AFP
"بدا الأمر وكأنه إشراك خيري" - واين روني ينتقد بيب جوارديولا بسبب معاملته "المحزنة" لفيل فودن في نهائي كأس كاراباو
السقوط من القمة
كان تراجع وقت اللعب الذي حصل عليه اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أحد أكثر الأحداث إثارة للدهشة في موسم مانشستر سيتي. بعد أن حصل على لقب أفضل لاعب في الموسم 2023/24 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، عانى فودن من صعوبة في الحفاظ على مكانه في التشكيلة بعد انضمام ريان شيركي وأنطوان سيمينيو. في الواقع، استبدل شيركي في الدقيقة 90 في ويمبلي، مما يسلط الضوء على مدى تراجعه في الترتيب الهرمي للفريق.
قال روني في برنامج "واين روني شو" على قناة بي بي سي: "شعرت بالحزن من أجله، لكن ليس لأن مشاركته جاءت في نهائي كأس. كانت هناك مباراة قبل بضعة أيام لم يشارك فيها حتى. لو كان ماكس داومان هو من دخل في النهاية، لاعتبرتها تجربة جيدة. لكن رؤية فيل فودن يدخل في نهائي كأس، بدا الأمر وكأنه استبدال خيري لإدخاله إلى الملعب".
لم يشارك فودن في التشكيلة الأساسية سوى أربع مرات فقط في آخر 13 مباراة لمانشستر سيتي في جميع المسابقات، ولم يسجل أي هدف منذ 20 مباراة، وهي سلسلة تعود إلى منتصف ديسمبر. وأضاف روني: "لا أعرف ماذا حدث، فهو لاعب من الطراز الرفيع. من الغريب أنه لا يستطيع الاقتراب من التشكيلة الأساسية. يبدو أن هناك شيئًا ما يحدث هناك. كنت أعتقد أن فودن في حالة جيدة، لكن فجأة لم نره يلعب أي دقائق".
فودن يتطلع إلى العودة
على الرغم من الإحباط الناجم عن دوره المحدود، حافظ فودن على مهنيته أثناء الاحتفال بفوز «السيتي» بأحدث ألقابه. واعترف لاعب الوسط بأن مستواه لم يكن في ذروته، لكنه أعرب عن رغبته في استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لغوارديولا في المرحلة الحاسمة من الموسم.
وفي معرض حديثه عن وضعه الحالي بعد صافرة النهاية، تحدث فودن عن "التقلبات" التي قد يمر بها أي لاعب كرة قدم.
وقال: "الأمر يتعلق فقط بكيفية استعادة توازنك. ما زلت أركز على عملي، وأحاول أن أتدرب بأفضل ما يمكنني كل يوم، وآمل أن أعود بعد مباريات المنتخبات الدولية أكثر جاهزية، وآمل أن أحصل على مزيد من الدقائق وأعود إلى المستوى الذي كنت عليه في بداية الموسم".
مخاوف بشأن كأس العالم
ورغم اختيار فودن ضمن قائمة توماس توخيل المؤقتة المكونة من 35 لاعباً للمنتخب الإنجليزي استعداداً لمباريات مارس الدولية، فإن قلة مشاركاته في الدوري المحلي تشكل مصدر قلق كبير. ويعتقد روني أن الوضع الحالي سيثقل كاهل لاعب الوسط مع اقتراب موعد البطولة الصيفية.
وقال روني: "في البداية، سيكون سعيدًا بفوز الفريق بالكأس، لكن من وجهة نظر أنانية، كان يود أن يكون موجودًا على أرض الملعب ويؤثر في المباراة. سيكون ذلك أمرًا صعبًا عليه".
ماذا ينتظر فودن في المستقبل؟
ويأمل فودن في إقناع مدرب «الأسود الثلاثة» توخيل بأدائه في المباريات المقبلة ضد أوروغواي واليابان. وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قد شارك كبديل في المباريات التي ختمت بها إنجلترا تصفيات كأس العالم ضد صربيا وألبانيا في نوفمبر الماضي.