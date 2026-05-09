بث مباشر: شاهد قرعة كأس آسيا 2027

شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة كأس آسيا 2027 في السعودية ..

شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة كأس آسيا 2027 والمقامة في السعودية

تتأهب القارة الآسيوية للحدث المرتقب في مدينة الدرعية السعودية، حيث يتم سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة لأول مرة في تاريخها. 

تُقام بطولة كأس آسيا 2027 في نسختها التاسعة عشرة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا، تحت تنظيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد اعتماد النظام الموسع للبطولة منذ نسخة 2019.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، حيث تسعى لتقديم نسخة استثنائية من الحدث القاري الأكبر على مستوى المنتخبات في آسيا، في ظل التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية الرياضية في المملكة.

وتشهد البطولة عودة كأس آسيا إلى نظامها المعتاد الذي يقام كل أربع سنوات، بعدما تأجلت نسخة 2023 إلى عام 2024 بسبب اعتذار الصين عن الاستضافة، إلى جانب الظروف المناخية المرتبطة بإقامة البطولة في قطر خلال فصل الصيف.

وقد تكون نسخة 2027 الأخيرة التي تُقام في عام فردي، إذ يدرس الاتحاد الآسيوي إمكانية نقل البطولة إلى الأعوام الزوجية مستقبلًا، بما يتماشى مع التعديلات المحتملة على روزنامة المباريات الدولية.

ويدخل منتخب قطر البطولة بصفته حامل اللقب في آخر نسختين، بعد تتويجه بكأس آسيا 2019 و2023، ليواصل هيمنته القارية في السنوات الأخيرة.

  • نتائج قرعة كأس آسيا 2027

    المجموعة الأولىالمجموعة الثانيةالمجموعة الثالثة
    المنتخب السعودي  
       
       
       
    المجموعة الرابعةالمجموعة الخامسةالمجموعة السادسة
       
       
       
       
  • ما نظام قرعة كأس آسيا 2027؟

    يتم توزيع الـ24 منتخباً على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق بواقع فريق من كل مستوى. وقد حسم 23 منتخباً مقاعدهم بالفعل بعد تصفيات ماراثونية دامت لثلاث سنوات. وتبقى البطاقة الأخيرة معلقة بين المنتخبين العربييين لبنان واليمن، حيث سيلتقيان في الرابع من يونيو 2026 لتحديد هوية المتأهل الأخير للنهائيات.

    وتمثل النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية حدثاً تاريخياً للمملكة العربية السعودية، كونها المرة الأولى التي تستضيف فيها ملاعبها هذا العرس الكروي. وتطمح الجماهير السعودية أن يستغل "صقور الخضر" عامل الأرض والجمهور لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 1996، ومعادلة الرقم القياسي لمنتخب اليابان بأربعة ألقاب.

  • ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2027؟

    حسم بالفعل 23 منتخبًا تأهلهم إلى كأس آسيا 2027 لكن متبقي الفائز من المواجهة بين لبنان واليمن في الملحق القادم في توقف يونيو.

    المنتخبتاريخ التأهل
    السعودية1 فبراير 2023
    أستراليا26 مارس 2024
    العراق26 مارس 2024
    إيران26 مارس 2024
    أوزبكستان26 مارس 2024
    قطر26 مارس 2024
    الإمارات العربية المتحدة26 مارس 2024
    اليابان30 مارس 2024
    كوريا الجنوبية6 يونيو 2024
    عمان6 يونيو 2024
    فلسطين6 يونيو 2024
    البحرين6 يونيو 2024
    الأردن6 يونيو 2024
    الصين11 يونيو 2024
    إندونيسيا11 يونيو 2024
    كوريا الشمالية11 يونيو 2024
    الكويت11 يونيو 2024
    قرغيزستان11 يونيو 2024
    سوريا14 أكتوبر 2025
    سنغافورة18 نوفمبر 2025
    فيتنام31 مارس 2026
    تايلاند31 مارس 2026
    طاجيكستان31 مارس 2026
    لبنان\اليمن4 يونيو 2026

  • ما تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس آسيا 2027

    اعتمد الاتحاد القاري توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مستويات يضم كل منها 6 منتخبات وفقاً لآخر تصنيف صادر عن الفيفا في شهر أبريل. وتم وضع المنتخب السعودي المضيف في المرتبة الأولى بالمستوى الأول ليكون على رأس المجموعة الأولى ويفتتح منافسات البطولة في الرياض.

    التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
    السعوديةقطرالبحرينقرغيزستان
    اليابانالعراقتايلاندكوريا الشمالية
    إيرانالأردنالصينإندونيسيا
    كوريا الجنوبيةالإماراتفلسطينالكويت
    أسترالياعمانفيتنامسنغافورة
    أوزباكستانسورياطاجكستانلبنان/اليمن

  • ما هي المدن والملاعب المستضيفة لبطولة كأس آسيا 2027؟

    تستعد 3 مدن سعودية لاستقبال مباريات البطولة وهي الرياض، وجدة، والخبر. وسيكون ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" بالرياض هو المسرح الأكبر للحدث بسعة تصل إلى 72 ألف متفرج، حيث سيحتضن المباراة الافتتاحية في 7 يناير 2027. كما تم تجهيز 8 ملاعب عالمية أخرى لضمان تقديم نسخة استثنائية من الناحية التنظيمية واللوجستية.

    ومن المقرر أن تستمر المنافسات على مدار شهر كامل، لتنتهي بالمباراة النهائية في 5 فبراير 2027. وتشهد هذه النسخة وجوهاً مألوفة، حيث شارك 20 منتخباً من المتأهلين الحاليين في النسخة السابقة بقطر، بينما تعود منتخبات مثل كوريا الشمالية والكويت للظهور من جديد بعد غيابات متفاوتة، فيما حققت سنغافورة تأهلاً تاريخياً هو الأول لها عبر التصفيات.

    المدينةالملعبالسعة
    الرياضملعب مدينة الملك فهد الرياضية70,200
    ملعب جامعة الملك سعود26,004
    المملكة أرينا30,000
    ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية21,000
    اس اتش جي أرينا13,537
    جدةالإنماء62,345
     مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية27,000
    الخبرأراماكو46,096