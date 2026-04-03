بايرن ميونيخ وبرينتون ينسحبان من سباق التعاقد مع سعيد الملا، في الوقت الذي يطالب فيه كولونيا بمبلغ قياسي لانتقال نجم الدوري الألماني
تباطأ سباق الشاب
اتخذت المعركة على التعاقد مع «الملا» منعطفاً مفاجئاً بعد أن انسحب اثنان من المنافسين الرئيسيين، وهما بايرن ميونيخ وبرايتون، من المفاوضات. وعلى الرغم من عمليات الاستكشاف المكثفة والاستفسارات الأولية، فقد ثبت أن المطالب المالية التي حددها نادي كولونيا تشكل عقبة كبيرة أمام الأطراف المهتمة.
ووفقًا لـ"سكاي ألمانيا"، يبدو أن كولونيا مصمم على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من لاعبه المتميز، حيث يسعى للحصول على رسوم انتقال من شأنها أن تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بالنسبة للاعب في مثل عمره في النادي. وقد أجبر هذا الموقف الحازم كلًا من العملاق البافاري وفريق الدوري الإنجليزي الممتاز على استكشاف خيارات أخرى، حيث إنهما غير مستعدين حاليًا لتلبية التقييم المرتفع لهذا الموهبة الألمانية.
المتطلبات العالية وواقع السوق
ورغم عدم اتخاذ أي خطوة رسمية من جانب الأندية المهتمة، فإن التقرير يلقي بعض الضوء على الوضع. والسبب الرئيسي وراء انسحاب بايرن ميونيخ وبرايتون من السباق هو أن نادي كولونيا يطالب بمبلغ يتجاوز 40 مليون يورو. ويعتبر هذا المبلغ مرتفعًا جدًّا بالنسبة للناديين في هذه المرحلة بالنسبة للاعب لم يثبت نفسه بعد بشكل مستمر على أعلى المستويات، كما أنهما يشعران أنه لا يعكس القيمة الحقيقية لـ«الملا».
موهبة تستحق المجازفة؟
سرعان ما أصبح «إل مالا» أحد أكثر اللاعبين الواعدين الذين يشغلون الأحاديث في الدوري الألماني، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 27 مباراة، بفضل سرعته الفائقة ومهاراته الفنية التي دفعت إلى مقارنته بنجوم أوروبيين معروفين. كان صعوده في ملعب «راين إنيرجي» سريعًا للغاية، لكن إصرار نادي كولونيا على صفقة بقيمة 40 مليون يورو يعكس ثقته في أنه موهبة فريدة من نوعها. بالنسبة لكولونيا، قد يكون الاحتفاظ بـ"إل مالا" سيفاً ذا حدين. ففي حين أن قيمته قد ترتفع بشكل كبير مع موسم متميز، إلا أن خطر خسارة مكاسب مالية كبيرة في حال تراجع مستواه يظل قائماً. في الوقت الحالي، يبدو أن "الماعز" راضون بالاحتفاظ بنجمهم ما لم يقدم نادٍ عرضاً يوازي توقعاتهم القياسية.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
مع اقتراب موعد فتح سوق الانتقالات، سيظل أداء «الملا» محط الأنظار. وإذا تمكن من الحفاظ على مستواه، أو حتى تحسينه، فمن المحتمل أن يطالب كولونيا بمبلغ أكبر. ومع ذلك، ومع تعرض مركزهم الحالي للخطر، حيث يحتل كولونيا المركز الخامس عشر في الدوري الألماني، بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط، قد يعتمد مصير نجمهم على أداء النادي هذا الموسم. فإذا هبط الفريق، ستزداد احتمالية رحيل "الملا" بشكل أكبر.