تحول ملعب سبوتيفاي كامب نو في ليلة مواجهة ديبورتيفو ألافيش إلى منصة إعلان لميلاد وجه جديد في منظومة برشلونة، بعدما دفع المدرب الألماني هانزي فليك بالشاب برايان فاريناس أساسيا للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ليدشن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق الكتالوني وسط ظروف معقدة وتحديات بالغة الصعوبة.
برايان فاريناس: فليك لحق به على البوابة .. اختراع جديد لمدرب برشلونة ضد ألافيش!
حقائب جيرونا التي ألغاها قرار الصيف
لم تكن قصة وصول فاريناس إلى التشكيل الأساسي لبرشلونة ممهدة أو متوقعة قبل أشهر قليلة، إذ كان اللاعب على بعد خطوة واحدة فقط من مغادرة أسوار النادي بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وضعت إدارة جيرونا عينها على موهبة خط الوسط الشابة بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الرديف، وباتت تفاصيل انتقاله شبه محسومة في ظل رغبة اللاعب في الحصول على مساحة للمشاركة والتطور.
غير أن رياح الصيف حملت تحولًا دراميًا غير مسار اللاعب بالكامل، عندما تدخل هانزي فليك وقرر منحه فرصة الظهور في المعسكر التحضيري للموسم الجديد.
لفت فاريناس أنظار المدرب الألماني سريعا بفضل التزامه البدني العالي وقدرته الفائقة على قراءة المساحات واستيعاب التعليمات، ليطلب فليك إيقاف مفاوضات رحيله فورًا وإبقاءه ضمن حسابات الفريق الأول، وهو القرار الذي بدا في حينه مجرد تأمين لعمق القائمة قبل أن يتحول مع مرور الأسابيع إلى طوق نجاة تكتيكي.
عين فليك الثاقبة واختراع الظهير الأيمن
لم يتوقف رهان فليك عند حدود إبقاء فاريناس داخل أروقة النادي، بل تجاوزه إلى إعادة اكتشاف إمكاناته وتوظيفه في مركز مغاير تمامًا لطبيعته كلاعب خط وسط.
رصد المدرب الألماني في فاريناس مواصفات الظهير الأيمن العصري القادر على التوغل وبناء اللعب من الخلف، وخاض تجربة مبدئية معه في هذا المركز خلال الوديات الصيفية التي أظهر فيها اللاعب مرونة تكتيكية واعدة.
وعندما داهمت الإصابات الخط الخلفي لبرشلونة بغياب أربعة مدافعين دفعة واحدة، لم يلجأ فليك للشكوى أو تبرير الموقف، بل استدعى اختراعه الصيفي ودفع بفاريناس في عمق معركة رسمية بالدوري الإسباني.
أظهر الشاب جودة استثنائية في تقديم المساندة الهجومية، مستفيدًا من مهاراته الأصلية كلاعب وسط، وشارك بفاعلية في تدوير الكرة وفتح المساحات على الرواق الأيمن، وصنع لقطات فارقة أبرزها تمريرة مهارية بكعب القدم منحت زملاءه أفضلية هجومية واضحة أسفرت عن تعزيز التفوق الكتالوني.
النضج المبكر وسط دفاع الطوارئ والضغوط
جاء اختبار فاريناس في توقيت بالغ الحساسية، حيث خاض اللقاء ضمن خط دفاع اضطراري للغاية يضم قلبًا وحيدًا هو الشاب باو كوبارسي، إلى جانب لاعب وسط آخر تم تحويله لقلب دفاع وهو فرينكي دي يونج، وظهير بطابع هجومي صريح كجواو كانسيلو.
تضاعفت هذه الصعوبة بحجم الضغوط الجماهيرية والنفسية التي حاصرت الفريق عقب خسارتين ثقيلتين أمام باريس سان جيرمان ثم ريال مدريد، وفقدان الصدارة مؤقتًا لصالح أتلتيكو مدريد.
ورغم هذه التعقيدات، أظهر فاريناس رباطة جأش وشخصية ناضجة تفوق سنوات عمره القليلة، ونجح في التناغم سريعًا مع تحركات لامين يامال على الجبهة اليمنى لتأمين الرواق هجوميًا ودفاعيًا.
تمكن اللاعب من امتصاص خطورة المنافس في أكثر من مناسبة، وساهم في نقل اللعب للأمام بثقة وهدوء، ليثبت أن دخوله من بوابة الطوارئ لم يكن مجرد سد خانة عابرة، بل خيارًا حقيقيًا يستند إلى انضباط عالي وتفان كامل من أجل خدمة المنظومة الجماعية.
- Sergio Ros
بيت القصيد
تثبت تجربة برايان فاريناس أن الأزمات هي البيئة المثالية لولادة الحلول غير التقليدية، وأن الجرأة الفنية للمدربين الكبار قادرة على إعادة صياغة مسيرة اللاعبين بين عشية وضحاها.
تحول فاريناس من لاعب يقف على أعتاب الرحيل إلى ظهير واعد يعيد التوازن لدفاع برشلونة في ليلة تصحيح المسار، يبعث برسالة واضحة حول مرونة منظومة البلوجرانا وقدرتها الدائمة على تجديد الدماء من خلال الرهان على الشجاعة التكتيكية والمواهب الشابة الجائعة لإثبات الذات.
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