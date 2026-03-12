توقع الحكم المخضرم مانويل غرافي أن يمنح نادي بايرن ميونيخ فترة راحة أطول لجوشوا كيميش ومايكل أوليس بسبب الحصول على بطاقات صفراء ضد أتالانتا بيرغامو نتيجة لتأخيرهم الوقت.

حصل كيميش وأوليس على بطاقتهم الصفراء الثالثة في المسابقة الحالية في وقت قصير من بعضهما البعض في مواقف قياسية وعند النتيجة 6-0، وبالتالي سيغيبان عن مباراة الإياب التي من المرجح أن تكون بلا أهمية يوم الأربعاء المقبل. وهذه خسارة يمكن أن يتحملها بايرن ميونيخ بشكل استثنائي، حيث يمكنه الآن، في ظل الوضع الحالي، خوض مباراة ربع النهائي المحتملة ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي دون قلق.

لكن وفقًا لغرافي، سيغيب كلاهما على الأقل عن مباراة الذهاب، إذا تأهل بايرن ميونيخ كما هو متوقع إلى دور الثمانية. وأشار الحكم البالغ من العمر 52 عامًا إلى لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، التي تنص على أن العقوبات الإضافية، مثل تلك التي فُرضت على سيرجيو راموس في عام 2019، لا تُفرض إلا في حالة "الحصول المتعمد بشكل واضح على بطاقة صفراء أو حمراء". وكتب غرافي على تويتر: "من الصعب إثبات النية المتعمدة تمامًا كما هو الحال مع لمس الكرة باليد، لأنه لا يمكننا قراءة أفكار اللاعبين، ولكن هناك أدلة غير مباشرة".

ورغم أن تفسير كيميش للوضع الذي حصل فيه على البطاقة الصفراء كان "محاولة جيدة"، إلا أنه لن يصمد أمام فحص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). كان كيميش قد أشار إلى أنه لم يكن لديه أي لاعب متاح للتمرير إليه ولم يرغب في اللعب تحت ضغط الخصم. وأوضح غرافيه في هذا الصدد: "ستقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بمراجعة الصور وستجد أن الكرة كانت سهلة اللعب في البداية (كان تاه متاحًا)".

وأضاف غرافي أن كيميش "كان بإمكانه أيضًا تمرير الكرة لمسافة طويلة، وبما أن بايرن ميونيخ يلعب عادةً بالقرب من منطقة الجزاء الخاصة به ويضغط كثيرًا، فإن هذا الحجة لن تكون مقنعة". ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن النتيجة كانت 6-0، مما يعني أنه لم يكن هناك داعٍ لتضييع الوقت، ولذلك "سيكون من المفاجئ ألا يتم التحقيق في الأمر وفرض عقوبة".

ومع ذلك، أقر غرافي أيضًا بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ربما "يريد أن يكون أفضل اللاعبين على متن الطائرة" في مبارياته المهمة في ربع النهائي، وبالتالي قد يكون حجة كيميش "جيدة بما فيه الكفاية". ولكن: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لا يضم هواة، والجميع يعرف ما حدث هناك".

في الوقت الحالي، يبدو أن نجمي بايرن ميونيخ لن يواجهوا خطر مشاهدة مباراة أخرى من المدرجات. من ناحية، أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه سيتم أولاً تقييم التقرير الرسمي للمباراة. وجاء في بيان صادر عن الاتحاد: "بمجرد الإبلاغ عن الحوادث، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. إذا أدت هذه الإجراءات إلى فرض عقوبات تأديبية، فسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)".

لكن صحيفة L'Equipe ذكرت بالفعل أن الحكم النرويجي إسبن إسكاس لم يلاحظ أي شيء غير عادي في سلوك كيميش أو أوليس. وبالتالي، فإن فرض حظر عليهما سيكون مفاجئًا للغاية، على عكس ما ادعى غرافي.

تعليق: ألغوا هذه القاعدة! حالتا كيميش وأوليس يجب أن توقظا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)