مصير الصفقة في يد مانشستر سيتي.. كيف يمكن لبيب جوارديولا إهداء بديل ليفاندوفسكي لبرشلونة؟!

لطالما اعتُبر خوليان ألفاريز مرشحاً قوياً لخلافة ليفاندوفسكي في النادي الكتالوني. ومع ذلك، فإن صفقة انتقاله ستكون مكلفة للغاية بالنسبة لبرشلونة، الذي لا يزال مثقلاً بالديون. خاصة وأن عقد اللاعب الأرجنتيني لا يزال ساري المفعول حتى عام 2030، مع بند فسخ يبلغ 500 مليون يورو.

ومع ذلك، لا يزال المهاجم الموهوب تقنيًا - الذي سجل 20 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 48 مباراة - مطلوبًا بشدة. وقد أقر المدير الفني دييجو سيميوني بذلك مؤخرًا، معربًا عن إحباطه من التكهنات المستمرة بأن لاعبه سينتقل إلى برشلونة هذا الصيف.

وقال سيميوني: "أعتقد أن هذا أمر طبيعي. إنه لاعب استثنائي"، مضيفاً: "هناك اهتمام من آرسنال وباريس سان جيرمان وبرشلونة وفرق أخرى. لكن هذا ليس شيئاً يقلقنا".

ووفقاً لصحيفة ماركا، يدرس النادي الكتالوني أيضاً بديلاً بارزاً، وهو مهاجم تشيلسي جواو بيدرو، الذي يقال إن له العديد من المؤيدين داخل النادي. ويُقال إن المدير الرياضي ديكو يفكر جدياً في التعاقد معه.