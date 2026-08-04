تطورات كبيرة.. مسؤولو برشلونة في مدريد لحسم صفقة خوليان ألفاريز وهذه الخطة!

وبناء على ما ذكره الصحفي الرياضي جيرارد روميرو، في خبره سالف الذكر؛ فإن صفقة تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، تسير في اتجاهين هما:
- أولًا: تراجع أتلتيكو مدريد؛ وبالتالي تقبُل فكرة التفاوض مع برشلونة.
- ثانيًا: تقديم خوليان ألفاريز "شكوى قضائية" ضد أتلتيكو مدريد، أمام محكمة العمل الإسبانية.
والكثير من المختصين أكدوا أن القوانين الإسبانية، تعطي اللاعبين حق تقديم شكوى قضائية أمام محكمة العمل، من أجل مراجعة "الشروط الجزائية"؛ وبالتالي الرحيل عن أنديتهم مقابل مبلغ مالي محدد، يتناسب مع الراتب والقيمة الفنية والمدة المتبقية من العقد نفسه.
وحسب هؤلاء؛ ألفاريز يستطيع فسخ عقده مع أتلتيكو مقابل 100 إلى 150 مليون يورو، وليس 500 مليون "قيمة الشرط الجزائي".