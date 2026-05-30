بين خطة تدمير برشلونة وطبخ صفقة مع باريس سان جيرمان.. لا تظنوا أن فلورنتينو بيريز سيفوت فرصة نهائي دوري أبطال أوروبا!

بينما توجهت أنظار الملايين صوب العشب الأخضر، لمتابعة صراع الأقدام على الكأس ذات الأذنين؛ التفت العارفون ببواطن الأمور إلى المنصة الشرفية بملعب "بوشكاش أرينا"، في العاصمة المجرية بودابست.

هُناك.. جلس رجل عجوز يبلغ من العمر 79 سنة، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي.

هذا الرجل ليس إلا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني؛ الذي يمر بواحدة من أصعب فتراته، في عالم الساحرة المستديرة.

بيريز تعرض لهجوم عنيف من الجماهير المدريدية، بعد موسم الريال "الصفري"؛ ما دفعه لإجراء انتخابات مبكرة، يتنافس فيها ضد رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي.

ورغم هذه الانتخابات المبكرة؛ إلا أن بيريز يمتلك خظوظًا قوية للبقاء رئيسًا لنادي ريال مدريد، حيث لا يُمثّل ريكيلمي تهديدًا كبيرًا له.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يُمكن أن يستغل فلورنتينو بيريز، تواجده في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026..