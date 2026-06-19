بسبب اتفاق سابق .. الأهلي يتصدر الترشيحات لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر

يستمر برشلونة في البحث عن المنافس المناسب، من أجل اللعب أمامه على كأس جوان جامبر، وهي بطولة ودية من مباراة واحدة، تقام سنويًا استعدادًا للموسم الجديد.

التوقعات في الوقت الحالي، تشير إلى أن النادي الأهلي المصري هو الأقرب للعب أمام نظيره الكتالوني، وكلمة السر في مهاجم منتخب مصر حمزة عبد الكريم!



