"بدا الأمر وكأنه إشراك خيري" - واين روني ينتقد بيب جوارديولا بسبب معاملته "المحزنة" لفيل فودن في نهائي كأس كاراباو

كان تراجع وقت اللعب الذي حصل عليه اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أحد أكثر الأحداث إثارة للدهشة في موسم مانشستر سيتي. بعد أن حصل على لقب أفضل لاعب في الموسم 2023/24 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، عانى فودن من صعوبة في الحفاظ على مكانه في التشكيلة بعد انضمام ريان شيركي وأنطوان سيمينيو. في الواقع، استبدل شيركي في الدقيقة 90 في ويمبلي، مما يسلط الضوء على مدى تراجعه في الترتيب الهرمي للفريق.

قال روني في برنامج "واين روني شو" على قناة بي بي سي: "شعرت بالحزن من أجله، لكن ليس لأن مشاركته جاءت في نهائي كأس. كانت هناك مباراة قبل بضعة أيام لم يشارك فيها حتى. لو كان ماكس داومان هو من دخل في النهاية، لاعتبرتها تجربة جيدة. لكن رؤية فيل فودن يدخل في نهائي كأس، بدا الأمر وكأنه استبدال خيري لإدخاله إلى الملعب".

لم يشارك فودن في التشكيلة الأساسية سوى أربع مرات فقط في آخر 13 مباراة لمانشستر سيتي في جميع المسابقات، ولم يسجل أي هدف منذ 20 مباراة، وهي سلسلة تعود إلى منتصف ديسمبر. وأضاف روني: "لا أعرف ماذا حدث، فهو لاعب من الطراز الرفيع. من الغريب أنه لا يستطيع الاقتراب من التشكيلة الأساسية. يبدو أن هناك شيئًا ما يحدث هناك. كنت أعتقد أن فودن في حالة جيدة، لكن فجأة لم نره يلعب أي دقائق".