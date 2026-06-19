بسبب اتفاق سابق .. الأهلي يتصدر الترشيحات لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر

تقام بطولة جوان جامبر بشكل سنوي بشهر أغسطس في أغلب الأحيان، كإعلان عن افتتاح الموسم الجديد، وذلك لتكريم مؤسس النادي الذي يحمل نفس الاسم، والذي تولى رئاسته في عدة فترات.
البطولة انطلقت للمرة الأولى في عام 1966، ويشارك فيها برشلونة بصفة دائمة باعتباره المضيف، مع الاستعانة بضيف يشارك معه هذه الاحتفالية.
وبالحديث عن مواجهة الأهلي مع برشلونة، نعود بالذاكرة إلى آخر مباراة بين الفريقين، حيث أقيمت في أبريل 2007 على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني 4/0، وجاءت الرباعية عن طريق خافيير سافيولا وبويان كركيش وصامويل إيتو "هدفين".
وشهد اللقاء تواجد مجموعة من أفضل نجوم الفريقين، مثل رونالدينيو وليونيل ميسي وديكو وتشافي هيرنانديز، وعلى الجانب الآخر لعب محمد أبو تريكة ومحمد بركات وفلافيو وعماد متعب.