يُقال إن نادي بوروسيا دورتموند قد استفسر من نادي أز ألكمار بشأن التعاقد مع المهاجم الشاب بنديغوز كوفاكس الذي يبلغ طوله 1.99 متر — ويبدو أن النادي الأصفر والأسود ليس الوحيد الذي يسعى إلى ذلك.
وفقًا لما أوردته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، فقد أبدى كل من سبورتنج لشبونة ويوفنتوس وأستون فيلا اهتمامهم بالنادي الهولندي للحصول على خدمات كوفاكس. وبحسب التقرير، فإن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا متاح مقابل حوالي خمسة ملايين يورو، ويمكن أن يتم تطويره في بوروسيا دورتموند ليكون خليفة سيرو جيراسي في المستقبل.
على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2028، إلا أن بقاءه بعد الصيف ليس مضموناً على الإطلاق. ويقال إن توتنهام وميلان قد أعربا بالفعل عن اهتمامهما بإدارة اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، لا يُستبعد انتقاله إلى السعودية، لكن الحصول على أقصى راتب سنوي له (الذي يُقال إنه يبلغ عشرة ملايين يورو) في الصحراء ليس الأولوية القصوى لغيراسي. ويرغب جيراسي في اتخاذ قرار بشأن مستقبله بعد انتهاء الموسم في مايو.
يمكن لغيراسي مغادرة بوروسيا دورتموند في الصيف بفضل بند الخروج من العقد - هل هناك أمل في حدوث منافسة على التعاقد معه؟
يُقال إن بند الخروج المنصوص عليه في عقد غيراسي، والذي يتيح للاعب البالغ من العمر 30 عامًا الانتقال مقابل 45 إلى 50 مليون يورو قبل عامين من انتهاء عقده مع دورتموند، لا ينطبق إلا على ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي أو أرسنال أو تشيلسي أو ليفربول.
بالنسبة لدورتموند، قد يكون انتقال المهاجم البارز إلى السعودية أو لندن أو ميلانو أمراً مثيراً للاهتمام، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع قيمة بيع اللاعب الغيني بشكل كبير في حالة حدوث مزايدة. بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أتالانتا بيرغامو، يواجه بوروسيا دورتموند خسائر مالية.
ومع ذلك، يمكن أن يخفف بيعه المربح في الصيف من هذه الخسائر ويخلق مجالاً إضافياً للانتقالات، خاصة وأن فابيو سيلفا قد أظهر بالفعل بوادر جيدة كمهاجم في الموسم الحالي.
كوفاتش يتألق في صفوف الشباب بمعدل تهديفي قوي
قد يتمكن كوفاكس البالغ من العمر 18 عامًا من التطور ومواصلة التعلم في دورتموند تحت إشراف المدرب البرتغالي. لم يخض لاعب المنتخب المجري للشباب بعد مباراته الاحترافية الأولى مع ألكمار، لكنه يتمتع بمعدل تهديفي متميز في جميع فرق الشباب.
سجل 19 هدفاً في 46 مباراة رسمية مع فريقي أياكس تحت 17 عاماً وتحت 19 عاماً بين عامي 2023 و2025، أما مع ألكمار، فقد سجل 29 هدفاً في 33 مباراة مع فرق تحت 19 عاماً وتحت 21 عاماً وفريق دوري الشباب.
سيرهو غيراسي في بوروسيا دورتموند: الإحصائيات وبيانات الأداء
الموسم المباريات الأهداف تمريرات حاسمة 2025/26 38 17 6 2024/25 45 34 9
