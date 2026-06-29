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SV Werder Bremen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
أحمد فرهود

هدف برشلونة القديم.. الأهلي يختار "بديل رياض محرز" من بوروسيا دورتموند

الأهلي
برشلونة
بوروسيا دورتموند
رياض محرز
كريم أديمي
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
انتقالات

جديد ميركاتو النادي الأهلي..

اختار مجلس إدارة النادي الأهلي، "بديل" النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ لبحث إمكانية التعاقد معه بشكلٍ رسمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

محرز البالغ من العمر 35 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأهلاوي حتى 30 يونيو 2027؛ إلا أن الأخبار تزايدت في الأيام القليلة الماضية، بشأن إمكانية رحيله خلال الصيف الحالي.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي يختار "بديل" رياض محرز

    وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الإثنين، اختيار إدارة النادي الأهلي الرياضية، النجم الألماني الشاب كريم أديمي، جناح النادي المحلي بوروسيا دورتموند؛ ليكون "بديلًا" للنجم الجزائري رياض محرز، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    الشبكة العالمية أكدت على إعجاب الأهلي الشديد بأديمي؛ وذلك نظرًا للمهارات الفنية التي يتمع بها، وسرعته الكبيرة على الجناح.

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  • KARIM ADEYEMI BORUSSIA DORTMUNDGetty Images

    لا عروض أهلاوية حتى الآن.. ولكن!

    واستكمالًا لخبرها.. نفت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الإثنين، تقديم مجلس إدارة النادي الأهلي أي عرض إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني - حتى الآن -؛ من أجل التعاقد مع كريم أديمي، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    وأوضحت الشبكة أن مسؤولي الأهلي، ناقشوا اسم أديمي طوال الفترة الماضية؛ حيث سيتم التحرك سريعًا للتعاقد معه، حال رحيل النجم الجزائري رياض محرز بشكلٍ رسمي.

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    مشوار كريم أديمي في عالم الساحرة المستديرة

    النجم الألماني كريم أديمي البالغ من العمر 24 سنة، مثّل الفئات السنية لبعض الأندية المحلية المغمورة؛ بالإضافة إلى فريق الشباب للعملاق بايرن ميونخ، موسم 2010-2011.

    وقرر أديمي مغادرة الملاعب الألمانية إلى النمسا، صيف عام 2018؛ عندما وقع مع نادي رد بول سالزبورج، بشكلٍ رسمي.

    سالزبورج أعار أديمي في نفس الصيف، إلى نادي إف سي ليفيرينج النمساوي، ولمدة موسم ونصف؛ قبل العودة في يناير 2020، وحتى الرحيل عام 2022 بشكلٍ نهائي.

    نعم.. النجم الألماني عاد إلى بلاده صيف 2022، من بوابة نادي بوروسيا دورتموند؛ والذي يرتبط بعقدٍ معه حاليًا حتى 30 يونيو 2027، أي إلى نهاية الموسم الرياضي القادم.

    ومع بوروسيا دورتموند.. لعب كريم أديمي 146 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 36 هدفًا، مع صناعة 25 آخرين لزملائه.

    المثير في الأمر أن أديمي، كان هدفًا كبيرًا للعملاق الكتالوني برشلونة؛ تحديدًا عندما كان يلعب في الدوري النمساوي، قبل العودة إلى بلاده من جديد.

  • Ziyad Al-Johani Riyad Mahrez AhliGetty

    مسيرة رياض محرز مع النادي الأهلي

    من ناحيته.. النجم الجزائري رياض محرز البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى النادي الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة محرز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب وقتها على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    وشارك النجم الجزائري في 122 مباراة رسمية مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 37 هدفًا، مع صناعة 50 آخرين إلى زملائه.

    وتوّج رياض محرز بـ3 ألقاب رسمية مع الفريق الأهلاوي؛ هي دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين"، وكأس السوبر السعودي.