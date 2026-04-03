بايرن ميونيخ وبرينتون ينسحبان من سباق التعاقد مع سعيد الملا، في الوقت الذي يطالب فيه كولونيا بمبلغ قياسي لانتقال نجم الدوري الألماني

اتخذت المعركة على التعاقد مع «الملا» منعطفاً مفاجئاً بعد أن انسحب اثنان من المنافسين الرئيسيين، وهما بايرن ميونيخ وبرايتون، من المفاوضات. وعلى الرغم من عمليات الاستكشاف المكثفة والاستفسارات الأولية، فقد ثبت أن المطالب المالية التي حددها نادي كولونيا تشكل عقبة كبيرة أمام الأطراف المهتمة.

ووفقًا لـ"سكاي ألمانيا"، يبدو أن كولونيا مصمم على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من لاعبه المتميز، حيث يسعى للحصول على رسوم انتقال من شأنها أن تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بالنسبة للاعب في مثل عمره في النادي. وقد أجبر هذا الموقف الحازم كلًا من العملاق البافاري وفريق الدوري الإنجليزي الممتاز على استكشاف خيارات أخرى، حيث إنهما غير مستعدين حاليًا لتلبية التقييم المرتفع لهذا الموهبة الألمانية.