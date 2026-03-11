بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: "لم أختبر شيئًا كهذا من قبل!" جوشوا كيميش معجب جدًا بفريق أتالانتا، خصم بايرن ميونيخ

المزيد من الأخبار والمقالات عن نادي بايرن ميونيخ:
دموع مريرة لديفيز: صدمة الإصابة تلقي بظلالها على حفل بايرن
- حفل باهظ الثمن؟ قلق بايرن بشأن أوربيغ وموسيالا
- تقييمات بايرن: واحد يتفوق على الجميع، أوبامكانو يصبح مملًا
بعد الفوز 6-1 في دوري أبطال أوروبا على أتالانتا بيرغامو، لم يبد جوشوا كيميش سعادته بالفوز الكبير فحسب، بل أعرب أيضًا عن دهشته من مشجعي الفريق الإيطالي.
"كانت الطريقة رائعة. كنا نعلم أننا نستطيع أن نلحق بهم أذى كبيرًا"، قال كيميش في Prime Video بعد المباراة. "كنا نعلم أيضًا أن الأجواء هنا ستكون رائعة. يمكنك أن تلاحظ ذلك الآن: لم يسبق لي أن رأيت فريقًا يفوز 6-1 في أي مكان ويشجع المشجعون فريقهم بهذه الحماسة بعد المباراة. هذا أمر رائع ويشيد بالمشجعين والأجواء".
كان بيرغامو متأخراً 0-3 أمام بايرن ميونيخ في الشوط الأول، وبعد 67 دقيقة أصبح النتيجة 0-6. ومع ذلك، لم يغادر المشجعون الملعب مبكراً، بل شجعوا فريقهم بعد صافرة النهاية على الرغم من الهزيمة الثقيلة.
في صباح اليوم التالي للانتخابات البلدية، ظهرت صورة غير عادية في أحياء جيسينغ وهارلاخينغ في ميونيخ: فقد تم فجأة لصق ملصقات انتخابية عديدة. ولكن ليس بإعلانات سياسية، بل بموضوع ساخر ضد نادي بايرن ميونيخ.
كان الشعار المكتوب على الملصقات: "نقول نعم لتجميل المدينة!" وكان يظهر على الملصقات أسد كبير كثيف الشعر يرتدي سروالاً رياضياً أزرق وحذاء رياضي مطابق، ويقف بجانب طاولة بيرة مع كأس بيرة ممتلئ. تحت الصورة كان هناك شعار: "الميونيخاني الحقيقي هو دائمًا من مشجعي 1860".
ولم تخلو الصورة من إهانة لمنافس المدينة: تحت الطاولة، بجانب كأس بيرة فارغ، كان هناك مشجع لفريق بايرن يرتدي وشاحًا أحمر وأبيض. على ما يبدو، وفقًا لشعار أن كأسًا واحدًا من البيرة "الحمراء" هو أكثر من اللازم.
يُعتقد أن وراء هذه الحملة مشجعون من مشجعي TSV 1860 النشطين. ويُقال إن ملصقات مماثلة قد تم لصقها على ملصقات الدعاية الانتخابية، خاصة حول ملعب Grünwalder Stadion وعلى طول الطريق المؤدي إلى ملعب تدريب بايرن ميونيخ في شارع Säbener Straße.
وتأتي هذه الحملة في إطار تبادل الإهانات المستمر منذ شهور بين مشجعي الفريقين. فهناك دائماً رسومات جديدة تظهر على الجدران وواجهات المنازل وصناديق الكهرباء، وغالباً ما يتم طلاء رسومات المشجعين المتعصبين للفريق الآخر فوراً. ويمكن ملاحظة مثل هذه الصراعات على السيطرة على المنطقة في الحديقة الواقعة على التل خلف ملاعب تدريب البطل القياسي في شارع Säbener Straße.
اعتبر العديد من مشجعي النادي الألماني أن وقوع الحادثة بالقرب من مقر نادي بايرن ميونيخ استفزازًا. يقع مقر الناديين في حي جيسينغ على بعد حوالي 700 متر فقط من بعضهما البعض، مما أدى إلى وقوع حوادث متكررة في الماضي.
مؤخرًا، اشتكى سكان المنطقة إلى الشرطة من كثرة الكتابة على الجدران. لذا، فإن عبارة "تجميل المدينة" المكتوبة على ملصقات النادي قد تكون إشارة ساخرة إلى ذلك. لكن ما هو مؤكد هو أن لصق ملصقات انتخابية على ملصقات أخرى يعتبر من الناحية القانونية إتلافًا للممتلكات، وقد يتطلب تدخل الشرطة مرة أخرى.
مستقبل مانويل نوير في نادي بايرن ميونيخ لا يزال مفتوحاً. لم يتقرر بعد ما إذا كان الحارس سيختتم مسيرته بعد انتهاء الموسم أم سيجدد عقده المنتهي في ميونيخ. لاعب المنتخب الوطني الألماني القياسي لوثار ماتيوس علق على وضع اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً وطرح سيناريوهات محتملة.
"هذا قراره وحده. هو يعرف جسده. هو يعرف ما يريد. هل يريد الآن المزيد من الوقت لعائلته أم يريد أن يواصل لموسم آخر؟" قال ماتيوس في برنامج Sky90.
ويرى لاعب كرة القدم العالمي السابق أن نوير كان بإمكانه اللعب لمدة عام آخر على أعلى مستوى - شريطة ألا يتعرض للإصابات العديدة التي تعرض لها في الأشهر الماضية.
لكن في الواقع، تعرض اللاعب المخضرم مؤخرًا لسلسلة من الإصابات. ففي المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه 4-1 على بوروسيا مونشنغلادباخ، تعرض لتمزق في عضلة الساق اليسرى. وبسبب إصابة مماثلة، اضطر اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا إلى التوقف عن اللعب منذ منتصف فبراير.
"ليس الأمر فقط اثنين من تمزقات العضلات في الأسابيع الثلاثة الماضية، بل سجله الطبي في السنوات الأربع أو الخمس الماضية"، قال ماتيوس: "لم يكن الأمر مجرد حادث تزلج، بل كانت هناك إصابات أخرى أطول أمداً، وهي بالطبع تترك آثارها".
في ظل هذه الظروف، يفترض الخبير التلفزيوني الحالي أن كل من نوير نفسه والمسؤولين في نادي بايرن ميونيخ يدرسون خياراتهم بعناية. ففي النهاية، يتمتع حارس المرمى في النادي الحائز على الرقم القياسي بعقد عمل براتب مرتفع للغاية، يزيد عن "20 مليون يورو" حسب ماتيوس.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن "بايرن ميونيخ يريد بالطبع التخفيف قليلاً من هذا العبء". ويتوقع ماتيوس أن تتضح الأمور قريباً: "أعتقد أن العلاقة بينهما جيدة جداً، وسوف يجتمعان في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن مستقبله".
كما أنه من غير المستبعد أن يؤثر مسار الموسم على القرار. "إذا فزت بالثلاثية هذا العام، فسيكون ذلك بالطبع ختامًا رائعًا لمسيرة مانويل نوير"، قال ماتيوس.
|التاريخ
|الساعة
|اللقاء
|السبت، 14 مارس
|15:30
|باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
|الأربعاء، 18 مارس
|21
|بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا)
|السبت، 21 مارس
|الساعة 3:30
|بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني)
|السبت، 4 أبريل
|15:30
|SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)