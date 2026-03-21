كين تعاطف مع لونين في لقطتين .. رباعية بايرن ميونخ تبعث برسالة لريال مدريد: الطوفان قادم ولسنا مانشستر سيتي!

مباراة اليوم التي خاضها بايرن ضد أونيون برلين أكدت حقيقة واحدة، أن ريال مدريد يستعد لخوض الكابوس الأصعب في أسوأ وقت ممكن على الإطلاق، لأن الميزة الأكبر لبايرن تواجهها الكثير من العيوب لدى الفريق الإسباني.

ريال عانى من تخبط دفاعي واضح خلال الموسم الجاري، في ظل الإصابات التي تعرض إيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلان ميندي وألفارو كاريراس وداني كارباخال قبل عودته، مع عدم ثبات مستوى دين هاوسن وتراجع أنطونيو روديجر وراؤول أسينسيو.

والنتيجة كانت تلقي ريال الكثير من الأهداف هذا الموسم في مختلف المناسبات، حيث لعب 44 مباراة، شهدت اهتزاز شباكه في 47 مناسبة وتسجيل 98 هدفًا.

ماذا عن بايرن ميونخ؟ الفريق سجل 143 هدفًا في كل البطولات، مما يعني أن دفاع ريال مدريد سيواجه الكابوس الأسوأ له، لأن دفاعه ليس أقوى نقاط قوته سواء مع تشابي ألونسو أو مدربه الحالي ألفارو أربيلوا.

ما يقدمه بايرن مع المدرب فينسنت كومباني خلال الموسم الجاري، بالانتصار برباعيات وثلاثيات وخماسيات و8/1 على فولفسبورج و6/1 أمام أتالانتا، يؤكد أن البافاري صاحب الحظوظ الأقوى في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأمر يعود للقوة الهجومية الخارقة بوجود كين ولويس دياز وأوليسي، وجنابري الذي كان بطلًا لمواجهة أونيون برلين، وقدرة الفريق على إحداث الغزارة التهديفية التي ستساعده في مرحلة يحتاج فيها تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

نسبة الأهداف المتوقعة اليوم كانت مخيفة، بايرن ميونخ 5.53 مقابل 0.21 لأونيون برلين، اكتساح تام وطوفان يأمل ريال مدريد بألا يطيح به.



