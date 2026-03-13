إنه مرشح ليحل محل ليون جوريتزكا الذي سيغادر الفريق، ومع ذلك، لا يريد نويل أسيكو، الذي لا يزال معارًا إلى هانوفر 96، أن يخطط بالضرورة للعودة قريبًا إلى بايرن ميونيخ.
"لا أريد استبعاد أي شيء"، قال لصحيفة بيلد، عندما سُئل عن احتمال بقائه في نادي نيدرساشسن بعد نهاية الموسم: "أريد أن أبقي جميع الخيارات مفتوحة. يمكنني أن أتخيل أنني سألعب لمدة عام آخر في الدوري الألماني الثاني".
أصبح أسيكو لاعبًا أساسيًا بلا منازع في هانوفر بعد ستة أشهر من الانضمام إلى الفريق في الموسم الحالي. بدأ الإعارة في فبراير 2025 وتستمر حتى نهاية الموسم. حتى ذلك الحين، من المرجح أن يستخدم نادي هانوفر خيار الشراء لأسيكو، والذي يبلغ مليون يورو فقط. ولكن: النادي الحائز على الرقم القياسي لديه بند إعادة شراء بقيمة 2.4 مليون يورو.
يوجد "اتصال منتظم" بين أسيكو وبايرن، كما أكد أسيكو، الذي أشار أيضًا إلى محادثة مع المدير الرياضي كريستوف فرويند: "قال إنه فخور بتطوري وأن عليّ الاستمرار على هذا النحو".
لا يزال أسيكو يناضل مع هانوفر من أجل الصعود إلى الدوري الألماني، ويتميز في الموسم الحالي بقدراته التهديفية. في 25 مباراة رسمية، شارك بشكل مباشر في ثمانية أهداف (5 تمريرات حاسمة، 3 أهداف). مؤخرًا، تعرض أسيكو لإيقاف بسبب الحصول على بطاقة صفراء، وسرعان ما تعرض فريقه لهزيمة مريرة بنتيجة 1-2 أمام غروثر فورث المهدد بالهبوط.
أثار النجم الصاعد اهتمام العديد من الأندية الشهيرة بالفعل في فصل الشتاء. يُقال إن أحد أندية الدوري الألماني ونادي غلطة سراي قد أبدوا اهتمامهم به في نهاية العام، ووفقًا لصحيفة Abendzeitung، أبدى ثلاثة أندية أخرى من الدوري الألماني بالإضافة إلى برايتون آند هوف ألبيون ووست هام يونايتد وفيلارريال اهتمامهم به في الصيف. لكن إدارة بايرن ميونيخ بقيادة المدير الرياضي ماكس إيبرل وفروند قد رفضت كل هذه العروض منذ فترة طويلة، ويُقال إن عودة أسيكو إلى بطل ألمانيا هو أمر مؤكد.
يلعب أسيكو الآن دورًا مهمًا على مستوى المنتخب الوطني أيضًا. شارك لاعب خط الوسط في أربع من خمس مباريات تأهيلية لبطولة أمم أوروبا مع المنتخب الألماني تحت 21 عامًا، وكان في التشكيلة الأساسية ثلاث مرات. لم يتم استدعاؤه بعد للمنتخب الأول، ولكن ربما لا ينبغي للمدرب الوطني يوليان ناجلسمان أن ينتظر طويلاً بعد كأس العالم. ذلك أن الاتحاد الغوياني قد استفسر بالفعل من أسيكو عما إذا كان يرغب في اللعب لصالح بلد والديه.
وقال أسيكو عن احتمال تغيير الاتحاد: "كل شيء ممكن"، لكنه أكد أيضًا على مدى رضاه عن اللعب في المنتخبات الألمانية للشباب: "ارتداء القميص الألماني أمر رائع. ألعب مع ألمانيا منذ منتخب تحت 15 عامًا، وفي كل مرة أشعر وكأنني في حفل لم الشمل، وهو أمر ممتع للغاية".