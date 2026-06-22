"ببساطة، لاعب كرة القدم المثالي".. دي يونج يصف ميسي بالأعظم في تاريخ كرة القدم!

في حديثه مع قناة NOS الهولندية عقب فوز هولندا على السويد في كأس العالم، استذكر دي يونج مسيرته. ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط بعد تعادله 2-2 مع اليابان وفوزه على السويد 5-1.

ورغم الضغط الهائل، يؤكد لاعب خط الوسط أن شغفه العميق لم يتغير. "لا تزال كرة القدم هوايتي، حتى وإن كانت وظيفتي"، أوضح. "أستمتع كثيرًا بلعب كرة القدم وأستطيع الانغماس فيها تمامًا، وأشعر بمتعة كبيرة. بالطبع، هناك الكثير على المحك مقارنة بلعب كرة القدم مع الأصدقاء في الملعب. لكن الشعور الذي ينتابك بمجرد أن تبدأ لعب كرة القدم لا يزال هو نفسه تقريبًا".