Goal.com
مباشرالتذاكر
Harry Kane GFX GOAL ONLYGOAL GFX
معتز الجمال

بايرن ميونخ وكولن | امنحوا هاري كين الكرة الذهبية حتى دون لقب كبير.. وكومباني "الإعجازي" يحطم فخر مورينيو الأبدي!

فقرات ومقالات
هاري كين
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ ضد كولن
كولن
الدوري الألماني

النجم الإنجليزي يساهم بـ70 هدفًا هذا الموسم

اختتم بايرن ميونخ موسمه في البوندسليجا بانتصار كاسح على ضيفه كولن بنتيجة 5-1، ليؤكد سطوته على لجدول الترتيب برصيد 89 نقطة، بينما استقر كولن بالمركز الرابع عشر عند 32 نقطة.

سجل خماسية البافاري هاري كين "هاتريك" بالدقائق 10، 13، و69، إلى جانب توم بيشوف (22)، ونيكولاس جاكسون (83)، بينما أحرز سعيد المالا هدف كولن الوحيد بالدقيقة (18).

  • طوفان بافاري يسحق كولن

    في الشوط الأول، مارس العملاق البافاري ضغطاً عكسياً شرساً واستحواذاً خانقاً بلغ 73%، معتمداً بشكل كلي على الاختراق من العمق وفرض حصار كاسح.

    هذا الضغط العالي أنتج فاعلية هجومية فتاكة، حيث سجل الفريق 3 أهداف، ما أصاب منظومة كولن بشلل تام في الخروج بالكرة.

    مع انطلاق الشوط الثاني، تحول نهج بايرن من "الخنق المبكر" إلى "استدراج الخصم". انخفض الاستحواذ قليلًا وتراجع معدل التمريرات بشكل ملحوظ، ليسمح بايرن لضيفه بالتقدم بحثاً عن تقليص الفارق، لكن دون جدوى.

    هذا التراجع كان فخاً تكتيكياً لفتح المساحات في ظهر دفاع كولن المتقدم؛ ليعتمد البافاري على التحولات السريعة بضرب مصيدة التسلل والعرضيات الفعالة، وهو ما جاء بالهدف الخامس عبر جاكسون الذي يستعد للعودة إلى تشيلسي مع انتهاء إعارته.

    • إعلان
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    هاري كين لا يعرف الرحمة

    في ليلة ختام البوندسليجا، قدم كين درساً تكتيكياً مجانياً في "اقتصاد اللمسات والكفاءة المطلقة". لم يكن الهاتريك الذي بصم عليه كين هو الإنجاز الوحيد، بل الطريقة الإعجازية التي قهر بها لغة الأرقام، فالمهاجم الإنجليزي سجل أهدافه الثلاثة من إجمالي أهداف متوقعة (xG) بلغ 0.63 فقط، ما يعكس إنهاءً مرعباً وحسماً خيالياً أمام المرمى حول أنصاف الفرص إلى أهداف محققة.

    ما يبرز العبقرية التكتيكية لكين هو التباين الذكي في أدائه بين الشوطين. فبعد شوط أول هجومي بحت، تحول في الشوط الثاني إلى "قاتل صامت"، حيث اكتفى بلمس الكرة 8 مرات فقط طيلة 45 دقيقة، ولم يسدد سوى كرة واحدة سكنت الشباك مباشرة ليعلن عن هدفه الثالث.

    لخصت أهداف كين قدرته الهائلة على التحرك داخل منطقة الجزاء وإرباك حسابات الخصوم بتحركات هادئة محسوبة، إلى جانب دقة وقوة تصويباته التي تجعل من كل حارس بمثابة ضحية معتادة.

    قدم كين أداءً متكاملًا جمع بين الشراسة الهجومية (3 أهداف من 5 تسديدات) والالتزام التكتيكي (4 كرات مستردة)، ليثبت أنه ليس مجرد رأس حربة كلاسيكي، بل منظومة هجومية متكاملة تتحرك بوعي استثنائي على رقعة الملعب.

  • كين يخلد اسمه في كتب التاريخ

    في موسم يمكن وصفه بالأعظم في مسيرته الفردية على الإطلاق، واصل كين كتابة التاريخ بأحرف من ذهب مع بايرن ميونخ، متوجاً بجائزة هداف الدوري الألماني للموسم الثالث على التوالي، هذا الإنجاز التاريخي يضعه مباشرة في مصاف أساطير البوندسليجا، ليعادل رقم كارل هاينز رومينيجه وأولف كيرشتن، ويقف خلف المتصدرين التاريخيين للبطولة جيرد مولر وروبرت ليفاندوفسكي (7). سيطرة كين لم تتوقف عند الحدود الألمانية، بل حسم فعلياً سباق الحذاء الذهبي الأوروبي هذا الموسم مبتعداً بالصدارة بـ 36 هدفاً، تاركاً خلفه إرلينج هالاند (26) وكيليان مبابي (24) بفارق شاسع.

    كسر النجم الإنجليزي حاجز الخمسين هدفاً في موسم واحد لأول مرة في تاريخه. لغة الأرقام تقف عاجزة أمام ما قدمه مع النادي والمنتخب هذا الموسم؛ فخلال 55 مباراة، بصم على 70 مساهمة تهديفية مرعبة، مسجلاً 63 هدفاً وصانعاً 7 أهداف أخرى. وفي الدوري الألماني تحديداً هذا الموسم، سجل 36 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة في 31 جولة فقط، ليثبت أنه ماكينة لا تهدأ.

    وبنظرة أوسع على مسيرة كين الإجمالية بقميص البايرن في جميع المسابقات، نجد أنه خاض 146 مباراة، ساهم خلالها بـ 174 هدفاً (سجل 143 وصنع 31).

    أما في البوندسليجا تاريخياً، فقد بات على بُعد خطوتين فقط من دخول نادي المائة، بتسجيله 98 هدفاً وتقديم 21 تمريرة حاسمة في 94 مباراة فقط، ليؤكد هاري كين أنه ليس مجرد هداف عابر، بل ظاهرة هجومية تعيد تعريف مفهوم الحسم في الملاعب الألمانية والأوروبية.

    بلا شك يستحق كين التتويج -لا المنافسة- بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، بعدما أظهر وجهًا استثنائيًا غير مسبوق، حتى مع خسارته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك إذا فشلت إنجلترا في التتويج بكأس العالم 2026، ولكن يبقى أن نرى ماذا ينتظرنا في المونديال المقبل.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    كومباني "سبيشيال وان" الجديد!

    في موسم إعجازي أعاد صياغة تاريخ الكرة الأوروبية، نجح بايرن ميونخ في تحطيم الرقم القياسي الأسطوري لريال مدريد (نسخة جوزيه مورينيو 2011/12)، ليصبح أول فريق في العصر الحديث يكسر هذا الحاجز ويصل إلى 122 هدفاً في موسم واحد ضمن الدوريات الخمسة الكبرى.

    الرقم البافاري المرعب، الذي تحقق في ختام النسخة الحالية من البوندسليجا (2025/26)، تجاوز حصيلة الجيل الذهبي لريال مدريد (121 هدفاً)، ولا يتفوق عليه عبر كل العصور سوى فريق تورينو الإيطالي الذي سجل 125 هدفاً في موسم 1947/48.

    ما يضاعف من حجم الإعجاز البافاري ويجعله الأقوى فعلياً، هو أن كتيبة كومباني حققت هذه الحصيلة الخرافية في 34 مباراة فقط، مقارنة بـ 38 مباراة لعبها ريال مدريد و40 مباراة خاضها تورينو، مما يعكس معدلاً تهديفياً جنونياً يندر تكراره في كرة القدم الحديثة.

    هذه الآلة الهجومية الفتاكة لم تُبنَ من فراغ؛ بل هي ثمرة رهان إداري جريء. فقد تجلت الآن على أرض الواقع صحة تصريحات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التي كشف عنها كارل هاينز رومينيجه سابقاً، عندما أكد أن نصيحة حاسمة وتوصية قوية من "بيب" هي ما أقنع إدارة بايرن بالتعاقد مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني. اليوم، تثبت نبوءة المدرب الإسباني نجاحها المطلق، بعدما نجح تلميذه كومباني في تحويل بايرن ميونخ إلى منظومة هجومية كاسحة ومثالية، أكلت الأخضر واليابس في طريقها لتحطيم الأرقام القياسية.

كأس ألمانيا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
شتوتجارت crest
شتوتجارت
شتوتجارت