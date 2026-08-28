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علي رفعت

بدأت حقبة ماريسكا: "على برشلونة أن يشاهده".. خلايلة الأفضل في كريستال بالاس وأهلا بعودة هالاند وسحر شرقي!

فقرات ومقالات
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي
كريستال بالاس
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
إرلينج هالاند
ريان شرقي
عنان خلايلة

ليلة صاخبة في لندن وحوار الأقدام والخطط!

شهدت الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي مواجهة كروية حافلة بالإثارة والندية على أرضية ملعب سيلهرست بارك بالعاصمة لندن، حيث حل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيًا على كريستال بالاس، ليخرج فائزا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء اتسم بالتحولات الفنية والقرارات التكتيكية الجريئة من الجانبين. 

فرض الضيوف أسلوبهم عبر فترات حاسمة من المباراة بفضل جودة عناصرهم الفردية وحسن استغلال المساحات، بينما حاول أصحاب الأرض الصمود ومجاراة النسق السريع، وبرزت خلال المواجهة أسماء لمعت في سماء اللقاء وصنعت الفارق التكتيكي والرقمي.


  • بدأت حقبة ماريسكا

    قدم مانشستر سيتي أداء تكتيكيًا متوازنًا عكس ملامح الفكر الفني للمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الذي نجح في فرض شخصية فريقه خارج القواعد بمرونة تكتيكية عالية وسيطرة واضحة على مجريات اللعب عكس المواجهات الماضية.

    حيث ظهرت بصماته التدريبية سريعًا في تطبيق الضغط العالي والتحولات الهجومية الخاطفة وإعادة هيكلة خط الوسط بكفاءة بالغة، ليثبت الفريق جاهزيته التامة لمواصلة المنافسة على كافة الألقاب ويعلن انطلاق حقبة تدريبية جديدة تتسم بالفاعلية الهجومية والصلابة التكتيكية.


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  • هالاند يستعيد حاسته التهديفية ويثبت نجاعته

    استعاد النجم النرويجي إيرلينج هالاند حاسته التهديفية المعتادة بافتتاح سجله للموسم الجديد في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول بعد صيام تهديفي لم يستمر طويلًا، مستغلا تمريرة حاسمة بفقزة عالية وإنهاء معتاد لفك شفرة التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض وإسكان الكرة داخل الشباك ببراعة واقتدار. 

    لم يكتف المهاجم العملاق بهدف التقدم المبكر، بل عاد ليضع بصمته الحاسمة بالهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 84 من الشوط الثاني، مؤكدا مجددا أنه السلاح التهديفي الأبرز والورقة الرابحة دائمًا في اللحظات الحرجة، حيث ترجم الفرص المتاحة إلى أهداف حاسمة أجهضت آمال الخصم تمامًا في العودة إلى أجواء المواجهة.


  • imago-sport-1082083000.jpgCraig Mercer

    سحر ريان شرقي يسطع بثنائية خاطفة

    فرض الفرنسي الشاب ريان شرقي نفسه نجمًا أول للمواجهة بلا منازع بعدما قدم فاصلًا مهاريًا استثنائيا حسم به نقاط المباراة لصالح فريقه.

    افتتح شرقي مهرجانه الخاص بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54 بمهارة فردية فائقة تلاعب خلالها بمدافعي كريستال بالاس داخل منطقة الجزاء قبل إيداع الكرة الشباك بهدوء وسحر لافت مذكرنا بسبب لفت أنظار بيب جوارديولا له في المقام الأول قبل مغادرة السيتي.

    ولم تمض سوى خمس دقائق فقط على تقليص أصحاب الأرض للفارق حتى عاد النجم الفرنسي الشاب في الدقيقة 59 ليطلق تسديدة مباغتة سكنت المرمى معلنة الهدف الثالث للضيوف، ليتوج تحركاته المتقنة ورؤيته الفائقة في الثلث الهجومي الأخير بأداء استثنائي قاد به فريقه نحو النقاط الثلاث.


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  • أرقام مميزة وحضور قوي أمام مانشستر سيتي

    على جانب كريستال بالاس قدم عنان خلايلة مردودًا لافتًا خلال مشاركته لمدة 75 دقيقة أمام مانشستر سيتي حيث برز بشكل استثنائي على الصعيد الدفاعي بعدما حقق رقمًا قياسيًا بتنفيذ سبعة افتكاكات ناجحة للكرة في الشوط الأول وحده، وهو ما يتخطى أرقام أي لاعب آخر خلال مباراة كاملة في الجولة الافتتاحية من المسابقة بحسب "سكاوكا".

    كما لمس الكرة 59 مرة ومرر 22 تمريرة صحيحة من أصل 25 بدقة بلغت 88 بالمئة، مع تميز واضح في ملعب الخصم بدقة تمرير وصلت إلى 91 بالمئة، ونجح في إتمام ثلاث مراوغات من أصل أربع محاولات.


  • imago-sport-1082081369.jpgCrystal Pix

    أصداء تتجاوز الحدود وترشيحات لعمالقة أوروبا


    حصد عنان خلايلة إشادات جماهيرية واسعة بعد ظهوره البارز مع كريستال بالاس، حيث عبرت الجماهير عن إعجاب كبير بما قدمه فوق أرضية.

    وذهب بعض المتابعين إلى توجيه دعوات صريحة لإدارة نادي برشلونة الإسباني لضرورة الالتفات لموهبته وضمه إلى صفوف الفريق الكتالوني.

    بينما أبدى مشجعون آخرون حسرة واضحة على ضياع فرصة تعاقد نادي إنتر الإيطالي معه خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن تفويت هذه الصفقة سيظل يمثل ندمًا وأثرًا مؤلمًا لفريقهم في ظل ما يمتلكه اللاعب من إمكانات واعدة، متجاهلين قواعد الصحة التي تمنع لعبه هناك.


  • بيت القصيد

    أكدت مواجهة سيلهرست بارك أن الصراع على النقاط في الدوري الإنجليزي تحكمه تفاصيل فنية دقيقة ولمسات إبداعية فردية قادرة على تحويل مسار أي مباراة.

    فبينما برهن مانشستر سيتي على امتلاكه حلولًا هجومية فتاكة بقيادة هالاند وشرقي تضمن له حسم أصعب المواجهات، أثبتت التجربة الخاصة بكريستال بالاس أن بزوغ نجم شاب بقدرات خلايلة يمثل مكسبًا فنيًا كبيرًا يستحق البناء عليه للمستقبل.


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كريستال بالاس
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