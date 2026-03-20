بايرن ميونيخ سيهزم ريال مدريد! أسطورة كرة القدم الألمانية يتوقع أن يصل هاري كين وزملاؤه إلى النهاية ويفوزوا بالثلاثية

حجز بايرن ميونيخ مقعده في ربع النهائي بفوزه المذهل بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين على فريق أتالانتا الإيطالي، بينما تغلب ريال مدريد بسهولة على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، ليشكلا مواجهة تبدو أنها ستكون واحدة من أبرز مباريات هذه الجولة. ولم يتردد ماتيوس، اللاعب الألماني الذي خاض أكبر عدد من المباريات الدولية على الإطلاق وقائد بايرن ميونيخ السابق، في التعبير بوضوح عن توقعاته بأن فريقه السابق سيتغلب على الفريق الأوروبي الأكثر نجاحًا في التاريخ.

وقال: "بايرن هو الفريق الأفضل أداءً في أوروبا حالياً. ليس فقط بسبب مباراتين، بل على مدار العام بأكمله. لهذا السبب، أعتبر بايرن المرشح الأوفر حظاً في مواجهة ريال مدريد". وتعد هذه توقعات جريئة بالنظر إلى سجل ريال مدريد الحافل في البطولة. فقد توج "البلانكوس" بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، وقاموا بإقصاء مانشستر سيتي في كل من المواسم الأربعة الماضية، حيث تُعد ثلاثية فيديريكو فالفيردي المذهلة في مباراة الذهاب من دور الـ16 مثالاً على مدى خطورة فريق ألفارو أربيلوا، على الرغم من تذبذب مستواه في الدوري الإسباني.