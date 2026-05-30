Florentino PerezGoal Ar Only GFX
أحمد فرهود

بين خطة تدمير برشلونة وطبخ صفقة مع باريس سان جيرمان.. لا تظنوا أن فلورنتينو بيريز سيفوت فرصة نهائي دوري أبطال أوروبا!

رجل بمثابة دولة كروية..

بينما توجهت أنظار الملايين صوب العشب الأخضر، لمتابعة صراع الأقدام على الكأس ذات الأذنين؛ التفت العارفون ببواطن الأمور إلى المنصة الشرفية بملعب "بوشكاش أرينا"، في العاصمة المجرية بودابست.

هُناك.. جلس رجل عجوز يبلغ من العمر 79 سنة، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي.

هذا الرجل ليس إلا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني؛ الذي يمر بواحدة من أصعب فتراته، في عالم الساحرة المستديرة.

بيريز تعرض لهجوم عنيف من الجماهير المدريدية، بعد موسم الريال "الصفري"؛ ما دفعه لإجراء انتخابات مبكرة، يتنافس فيها ضد رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي.

ورغم هذه الانتخابات المبكرة؛ إلا أن بيريز يمتلك خظوظًا قوية للبقاء رئيسًا لنادي ريال مدريد، حيث لا يُمثّل ريكيلمي تهديدًا كبيرًا له.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يُمكن أن يستغل فلورنتينو بيريز، تواجده في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026..

  • مواصلة تحسين العلاقات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي

    علاقة فلورنتينو بيريز مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وصلت إلى أسوأ مراحلها على الإطلاق، في السنوات القليلة الماضية.

    السبب في ذلك؛ ليس إلا مشروع "دوري السوبر الأوروبي" الذي أطلقه بيريز بنفسه، ليحل بدلًا من المسابقة الأعرق دوري أبطال أوروبا.

    لكن.. بيريز أعلن مؤخرًا التراجع عن هذا المشروع، بعد انسحاب النادي تلو الآخر منه؛ حيث لم يجد أي خيار أمامه، إلا العودة إلى "البيت الأوروبي".

    نعم.. العودة إلى "البيت الأوروبي"؛ هذا ما قاله مسؤولو الاتحاد القاري للعبة عن بيريز، بعد تراجعه عن مشروعه رسميًا.

    لذا.. حضور فلورنتينو بيريز نهائي دوري الأبطال، هو خطوة جديدة تؤكد عودة هذا الرجل إلى "البيت الأوروبي"؛ حيث يواصل تحسين علاقاته مع مسؤولي الاتحاد القاري، يومًا بعد آخر.

  • تصعيد معركة "نيجريرا" ضد نادي برشلونة

    قبل أيام قليلة.. توعد فلورنتينو بيريز العملاق الكتالوني برشلونة، بتصعيد قضية "نيجريرا" إلى أعلى المستويات؛ بحجة أن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، تضرر كثيرًا منها.

    برشلونة يواجه اتهامات بشراء الحكام، وذلك بدفع مبالغ مالية إلى نائب رئيس الحكام وقتها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، وذلك في الفترة من 2000 إلى 2018؛ رغم عدم وجود أي أدلة تدين النادي، حتى الآن.

    ويؤكد العملاق الكتالوني أنه دفع هذه الأموال، التي تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو، إلى شركات تابعة لنيجريرا ونجله؛ من أجل الحصول على خدمات استشارية فقط، في كيفية التعامل مع الحكام.

    المهم.. بيريز من الممكن أنه استغل تواجده في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي؛ للحديث مع مسؤولي الاتحاد القاري، عن قضية "نيجريرا".

    ويرغب بيريز في صدور قرار من الاتحاد الأوروبي، بمنع برشلونة من المشاركة في مسابقة دوري الأبطال؛ بسبب هذه القضية، المستمرة منذ سنوات عديدة.

  • هل "طبخ" فلورنتينو بيريز صفقة مع باريس سان جيرمان؟

    الآن.. لنذهب إلى الجانب الرياضي من حضور فلورنتينو بيريز، نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي.

    وكما ذكرنا.. بيريز الأقرب للفوز في انتخابات العملاق الإسباني ريال مدريد، رغم كل الهجوم الجماهيري الذي يتعرض له؛ لذلك هو يريد أن تكون ولايته الجديدة، تعويضًا لخيبات الموسمين الماضيين.

    وخلال الأيام القليلة الماضية؛ قيل إن ريال مدريد يستهدف اسمين من باريس سان جيرمان، وهما ثنائي خط الوسط فيتينيا وجواو نيفيش.

    بل أن بعض التقارير ذهبت إلى إمكانية وجود صفقة تبادلية؛ بذهاب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي إلى الفريق الباريسي، مقابل حصول ريال مدريد على فيتينيا أو نيفيش.

    ولا ننسى أن اسم الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، ابن ريال مدريد السابق، دائم الارتباط بالعودة إلى العملاق الإسباني؛ سواء بمبالغ مالية لباريس سان جيرمان، أو بصفقات تبادلية.

    ووسط كل هذا الجدل؛ قد يكون بيريز قد استغل وجوده في نهائي دوري أبطال أوروبا، لطبخ صفقة ما مع باريس سان جيرمان.

  • كلمة أخيرة.. فلورنتينو بيريز لن يفوت الفرصة أبدًا!

    ما نريد قوله من كل ما سبق؛ هو أن حضور شخصية مثل فلورنتينو بيريز نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، لن يمر مرور الكرام.

    بالتأكيد.. بيريز استغل هذا الحضور، لتحقيق مكسب ما؛ سواء رياضيًا أو مؤسسيًا، أو حتى في حربه ضد العملاق الكتالوني برشلونة.

    هذه المكاسب؛ ستكون بداية لإعداد العملاق الإسباني ريال مدريد، للموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    ويُعد البرتغالي جوزيه مورينيو، هو المدير الفني الأقرب لقيادة ريال مدريد؛ وذلك وفقًا لكل المصادر العالمية الموثوقة، في انتظار الإعلان الرسمي.

    وتجهيز فريق قوي مع تواجد مورينيو على رأس القيادة الفنية؛ قد يجعل ريال مدريد يعود إلى منصات التتويج مجددًا، بعد غياب عامين.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة ما ستسفر عنه الأيام القادمة، وذلك ضمن خطة إحلال وتجديد ريال مدريد.