جده توفي في الملعب .. أسطورة الكويت يروي قصة "فشل انتقاله" إلى النصر قبل كتابة التاريخ مع الشباب!

كشف الدولي الكويتي السابق بدر حجي، نجم الجيل الذهبي بنادي الشباب، عن كواليس تلقيه عرض من أجل بدء مسيرته الكروية في السعودية، من بوابة النصر وليس "الليث".

بدر حجي "58 عامًا"، الذي قضى عمره في صفوف نادي كاظمة، ولعب مع الشباب، لمدة ستة أشهر، خلال عام 1999، والذي تحدث بشأن رحيله إلى "شيخ الأندية" في أحد عصوره الذهبية، كما توج مع الأزرق بلقب كأس الخليج العربي "مرتين" في 1996 و1998، واحتل المركز الثالث في كأس العرب 1998.

وبدوره، تحدّث حجي عن أزمة اللاعبين الكويتين في الاحتراف، مشيدًا بتجربة سعود عبد الحميد، نجم المنتخب السعودي، والذي يلعب في صفوف لانس الفرنسي، وحقق معه ثنائية كأس فرنسا، وكأس الأبطال الفرنسية.