النجم الإسباني الشاب مارك كاسادو، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

    نعم.. صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت تفاوض الإدارة النصراوية مع كاسادو؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، في صيف العام الحالي.

    وشددت الصحيفة على أن النصر، اختار نجم العملاق الكتالوني برشلونة؛ لتعويض رحيل بروزوفيتش المرتقب، بعد نهاية عقده في 30 يونيو 2026.

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    مارك كاسادو.. اسم ارتبط بقوة بالانتقال إلى دوري روشن

    النجم الإسباني الشاب مارك كاسادو، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة، ارتبط اسمه بقوة؛ بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الحالي.

    وبداية.. ارتبط اسم كاسادو، بالانتقال إلى عملاق الرياض الهلال؛ سواء كان ذلك في "صفقة تبادلية" مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، أو بشكلٍ منفرد.

    إلا أنه يبدو أن النصر اقتحم الصفقة بقوة؛ وذلك مع اقتراب رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول.

    وأساسًا.. المصادر الكتالونية القوية تؤكد على أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة؛ أخبر كاسادو بضرورة البحث عن نادٍ جديد في الصيف الحالي، لصعوبة المشاركة بكثرة في الموسم الجديد.

  • Marc Casado Barcelona 2025-26Getty

    أرقام مارك كاسادو مع نادي برشلونة منذ صيف 20224

    يُعد النجم الإسباني الشاب مارك كاسادو، أحد أبناء العملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث تدرك في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم صيف 2024.

    ومنذ الصعود إلى الفريق الأول؛ سجل كاسادو البالغ من العمر 22 سنة، هدفًا وصنع 7 آخرين في 75 مباراة رسمية.

    وتوّج متوسط الميدان الإسباني الشاب، بـ5 ألقاب رسمية مع برشلونة، خلال موسمين فقط؛ وهما: "الدوري الإسباني (مرتين)، السوبر المحلي (مرتين) وكأس الملك".