بايرن ميونيخ سيهزم ريال مدريد! أسطورة كرة القدم الألمانية يتوقع أن يصل هاري كين وزملاؤه إلى النهاية ويفوزوا بالثلاثية
حجز بايرن ميونيخ مقعده في ربع النهائي بفوزه المذهل بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين على فريق أتالانتا الإيطالي، بينما تغلب ريال مدريد بسهولة على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، ليشكلا مواجهة تبدو أنها ستكون واحدة من أبرز مباريات هذه الجولة. ولم يتردد ماتيوس، اللاعب الألماني الذي خاض أكبر عدد من المباريات الدولية على الإطلاق وقائد بايرن ميونيخ السابق، في التعبير بوضوح عن توقعاته بأن فريقه السابق سيتغلب على الفريق الأوروبي الأكثر نجاحًا في التاريخ.
وقال: "بايرن هو الفريق الأفضل أداءً في أوروبا حالياً. ليس فقط بسبب مباراتين، بل على مدار العام بأكمله. لهذا السبب، أعتبر بايرن المرشح الأوفر حظاً في مواجهة ريال مدريد". وتعد هذه توقعات جريئة بالنظر إلى سجل ريال مدريد الحافل في البطولة. فقد توج "البلانكوس" بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، وقاموا بإقصاء مانشستر سيتي في كل من المواسم الأربعة الماضية، حيث تُعد ثلاثية فيديريكو فالفيردي المذهلة في مباراة الذهاب من دور الـ16 مثالاً على مدى خطورة فريق ألفارو أربيلوا، على الرغم من تذبذب مستواه في الدوري الإسباني.
أخبار ثلاثية عن بايرن
ولم يكتفِ ماتيوس بمجرد تأييد فوز بايرن على ريال مدريد. فالمدرب البالغ من العمر 64 عامًا يعتقد أن فريق كومباني يمتلك المقومات اللازمة للفوز بجميع الألقاب الثلاثة الكبرى المتاحة له هذا الموسم، وهو إنجاز لم يحققه أي نادٍ ألماني منذ أن حققه بايرن نفسه آخر مرة في موسم 2019-2020. وأضاف: "أعتقد أن بايرن لا يمكنه الفوز باللقب فحسب، بل يمكنه تحقيق الثلاثية هذا العام. الفرص متاحة بالتأكيد، ومستوى الفريق ممتاز في كلا طرفي الملعب".
يتقدم بايرن بفارق تسع نقاط على بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني بعد 26 مباراة، ولا يبدو أن قبضته على اللقب ستتراخى. وفي كأس ألمانيا، يواجه الفريق باير ليفركوزن خارج أرضه في نصف النهائي، وقد فاز البافاريون بالفعل بكأس السوبر الألماني.
رئيس نادي بايرن يتبنى نهجاً أكثر حذراً
كان أولي هونيس، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ، متفائلاً بنفس القدر بشأن لقب الدوري الألماني، رغم أنه بدا أكثر حذراً قليلاً فيما يتعلق بالحديث عن الثلاثية. وقال اللاعب البالغ من العمر 74 عاماً: "أعتقد أننا سنكون أبطال ألمانيا". كما أعرب عن إعجابه الشديد بالفريق الحالي، مثلما فعل ماتيوس، مضيفاً أن بايرن "لم تتح له منذ فترة طويلة فرصاً بهذه الروعة من حيث جودة الأداء كما هو الحال هذا العام". ومع ذلك، أبدى هونيس بعض الحذر بشأن مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا ضد ليفركوزن. وحذر قائلاً: "ستكون هذه مباراة صعبة"، معترفاً بأن فريق ويركسلف لا يزال أحد الفرق القليلة في ألمانيا القادرة على اختبار بايرن بشكل حقيقي.
كين: قلب هيمنة بايرن
يعد كين، الذي أظهر مستواً استثنائياً طوال الموسم، عنصراً أساسياً في آمال بايرن ميونيخ في جميع المسابقات الثلاث. سجل قائد منتخب إنجلترا هدفين في مباراة الإياب أمام أتالانتا، ليرفع رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا مع النادي إلى 19 هدفاً في 18 مباراة على أرضه فقط. ويجعله رصيده البالغ 49 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم المهاجم الأكثر تهديفاً في الدوريات الأوروبية الكبرى. فاز بايرن ميونيخ بآخر لقب له في دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-20، بفوزه على باريس سان جيرمان في لشبونة، ليكمل الثلاثية تحت قيادة هانسي فليك في ذلك الموسم. إذا تمكن الفريق من تكرار هذا الإنجاز في عام 2026، فسيصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالبطولة مع نادٍ ألماني. وإذا تحقق هذا الحلم، فسيصبح لاعب توتنهام السابق بالتأكيد أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.
