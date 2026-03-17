AFP
ترجمه
باير ليفركوزن يسخر من أرسنال بمنشور لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات
الصيد بالصنارة التكتيكي ينتشر بسرعة
في حين اشتهر فريق ميكيل أرتيتا بكفاءته في تنفيذ الكرات الثابتة، اختار الفريق الرقمي لنادي ليفركوزن السخرية مما اعتبروه اعتمادًا مفرطًا على هذه الكرات، وذلك بنشر صورة معدلة لملعب أرسنال. وأظهرت الصورة المعدلة علم ركنية ملعب الإمارات حيث تمت إزالة سطح الملعب بالكامل من الربع الدائري، مصحوبة بتعليق لاذع يقول: "هذا أفضل". ومن الواضح أن هذه الهجمة على وسائل التواصل الاجتماعي صُممت لإثارة غضب متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي بنى جزءًا كبيرًا من مسيرته نحو اللقب المحلي هذا الموسم على رصيد قياسي بلغ 21 هدفًا سُجلت من مختلف المواقف الثابتة.
- Getty Images Sport
ردود فعل المشجعين على المزاح حول "أفضل إداري"
سرعان ما انتشر المنشور الاستفزازي على نطاق واسع، حيث علق مشجعون من كلا المعسكرين على هذه التصرفات التي سبقت المباراة. وفي حين دافع مشجعو أرسنال عن تنوعهم التكتيكي، أشاد آخرون بفريق ليفركوزن المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفهم أحد المشجعين بأنهم «أفضل فريق إدارة لصفحة كرة قدم على الإطلاق».
وتعتبر هذه السخرية لاذعة بشكل خاص بالنظر إلى أن ليفركوزن قد تغلب فعلياً على أرسنال في مباراة الذهاب؛ فقد كان هدف روبرت أندريتش أول ركلة ركنية يستقبلها "المدفعجية" في دوري أبطال أوروبا طوال الموسم. وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها رجال أرتيتا للسخرية بسبب هوسهم بالكرات الثابتة، حيث استخدم فريق مانسفيلد تاون من دوري الدرجة الثانية مؤخراً منصة تيك توك للسخرية من اعتماد "المدفعجية" على الركلات الركنية قبل لقاءهما في كأس الاتحاد الإنجليزي.
أخطاء دفاعية تحت الأضواء
على الرغم من سمعة أرسنال في السيطرة على الكرات الثابتة تحت إشراف أحد مساعدي أرتيتا، نيكولاس جوفر، كشفت مباراة الذهاب في ألمانيا عن نقص نادر في التركيز. وكان الهدف الافتتاحي الذي سجله أندريتش هو المرة الثالثة فقط، من بين 23 ركلة ركنية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، التي تمكن فيها خصم من تسديد كرة على مرمى «المدفعجية». بدا الإحباط واضحاً على أرتيتا بعد التعادل 1-1، حيث اعترف بأن لاعبيه شاهدوا مسبقاً ثلاثة مقاطع فيديو محددة عن روتين ليفركوزن، لكنهم فشلوا في الاستجابة.
- AFP
مباراة حاسمة للتأهل إلى ربع النهائي
الساحة مهيأة لأمسية مثيرة في ملعب الإمارات، حيث يسعى أرسنال للوصول إلى ربع النهائي للسنة الثالثة على التوالي. لا يزال "المدفعجية" غير مهزومين على أرضهم أمام ليفركوزن في المسابقات الأوروبية، لكن فريق كاسبر هجولماند أثبت في مباراة الذهاب أنه مدرب بشكل احترافي وخطير في الهجمات المرتدة. يسعى ليفركوزن للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ وصوله إلى النهائي في عام 2002، بينما يهدف أرسنال إلى مواصلة سعيه لتحقيق رباعية محتملة.
إعلان