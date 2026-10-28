بايرن ميونخ ضد ماجديبورج | ثنائية رائعة مع مايكل أوليسي تنتهي بغضب المغربي .. إلى إسماعيل صيباري: تقبل ما تمر به مع البافاري!

في مباراة أشبه بحصة تدريبية، حقق بايرن ميونخ فوزًا سهلًا أمام ماجديبورج بسداسية مقابل هدف وحيد، ضمن الدور الثاني من كأس ألمانيا 2026-27.

البافاري أراح عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة الليلة، على رأسهم الحاصل على الكرة الذهبية مؤخرًا المهاجم الإنجليزي هاري كين، فيما قاد النجم المغربي إسماعيل صيباري هجوم الفريق.

وتكفل بتسجيل السداسية كل من: مايكل أوليسي "هدفين – أحدهما من ضربة جزاء"، إسماعيل صيباري، ألفونسو ديفيز، ناثانيال براون ودافيد دايبر، في الدقائق 10، 21، 50، 70، 73 و3+90.

أما هدف ماجديبورج الوحيد فأحرزه ماتيوس زوكوفسكي في شباك الحارس جوناس أوربيج، الذي شارك كأساسي بدلًا من مانويل نوير.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية للمباراة، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عن النجم المغربي إسماعيل صيباري..



