برايان فاريناس: فليك لحق به على البوابة .. اختراع جديد لمدرب برشلونة ضد ألافيش!

لم تكن قصة وصول فاريناس إلى التشكيل الأساسي لبرشلونة ممهدة أو متوقعة قبل أشهر قليلة، إذ كان اللاعب على بعد خطوة واحدة فقط من مغادرة أسوار النادي بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وضعت إدارة جيرونا عينها على موهبة خط الوسط الشابة بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الرديف، وباتت تفاصيل انتقاله شبه محسومة في ظل رغبة اللاعب في الحصول على مساحة للمشاركة والتطور.

غير أن رياح الصيف حملت تحولًا دراميًا غير مسار اللاعب بالكامل، عندما تدخل هانزي فليك وقرر منحه فرصة الظهور في المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

لفت فاريناس أنظار المدرب الألماني سريعا بفضل التزامه البدني العالي وقدرته الفائقة على قراءة المساحات واستيعاب التعليمات، ليطلب فليك إيقاف مفاوضات رحيله فورًا وإبقاءه ضمن حسابات الفريق الأول، وهو القرار الذي بدا في حينه مجرد تأمين لعمق القائمة قبل أن يتحول مع مرور الأسابيع إلى طوق نجاة تكتيكي.