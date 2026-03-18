بايرن ميونيخ يفعّل خيار إعادة الشراء في صفقة مربحة، مع توقعات بإجراء تخفيضات كبيرة في الصيف

على الرغم من وجود بند إعادة الشراء، لا يزال مستقبل أسيكو على المدى الطويل في ملعب أليانز أرينا غير مؤكد، حيث يخطط بايرن لإجراء تعديل كبير في خط الوسط. ورغم عدم استبعاد إمكانية بيعه، أفادت قناة "سكاي" بأن رحيل ليون جوريتزكا المحتمل في الصيف قد يفتح له مكانًا في تشكيلة كومباني.

وأشاد المدير الرياضي كريستوف فرويند مؤخرًا باللاعب الدولي تحت 21 عامًا، قائلاً: "نويل يقدم أداءً رائعًا. لقد اندمج جيدًا في الفريق ويتحسن من مباراة إلى أخرى. إنه يجلب قوة هجومية ومهارات مهمة جدًا بالنسبة لنا." ورغم تأكيد فرويند أن النادي "سيواصل مراقبة أدائه عن كثب"، إلا أن وصول لاعبين مستهدفين مثل كينيت إيكهورن قد يعرقل مسيرته. وبالتالي، إذا وصل عرض مالي كبير، فقد يميل النادي إلى بيع الشاب لتحقيق ربح كبير.



