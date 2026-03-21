كين تعاطف مع لونين في لقطتين .. رباعية بايرن ميونخ تبعث برسالة لريال مدريد: الطوفان قادم ولسنا مانشستر سيتي!

عند مشاهدة مباراة أونيون برلين في البداية، ستشعر أن ريال على وشك التعثر، خاصة بعد رؤية فرصتي هاري كين التي أضاعها أمام المرمى وكذلك ليون جوريتسكا، ولكن هذه ليست نصف الحقيقة حتى.
الفكرة أن بايرن يصنع الكثير من الفرص من لعب مفتوح، بسبب تواجد العديد من العناصر الإبداعية داخل الفريق، مثل لينارت كارل "حتى وإن لم يكن في مستواه اليوم" وأوليسي وجنابري وغيرهم.
ولأنهم لا يلعبون وحدهم ويواجهون فريقًا من الدوري الألماني للمحترفين، فلا بأس من إضاعة بعض الفرص قبل أن يأتي الإعصار الذي يشير له جنابري دائمًا في احتفالاته بالتسجيل.
عندما لعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، لم يكن هجوم الأخير في حالته، إرلينج هالاند وفيل فودين وعمر مرموش وغيرهما، ولكن الأمور مختلفة تمامًا مع بايرن بوجود الثلاثي المرعب لويس دياز وهاري كين ومايكل أوليسي.
أرقام الثلاثي هذا الموسم جاءت كالتالي ..
لويس دياز : لعب 38 مباراة، سجل 22 هدفًا وصنع 18
هاري كين : لعب 40 مباراة، سجل 48 وصنع 5
مايكل أوليسي : لعب 39 مباراة، سجل 16 وصنع 27
وحتى عندما غاب لويس دياز للإيقاف اليوم أمام أونيون برلين، كان جنابري هو رجل المباراة دون منازع بتسجيله هدفين وتألقه بشكل عام.
وبالحديث عن كين على وجه التحديد، المهاجم الألماني لعب بصورة جيدة اليوم، ولكن يبدو أنه تعاطف مع حالة دفاع ريال وغياب حارسه الأساسي تيبو كورتوا ووجود أندريه لونين بدلًا منه، بإضاعته لفرصتين محققتين من انفرادين في نهاية كل شوط، وسيكون عليه التركيز بشكل أكبر أمام المرمى لو أراد مساعدة فريقه أمام ريال مدريد.