"سنكون أغبياء".. بايرن ميونخ يرد رسميًا على انتقال لويس دياز إلى الهلال

الجناح الكولومبي لويس دياز انضم إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، صيف عام 2025؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول، بشكلٍ رسمي.
صفقة دياز كلفت خزينة بايرن ميونخ، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ70 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2029.
وقدّم الجناح الكولومبي مستويات رائعة مع البايرن، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ حيث سجل 26 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 51 مباراة رسمية.
وقاد لويس دياز العملاق الألماني، لتحقيق الثلاثية المحلية "الدوري، الكأس والسوبر"، في الموسم الرياضي الماضي؛ مع الوصول إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.