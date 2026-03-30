بايرن ميونيخ يرفض شائعات انتقال مايكل أوليسي ويشير إلى مدة العقد في محاولة لصد محاولات ريال مدريد وليفربول

"هذه شائعات تبعث البسمة على وجوه الجميع في النادي. أنت تعرف أكثر من أي شخص آخر كيف تسير دوائر الإعلام"، قال رومينيغه لصحيفة "دياريو آس". وسارع إلى التأكيد على أن الفرنسي مرتبط بعقد طويل الأمد، مما يضع حداً فعلياً لأي آمال في إبرام صفقة بسعر مخفض. "لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده – ولا يوجد ما يقال أكثر من ذلك. فالناس يذهبون إلى الملعب من أجل لاعبين مثله".

بينما استخف رومينيغه بهذه التقارير، كان الرئيس الفخري للنادي البافاري أولي هونيس أكثر حدة في تعليقه على عرض محتمل بقيمة 200 مليون يورو من ليفربول. وشكك الرئيس الصريح في استراتيجية التعاقدات الأخيرة للريدز، مشيرًا إلى أن إنفاقهم المالي الضخم لم يترجم إلى هيمنة على أرض الملعب.

وقال هونيس: "أنفق ليفربول بالفعل 500 مليون يورو هذا العام ويخوض موسمًا سيئًا للغاية. لن نساهم في تحسين أدائهم العام المقبل". "نحن نلعب هذه اللعبة من أجل جماهيرنا. لدينا 430 ألف عضو، ولدينا ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، ولن يفيدهم كثيرًا أن يكون لدينا 200 مليون يورو في البنك، لكننا نلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك".