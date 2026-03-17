Getty Images Sport
ترجمه
بداية قاسية لمانشستر سيتي! طرد برناردو سيلفا وحصول بيب جوارديولا على بطاقة صفراء، بينما سجل فينيسيوس جونيور ركلة جزاء ليوسع تقدم ريال مدريد
تقع كارثة مع طرد سيلفا
ساد الصمت على ملعب الاتحاد بعد مرور 20 دقيقة فقط، عندما حصل برناردو سيلفا على بطاقة حمراء مباشرة في لحظة من الفوضى العارمة. ريال مدريد، الذي كان متقدماً بالفعل بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين بعد مباراة الذهاب، انطلق إلى الأمام بسرعة مذهلة عندما انطلق فينيسيوس جونيور خلف خط دفاع مانشستر سيتي وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى ارتطمت بالقائم. وبما أن الكرة بقيت في الملعب، تابع البرازيلي تسديدته، لكن محاولته التي كانت متجهة إلى المرمى تم صدها على خط المرمى بذراع سيلفا.
أخذ الحكام وقتهم في مراجعة الحادثة عبر تقنية الفيديو المساعد (VAR)، للتحقق من احتمال وجود تسلل في مرحلة بناء الهجمة ومن لمسة اليد نفسها. في النهاية، كان القرار قاتلاً لفريق بيب جوارديولا. اعتُبرت لمسة اليد متعمدة، مما أدى إلى طرد اللاعب البرتغالي الدولي ومنح ركلة جزاء للزوار.
- AFP
فينيكوس جونيور يتألق من نقطة الجزاء
مع تزايد الضغط، تقدم فينيسيوس إلى نقطة الجزاء ولم يبدُ عليه أي توتر، فسجل الركلة بهدوء في الدقيقة 22 ليمنح ريال مدريد التقدم 1-0 في هذه المباراة، و4-0 في مجموع النتيجتين. كانت تلك ضربة قوية لفريق مانشستر سيتي الذي كان قد بدأ المباراة بعزيمة كبيرة، حيث سدد أربع تسديدات في الدقائق العشر الأولى في محاولة لتحقيق عودة غير متوقعة.
إنقاذ هالاند لم يكن كافياً
بدا هذا الهدف وكأنه المسمار الأخير في نعش بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أصبح يواجه الآن مهمة مستحيلة تتمثل في تسجيل أربعة أهداف وهو ناقص لاعب.
على الرغم من هدف التعادل الذي سجله هالاند قبل نهاية الشوط الأول، تحولت الأجواء في ملعب الاتحاد من الأمل إلى الإحباط، حيث أعرب مشجعو الفريق المضيف مرارًا وتكرارًا عن استيائهم من تيبو كورتوا بسبب تكتيكاته التي اعتبروها مضيعة للوقت، ومن الحكم بسبب القرار الذي غير مجرى المباراة ضد سيلفا.
حصول جوارديولا على بطاقة صفراء في بداية موسم محبطة
بعد وقت قصير من تسجيل فينيسيوس الهدف من ركلة جزاء، توجه غوارديولا إلى الحكم الرابع للاحتجاج، مما أدى إلى حصول المدرب على بطاقة صفراء في دقائق عصيبة مر بها الفريق المضيف.
إعلان