AFP
برادلي باركولا على وشك توقيع تمديد عقد ضخم مع باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الباريسي إلى صد اهتمام بايرن ميونيخ وليفربول
باريس تتحرك لتأمين لاعبها المتميز
على الرغم من الموسم المحلي المتقلب الذي شهد خروجًا مبكرًا من كأس فرنسا، إلا أن باريس سان جيرمان قدم أداءً مذهلاً على الصعيد الأوروبي، ولا سيما بعد فوزه الساحق على تشيلسي بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وكان باركولا هو صانع هذا الفوز، حيث سجل هدفين حاسمين ليثبت مكانته كأحد أكثر المهاجمين إثارة في القارة. وفقًا لـ Paris Team، يعمل مستشار النادي لويس كامبوس حاليًا خلف الكواليس لإنهاء تمديد العقد لمدة عامين، والذي سيبقي الفرنسي مع باريس سان جيرمان حتى عام 2030. تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى صد محاولات ليفربول وبايرن ميونيخ، اللذين كانا يراقبان الصعود السريع للجناح منذ انتقاله من ليون في عام 2023 مقابل 39 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو).
زيادة كبيرة في الراتب
التمديد المقترح ليس مجرد التزام زمني، بل انعكاس لمكانة باركولا المرموقة داخل الفريق، ويأتي مصحوبًا بزيادة كبيرة في الراتب. وبتوجيه من وكيل أعماله موسى سيسوكو، يبدو المهاجم مستقرًا في العاصمة ومتحمسًا للبقاء حجر أساس في عصر ما بعد النجوم بالنادي. تعتبر الإدارة باركولا أكثر من مجرد لاعب واعد؛ فهو الآن "محرك" الهجوم في الفريق. ومن خلال ضمان توقيعه، يعتزم باريس سان جيرمان توفير أساس مستقر لإنريكي خلال المواسم الأربعة المقبلة، مما يضمن عدم إغراء أفضل المواهب المحلية بالقدرة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الألماني.
بناء نواة هجومية قادرة على الصمود على المدى الطويل
يأتي التركيز على باركولا في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً تهدف إلى الاحتفاظ بأبرز لاعبي الهجوم في النادي. وبعد أن سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً 12 هدفاً وصنع ست تمريرات حاسمة في 38 مباراة خاضها هذا الموسم، يحرص النادي على إبقائه إلى جانب نجومه الآخرين لسنوات قادمة. وتشير التقارير إلى أنه بمجرد حسم مستقبل باركولا، ستوجه إدارة النادي الباريسي كامل اهتمامها نحو أوسمان ديمبيلي. والهدف من ذلك هو الحفاظ على هذين المحركين الهجوميين معاً، لتشكيل خط هجوم مستقر قادر على المنافسة باستمرار على لقب دوري أبطال أوروبا - وهي مسابقة أثبت فيها باركولا بالفعل قدرته على تقديم أداء متميز على أكبر المسارح.
الصراع على اللقب والطموحات الأوروبية
يظل باركولا عنصراً أساسياً في مسيرة باريس سان جيرمان نحو الألقاب، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق للحفاظ على تقدمه بفارق نقطة واحدة فقط في صدارة الدوري الفرنسي، لا سيما مع امتلاكه مباراة مؤجلة مقارنة بأقرب منافسيه، فريق لانس. ومن المتوقع أن يمنح توقيت تمديد العقد هذا دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل المواجهة الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، حيث سيخوض أصعب اختبار له حتى الآن. وبعيداً عن الموسم الحالي، توفر الفترة التي تسبق كأس العالم لباركولا فرصة ذهبية لترسيخ مكانه في منتخب فرنسا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمته السوقية بشكل أكبر قبل أن يبدأ عقده الجديد طويل الأمد رسمياً.