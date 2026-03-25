Mohamed Salah replacements
بديل محمد صلاح في ليفربول: ثمانية خيارات انتقالية على «الريدز» النظر فيها قبل رحيل اللاعب المصري في الصيف

محمد صلاح
ليفربول
أعلن محمد صلاح انتهاء مسيرته مع ليفربول. مساء الثلاثاء، نشر «الملك المصري» مقطع فيديو مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه أنه سيغادر «أنفيلد» في نهاية موسم 2025-2026، ليضع بذلك حداً لمسيرة أسطورية استمرت تسع سنوات في ميرسيسايد. والآن، يتعين على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن يتطلع إلى المستقبل.

كان صلاح القوة الدافعة وراء فوز ليفربول بلقب الموسم 2024-2025، حيث حصد جائزة الحذاء الذهبي واجتاحت مختلف جوائز أفضل لاعب في العام. ومع اقتراب انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي، وبعد أن أوفى بالتزاماته، أبرم «الريدز» معه عقدًا مربحًا لمدة عامين، مع انطباع بأن هذه ستكون المرة الأخيرة التي يمدد فيها عقده مع النادي.

بعد أقل من عام، يتراجع صلاح عن قراره ويستعد للمغادرة في انتقال مجاني في منتصف مدة العقد، متنازلاً عن مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني (26.8 مليون دولار) كان سيستحقه من ليفربول لو بقي حتى موسم 2026-27. إنها خطوة تهدف إلى إفادة جميع الأطراف في المستقبل، حيث يحصل صلاح على حرية اختيار ناديه التالي، ويُسمح لليفربول ببدء التخطيط لخلافته قبل فترة الانتقالات الصيفية بوقت طويل.

ولكن من الذي قد يستهدفه كبار المسؤولين في أنفيلد لملء الفراغ الكبير الذي خلفه صلاح؟ فيما يلي، تقيّم GOAL خيارات فريق ميرسيسايد...

    يوهان باكايوكو (آر بي لايبزيغ)

    على الرغم من أنه ربما يكون لاعباً خارج دائرة المنافسة على هذا المنصب، إلا أن الشائعات ترددت منذ فترة طويلة حول اهتمام ليفربول بباكايوكو منذ انطلاقته مع إيندهوفن - حتى أنه صرح في يناير 2025 بأنه قد «ينضم بالتأكيد» إلى «الريدز» بعد تسجيله هدفاً في مرمى الفريق في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، تراجعت هذه الشائعات مؤخراً، واتخذ اللاعب البلجيكي منذ ذلك الحين الخطوة التالية في مسيرته المهنية.

    انضم الجناح إلى RB Leipzig في الصيف في ما يبدو أنه انتقال كلاسيكي كنقطة انطلاق، لكن بعد بداية سريعة، تلاشى بريقه وأصبح الآن يلعب دورًا ثانويًا في شرق ألمانيا. لن يكون من المفاجئ أن يظل الريدز يراقبونه، وقد يمثل خيارًا أرخص من بعض الخيارات الأخرى في هذه القائمة.

    برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)

    كان هناك انطباع بأن باركولا كان «الجناح الآخر» في باريس سان جيرمان الموسم الماضي، حيث استحوذ خفيشا كفاراتشيليا وديزير دو على الأضواء بينما كان العملاق الفرنسي يندفع نحو لقب دوري أبطال أوروبا الأول الذي طال انتظاره. وقد أدى وضعه كخيار ثالث في مركز الجناح بالعاصمة الفرنسية إلى ظهور أنباء حقيقية عن اهتمام ليفربول به في الصيف الماضي، وعادت تلك الأنباء إلى الظهور في ديسمبر الماضي بعد أن ألقى صلاح بظلال من الشك على مستقبله.

    لا يزال باركولا يدخل ويخرج من التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان اعتمادًا على اللاعبين المتاحين، لكن بطل أوروبا الحالي سيظل مترددًا في بيع اللاعب الدولي الفرنسي حتى لو لم يكن بالضرورة الاسم الأول في قائمة الفريق. إذا حاول أي نادٍ انتزاع باركولا من باريس سان جيرمان، فقد يكلفه ذلك مبلغًا يصل إلى تسعة أرقام.

    يان ديوماندي (RB لايبزيغ)

    في حين أن باكايوكو المذكور أعلاه يعاني مؤخرًا من صعوبة في الحصول على فرصة للعب، فقد كان ديوماندي بمثابة مفاجأة سارة لفريق لايبزيغ هذا الموسم. يبدو أن التعاقد مع اللاعب الإيفواري كان صفقة ذكية من مجموعة ريد بول؛ حيث كلف اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا 20 مليون يورو فقط (17.5 مليون جنيه إسترليني/23.5 مليون دولار) عندما انتقل من ليغانيس في الصيف، ويبدو أن النادي الذي يلعب في الدوري الألماني على وشك تحقيق ربح كبير من استثماره.

    وقد أثبت قرار المدرب أولي فيرنر بتحويل ديوماندي من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن في أكتوبر أنه قرار تحويلي، حيث سجل 11 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات للييبزيغ قبل فترة التوقف الدولية في مارس. وباعتباره لاعباً سريعاً ومبهراً في المراوغة ولديه حس تهديفي واضح، فإن الشاب الإيفواري قد يكون الخلف المثالي على المدى الطويل لصلاح - لكن لييبزيغ لن يتسرع في التخلي عنه.

    دانغو أواتارا (برينتفورد)

    يُعد أواتارا أحد النجوم المجهولين في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد قدم أداءً رائعًا لفريق برينتفورد بعد انتقاله من بورنموث في الصيف مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني (57 مليون دولار)، وهو رقم قياسي للنادي. لعب المهاجم البوركيني المتعدد المواهب دوراً أساسياً في الصعود المفاجئ لفريقه في الترتيب تحت قيادة كيث أندروز، حيث سجل ما مجموعه 12 هدفاً وصنع عدداً مماثلاً من التمريرات الحاسمة حتى وقت كتابة هذا التقرير، على الرغم من غيابه عن جزء كبير من الموسم بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

    على الرغم من أنه خيار غير متوقع، إلا أن أواتارا، بصفته لاعباً أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، سيمثل بالتأكيد قيمة أفضل مقابل المال مقارنة بعدد من الأسماء الأخرى في هذه القائمة، حيث أن إنفاق ليفربول المكثف في الصيف يقلل من الحاجة إلى استبدال صلاح بالضرورة بنجم آخر حقيقي. ومثل الرجل الذي سيحل محله، يمكن أن يتطور ليصبح بطلاً في أنفيلد.

    كريستيان بوليسيتش (ميلان)

    اعتمادًا على المصادر التي تصدقها، ظل بوليسيتش على رادار ليفربول لسنوات - منذ انطلاق النجم الأمريكي مع بوروسيا دورتموند، عندما كان يورغن كلوب، المدرب السابق لـ BVB، يتولى دفة الأمور في أنفيلد. ومنذ ذلك الحين، لعب بوليسيتش مع تشيلسي وميلان دون أن يعلن «الريدز» رسميًا عن اهتمامهم المزعوم به، ربما كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة في الخلفية، لكن قد يكون الآن هو الوقت المناسب للتحرك، خاصة في ضوء تطورات قصة صلاح.

    بعد فترة تعرض فيها للإصابات في ستامفورد بريدج، تغلب بوليسيتش إلى حد كبير على مشاكله البدنية وتألق في إيطاليا على مدار موسمين ونصف الموسم، حيث يسعى ميلان إلى إكمال مطاردة رائعة لإنتر، المتصدر المتفوق في الدوري الإيطالي. صحيح أنه لعب في مركز أكثر هذا العام، لكن نجم المنتخب الأمريكي تطور ليصبح بالضبط النوع من المهاجمين المؤثرين الذين ربما كان ليفربول يخطط لهم على المدى الطويل.

    نيكو ويليامز (نادي أتلتيك)

    قد ينتقل ويليامز أخيرًا في الأشهر المقبلة، على الرغم من أنه تعهد بالبقاء مع أتلتيك بلباو في الصيف الماضي، الأمر الذي تسبب في خسارة وإحراج كبيرين لبرشلونة. مع بدء التخطيط لحياة بدون صلاح، لن يكون من المفاجئ أن نرى ليفربول يستعد لضم نيكو في أقرب وقت ممكن؛ يمثل اللاعب الدولي الإسباني هدفًا قابلًا للتحقيق وجناحًا من المستوى الأول لديه القدرة على أن يكون بديلاً طويل الأمد للمصري، على الرغم من أن ذلك سيتطلب بعض المرونة في الموقع لأنه يلعب في الغالب كجناح أيسر.

    ومع ذلك، قد تكون المنافسة على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا هي العقبة الأكبر أمام حصولهم على اللاعب. وقد أفادت تقارير سابقة أن برشلونة هو وجهته المفضلة، على الرغم من أن تلك الجسور ربما تكون قد احترقت. ويُعتقد أن أرسنال وبايرن ميونيخ هما من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى التي تولي اهتمامًا جادًا باللاعب الجناح، الذي تبلغ قيمة شرطه الجديد للإفراج عنه 90 مليون يورو (79 مليون جنيه إسترليني/106 مليون دولار).

    مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ)

    سيكون هذا التعاقد بمثابة حلم لليفربول. فقد بدأت الشائعات حول مايكل أوليسي قبل وقت طويل من انتقاله إلى بايرن ميونيخ، حيث يبدو أن «الريدز» كانوا قد وضعوا عليه علامة باعتباره خليفة محتملاً لسلاح عندما كان لا يزال في صفوف كريستال بالاس.

    منذ انتقاله إلى بافاريا، دخل أوليسي في عالم مختلف من النجوم. فهو الآن أحد أكثر اللاعبين خطورة وفعالية في أوروبا من الجناح، كما أنه لاعب أساسي في المنتخب الفرنسي أيضًا. وبالطبع، فإن العقبة الكبرى هنا هي إحجام بايرن عن بيعه، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أنه لن يُسمح لأوليس بالرحيل إلا في حالة تلقي عرض بقيمة 200 مليون يورو (173 مليون جنيه إسترليني/232 مليون دولار).

    ...أم خيار الكرة المنحنية؟

    ولكن هل يحتاج ليفربول فعلاً إلى إنفاق أي أموال؟ هذا سؤال سيتعين عليهم التفكير فيه بجدية، حيث يوجد في صفوفهم لاعب يمكنه بالفعل توفير مبلغ كبير من المال على المدى الطويل، لكن دعمه سيتطلب ثقة هائلة من مجلس إدارة النادي ومن سيكون المدرب بعد انتهاء هذا الموسم. في مواجهة المهمة الصعبة المتمثلة في تعويض صلاح، هل يستطيع ريو نغوموها سد الفراغ في صفوف «الريدز»؟

    يتمتع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بإمكانيات جيلية، وقد أفادت التقارير أن محاولات الانتقال السابقة - كما في حالة باركولا - قد تم إلغاؤها حتى لا تعيق مسار الشاب نحو الفريق الأول. سيؤدي رحيل المصري إلى إفساح المجال تمامًا. كما لا ينبغي أن يحتاج ليفربول إلى نفس المستوى من الأداء من جناحه الأيمن الجديد الذي قدمه صلاح عامًا بعد عام، مع نية إنفاق أكثر من 240 مليون جنيه إسترليني (322 مليون دولار) على ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتز، وذلك بالتأكيد لضمان تقاسم هذا العبء في المستقبل.

