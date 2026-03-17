بايرن ميونيخ يواجه مخاوف جديدة بشأن إصابة جمال موسيالا، حيث سيغيب النجم الألماني لفترة أطول مما كان متوقعًا

لا يُعد لاعب خط الوسط المهاجم هو مصدر القلق الوحيد الذي يواجهه كومباني خلال هذه الفترة المزدحمة. فقد قدم المدرب آخر المستجدات قبل المباراة الأخيرة ضد باير ليفركوزن، مؤكدًا وجود أزمة صغيرة مع وجود العديد من لاعبي التشكيلة الأساسية في غرفة العلاج. وإلى جانب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، أشار النادي سابقًا إلى أن ألفونسو ديفيز عانى من إصابة في العضلة الخلفية اليمنى للساق بعد رحلة بيرغامو. علاوة على ذلك، تخضع حالة حراسة المرمى لمراقبة شديدة، حيث غاب مانويل نوير بسبب مشكلة في ربلة الساق، وتم تشخيص إصابة جوناس أوربيغ مؤخرًا بارتجاج في المخ، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانه المشاركة في التشكيلة الأساسية هذا الأسبوع.