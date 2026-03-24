بائع الملابس المتمرد الذي أبكى رونالدو.. باييت يعتزل كرة القدم!

نهاية حقبة!

شهد ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا الفرنسية مساء الأحد الموافق 22 مارس من عام 2026 لحظة عاطفية وتاريخية تجسدت في إعلان النجم الفرنسي ديمتري باييت اعتزاله كرة القدم الاحترافية بشكل نهائي.

جاء الإعلان المفاجئ خلال استراحة الشوطين في مباراة فريقه التاريخي مارسيليا ضد ضيفه ليل وسط تصفيق حار من آلاف المشجعين الذين احتشدوا لتوديع القائد الذي قرر تعليق حذائه بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 سنة في الملاعب.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا متأثرًا للغاية وهو يلقي كلمته الأخيرة مؤكدًا أن جسده لم يعد قادراً على منح المزيد للمستديرة بعد رحلة طويلة بدأت من جزر لاريونيون وانتهت في قمة المجد الأوروبي واللاتيني، لينهي بذلك مسيرة أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل والموهبة في تاريخ الكرة الفرنسية الحديثة.


  • من متجر الملابس إلى منصات التتويج


    رغم بريقه الفني وقدرته الفائقة على تنفيذ الركلات الحرة وصناعة الأهداف إلا أن بداية ديمتري باييت لم تكن توعد بهذا المجد الكبير، ففي بداياته مع نادي نانت الفرنسي لم يكن يتقاضى راتبًا يكفيه لتأمين متطلبات الحياة مما اضطره للعمل بائعًا في متجر لبيع الملابس الجاهزة بالتزامن مع تدريباته كلاعب محترف.

    وتوجد لقطات نادرة انتشرت لاحقًا تظهره وهو يقوم بطي القمصان وخدمة الزبائن بابتسامة هادئة قبل أن يتحول إلى أحد أغلى اللاعبين في الدوري الفرنسي.

    تلك المرحلة الصعبة صقلت شخصيته المتمردة وجعلته يدرك قيمة الوصول إلى القمة مما انعكس على قتاله الدائم داخل الملعب وخارجه لإثبات أحقيته في التواجد بين الكبار.


  • ليلة التمرد الكبرى في لندن


    تظل واقعة رحيل ديمتري باييت عن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في عام 2017 جرحًا غائرًا في ذاكرة جماهير الفريق اللندني ومحطة فارقة في مسيرته الاحترافية، فبعدما كان معشوق الجماهير الأول فاجأ الجميع بتمرد علني ورفض قاطع للمشاركة في التدريبات أو المباريات ضاغطًا بكل قوته من أجل العودة إلى مارسيليا.

    تلك الفترة شهدت حالة من الغليان الجماهيري حيث وصفه المدرب سلافن بيليتش بالخائن أمام وسائل الإعلام مما دفع المشجعين لتمزيق قمصانه ومنع أطفالهم من ذكر اسمه، ووصل الأمر إلى وضع حراسة أمنية مشددة حول منزله بعد تلقيه تهديدات بالقتل ليرحل في النهاية تاركًا خلفه ذكرى سيئة رغم إبداعه الكروي الفذ الذي قدمه في الدوري الإنجليزي.


  • الليلة التي بكت فيها البرتغال بسبب تدخل عنيف


    في نهائي بطولة أمم أوروبا 2016 كانت الأنظار تتجه نحو صدام فرنسا والبرتغال لكن باييت سرق الأضواء بطريقة درامية منذ الدقيقة ثمانية من عمر اللقاء، تدخل اللاعب الفرنسي بقوة مفرطة على الركبة اليسرى للأسطورة كريستيانو رونالدو مما أدى لإصابة الأخير وخروجه من الملعب باكيًا في مشهد هز العالم بأسره.

    ورغم أن البرتغال فازت باللقب في النهاية إلا أن الجماهير البرتغالية لم تغفر لباييت ذلك التدخل واتهمته بتعمد إيذاء نجمهم الأول لإخراجه من الحسابات.

    وتلقى اللاعب عقب المباراة ملايين الرسائل الهجومية والشتائم عبر حساباته الرسمية من مشجعين حول العالم اعتبروا تصرفه بعيدًا عن الروح الرياضية رغم دفاعه المستميت عن كونه تدخلًا كرويًا طبيعيًا.


  • صدق أو لا تصدق.. باييت يتشاجر مع الجماهير في أرض الملعب!


    لم يكن التمرد خارجيًا فقط، بل امتد لصدامات مباشرة وعنيفة داخل المستطيل الأخضر، ولعل أبرزها الواقعة المؤسفة التي شهدتها مباراة مارسيليا ونيس في الدوري الفرنسي.

    فبينما كانت النتيجة تشير لتقدم نيس، وفي الدقيقة 81 تحديدًا، توجه باييت للعب ركلة ركنية وسط شغب جماهيري غير طبيعي من جماهير الخصم التي أمطرت الملعب بالزجاجات.

    في لحظة غضب عارم، التقط باييت إحدى الزجاجات وألقاها بعنف تجاه المدرجات، وكرر الأمر مجددًا، مما فجر الأوضاع تمامًا.

    اقتحمت جماهير نيس أرض الملعب، وكُسرت اللوحات الإعلانية، ودخل لاعبو مارسيليا في عراك لحماية زميلهم وسط فشل قوات الأمن في السيطرة على الموقف، وتعرض بعض اللاعبين للاعتداء بالفعل.

    ألغيت المباراة وقرر الحكم اعتبار نيس منتصرًا بثلاثية نظيفة لرفض مارسيليا العودة للملعب، في مشهد جسد ذروة صدام باييت مع الجماهير.


  • "جعلني أشرب البول" .. اتهامات خطيرة بالعنف الجنسي والنفسي في البرازيل


    لم تتوقف إثارة الجدل عند حدود الملاعب الأوروبية، بل لاحقت باييت في تجربته اللاتينية مع فاسكو دا جاما البرازيلي، حيث واجه اتهامات جنائية بالغة الخطورة.

    فقد فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقات مكثفة إثر شكوى تقدمت بها محامية برازيلية تدعى لاريسا فيراري، تزعم فيها تعرضها لعنف جسدي، ونفسي، وجنسي من قبل اللاعب صاحب الـ 38 عامًا بعد علاقة بدأت عبر "إنستجرام".

    وفي تفاصيل صادمة تضمنها التقرير الذي سُجل في مركز شرطة متخصص لمساعدة النساء، قالت المشتكية إن باييت طلب منها إثبات حبها له عن طريق الإذلال، وصورت مقاطع فيديو بطلب منه وهي تشرب بولها، وتتناول ماءً من المرحاض ولعق الأرض، مؤكدة أنه كان يدفعها ويدوس عليها أحيانًا.

    واتهمت لاريسا، التي تعاني من اضطراب الشخصية الحدية، باييت باستغلال ضعفها ومرضها لتحقيق مكاسب جنسية، مؤكدة أنها لم تكن لتقدم هذه الاتهامات الخطيرة بسهولة لكونها محامية.


  • خيانة زوجية وبيان رسمي ينهي زواج الـ 20 عامًا


    تزامنت الاتهامات الجنائية السابقة مع فضيحة شخصية كبرى هزت استقرار باييت الأسري، فبعد زواج دام ما يقرب من 20 عامًا من زوجته لوديفين، أم أطفاله الأربعة، تم تأكيد تورط النجم الفرنسي في علاقة غرامية مع المحامية ونجمة وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية لاريسا فيراري (ذات المشتكية في قضية العنف).

    وكشفت فيراري في بيان رسمي أن العلاقة استمرت 7 أشهر بعد أن شعر باييت بالوحدة في ريو دي جانيرو عقب انتقاله لفاسكو دا جاما في 2023.

    وأوضحت أنها كانت تزور منزله كل 12 يومًا تقريبًا وتبقي لعدة أيام، واصفة إياه بأنه كان "حنونًا جدًا".

    واختتمت لاريسا بيانها بالاعتذار لعائلة باييت قبل الابتعاد عن وسائل التواصل، مما شكل طعنة قاتلة لزوجته لوديفين التي كانت قد حظيت بإشادة كبيرة من باييت سابقًا لدعمها له في انتقاله للبرازيل وتكفلها برعاية الأطفال في فرنسا.


