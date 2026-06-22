AFP
"ببساطة، لاعب كرة القدم المثالي".. دي يونج يصف ميسي بالأعظم في تاريخ كرة القدم!
شغف دائم بهذه اللعبة
في حديثه مع قناة NOS الهولندية عقب فوز هولندا على السويد في كأس العالم، استذكر دي يونج مسيرته. ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط بعد تعادله 2-2 مع اليابان وفوزه على السويد 5-1.
ورغم الضغط الهائل، يؤكد لاعب خط الوسط أن شغفه العميق لم يتغير. "لا تزال كرة القدم هوايتي، حتى وإن كانت وظيفتي"، أوضح. "أستمتع كثيرًا بلعب كرة القدم وأستطيع الانغماس فيها تمامًا، وأشعر بمتعة كبيرة. بالطبع، هناك الكثير على المحك مقارنة بلعب كرة القدم مع الأصدقاء في الملعب. لكن الشعور الذي ينتابك بمجرد أن تبدأ لعب كرة القدم لا يزال هو نفسه تقريبًا".
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الإعجاب بأحد رموز الأرجنتين
وانتقل الحديث بشكل طبيعي إلى إعجابه الشديد بميسي. فقد قدم قائد المنتخب الأرجنتيني مؤخرًا عرضًا فنيًّا رائعًا في كأس العالم، حيث سجل ثلاثية مذهلة خلال الفوز 3-0 على الجزائر.
وبعد أن نشأ وهو يشاهد برشلونة وهو يهيمن على الملاعب، اعترف دي يونج بأن اللعب إلى جانب الأرجنتيني في كامب نو كان أمراً غير واقعي. وقال: «بالنسبة لي، ميسي هو ببساطة لاعب كرة القدم المثالي. إنه بالطبع لاعب مختلف تماماً عني، لكنني كنت دائماً أشاهده أكثر من أي لاعب آخر. كنت أشاهد دائمًا الكثير من مباريات برشلونة تحت قيادة جوارديولا. أعتقد أن تلك هي كرة القدم التي استمتعت بها أكثر من أي شيء آخر. كان هناك بعض اللاعبين من تلك الفترة الذين كنت أتابعهم وأحترمهم كمعجب، والذين لعبت إلى جانبهم لاحقًا. لذا، بالنسبة لي، هذا أمر مميز حقًا".
السعي وراء المجد الدولي
وعاد دي يونج لتركيز اهتمامه على المهام الدولية، حيث تحدث عن طموحه الأكبر المتمثل في رفع كأس العالم. وفي حين تسعى الأرجنتين إلى الاحتفاظ بلقبها العالمي بعد فوزها بنسخة عام 2022 في قطر، فإن هولندا مصممة بنفس القدر على المنافسة على الجائزة الكبرى.
وإيماناً منه القوي بقدرات فريقه، صرح دي يونج قائلاً: "أعتقد أن الجميع يحلم بذلك، وأنا أيضاً. لذا نعم، لقد تخيلت هذا الحلم أمامي عدة مرات. تعد البطولات مع منتخبك الوطني، وخاصة كأس العالم، هي أبرز ما في حياة لاعب كرة القدم. الهدف ببساطة هو الفوز بها، ولهذا السبب تشارك فيها. وأعتقد أيضاً أن لدينا فريقاً يجب أن يكون هذا هو هدفه".
- Getty Images Sport
ما هي الخطوة التالية بالنسبة للنجوم العالميين؟
وستستعد هولندا الآن لمواجهة تونس في مباراتها الأخيرة ضمن مرحلة المجموعات، على أمل حسم صدارة المجموعة ومواصلة مسيرتها الرائعة. وفي الوقت نفسه، سيواجه ميسي والأرجنتين النمسا ثم الأردن، ساعين إلى الحفاظ على أدائهما المهيمن.