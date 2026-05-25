بدأ بمخاوف الخيانة وانتهى بـ"الإيقاف والسرقة".. موسم سعود عبدالحميد "الجميل" اصطدم بتحديات مثيرة!

بين بريق المجد الأوروبي وسياط التحديات؛ مرّ موسم الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد كأنه رواية درامية، حُبكت فصولها بين الصبر والافتراس.
نعم.. موسم 2025-2026 لم يكن مجرد عامٍ كروي عابر، في مسيرة سعود؛ بل اختبارًا حقيقيًا لصلابته الذهنية، قبل البدنية.
وفي وقتٍ انتظر فيه البعض سقوط الظهير الدولي السعودي، واتهمه آخرون بـ"الخيانة"؛ كان لهذا اللاعب رأيًا آخر، بقميص نادي لانس الفرنسي.
وانضم سعود إلى لانس، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي العاصمة الإيطالية روما؛ ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.
ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ "التحديات" التي واجهت سعود عبدالحميد في 2025-2026، رغم تصنيفه على أنه "الأجمل" في مسيرته الكروية حتى الآن..