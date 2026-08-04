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FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
أحمد فرهود

تطورات كبيرة.. مسؤولو برشلونة في مدريد لحسم صفقة خوليان ألفاريز وهذه الخطة!

برشلونة
خوليان ألفاريز
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
انتقالات

ماذا يحدث؟..

يبدو أن الساعات القليلة القادمة؛ ستكون حاسمة في ملف انتقال المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز إلى العملاق الكتالوني برشلونة، من عدمه.

برشلونة وضع ألفاريز على رأس أولوياته، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

  • Julian AlvarezGetty Images

    أزمة برشلونة وأتلتيكو مدريد بسبب خوليان ألفاريز

    شهدت الأسابيع الماضية، صراعًا شرسًا بين العملاق الكتالوني برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ بسبب المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

    وقدّم برشلونة عرضًا إلى أتلتيكو مدريد، يُقدر بـ100 مليون يورو - حسب التقارير الصحفية -؛ من أجل شراء عقد ألفاريز، بشكلٍ رسمي.

    وبالتزامن مع هذا العرض؛ خرج المهاجم الأرجنتيني خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، ليطالب أتلتيكو مدريد بالتخلي عنه.

    هُنا.. رفض أتلتيكو التفاوض مع العملاق الكتالوني؛ بل وقدّم شكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضده، بتهمة تحريض ألفاريز.

    ورغم ذلك؛ لا يزال مسؤولو برشلونة يتمسكون بالتعاقد مع ألفاريز، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مسؤولو برشلونة يطيرون إلى العاصمة مدريد

    وفي هذا السياق.. فجّر الصحفي الرياضي جيرارد روميرو مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الثلاثاء؛ بخصوص تطورات صفقة تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    روميرو أعلن عبر برنامجه "خيخانتس"، سفر البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، ومواطنه جواو أمارال، رئيس قسم الكشافة في النادي، إلى العاصمة مدريد؛ من أجل محاولة حسم صفقة ألفاريز، بشكلٍ رسمي.

  • جدول أعمال ديكو وأمارال في العاصمة مدريد

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الصحفي الرياضي جيرارد روميرو تحدث عن "جدول أعمال" البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للعملاق الكتالوني برشلونة، ومواطنه جواو أمارال، رئيس قسم الكشافة في النادي؛ وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد.

    وأوضح روميرو أن ديكو وأمارال سيلتقيان مع فرناندو هيدالجو، وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز؛ لمراجعة الخطة الموضوعة منذ أشهر، لحسم صفقة التعاقد مع اللاعب.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    مساران أمام صفقة برشلونة وخوليان ألفاريز الآن

    وبناء على ما ذكره الصحفي الرياضي جيرارد روميرو، في خبره سالف الذكر؛ فإن صفقة تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، تسير في اتجاهين هما:

    - أولًا: تراجع أتلتيكو مدريد؛ وبالتالي تقبُل فكرة التفاوض مع برشلونة.

    - ثانيًا: تقديم خوليان ألفاريز "شكوى قضائية" ضد أتلتيكو مدريد، أمام محكمة العمل الإسبانية.

    والكثير من المختصين أكدوا أن القوانين الإسبانية، تعطي اللاعبين حق تقديم شكوى قضائية أمام محكمة العمل، من أجل مراجعة "الشروط الجزائية"؛ وبالتالي الرحيل عن أنديتهم مقابل مبلغ مالي محدد، يتناسب مع الراتب والقيمة الفنية والمدة المتبقية من العقد نفسه.

    وحسب هؤلاء؛ ألفاريز يستطيع فسخ عقده مع أتلتيكو مقابل 100 إلى 150 مليون يورو، وليس 500 مليون "قيمة الشرط الجزائي".

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