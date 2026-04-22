وفقًا لصحيفة "سبورت بيلد" غفو اللاعب الشاب ويزدوم مايك أثناء اجتماع صباحي للفريق ترأسه المدرب فينسنت كومباني. ويُذكر أن الحادثة وقعت الصيف الماضي.
حادث غريب .. لاعب بايرن ميونخ "ينام" خلال محاضرة لكومباني وعقوبة غير متوقعة من المدرب البليجيكي
عقوبة من كومباني
ووفقاً للتقرير، كان اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً قد خرج في ميونخ الليلة السابقة برفقة لاعب آخر تم إعارته منذ ذلك الحين، ولم يعد إلى مقر الفريق إلا في وقت متأخر من الليل. ويُقال إن مايك واجه هذه الاتهامات ولم ينكرها.
ومع ذلك، تعامل كومباني مع المهاجم الشاب برفق نسبي. فبدلاً من توبيخه علنًا، اختار المدير الفني البلجيكي إجراء محادثة خاصة لمعالجة الأمر، وهي خطوة غير متوقعة بسبب الطبيعة الصارمة للبلجيكي.
وأفادت صحيفة "سبورت بيلد" أن بايرن ميونخ عاقب اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً بمنعه من دخول غرفته لمدة أسبوع. وخلال تلك الفترة، دفع اللاعب تكاليف إقامته في الفندق من ماله الخاص. كما تم استدعاء والد اللاعب لحضور اجتماع، وتعتبر القضية الآن منتهية؛ وقد تمت إعادة تأهيل مايك.
- Getty Images
مشاركات مايك هذا الموسم
في صفوف بطل ألمانيا الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب، شارك مايك بشكل أساسي مع فريق تحت 19 عامًا. وفي إحدى عشرة مباراة بالدوري على هذا المستوى، سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة، كما شارك مرة واحدة مع فريق الاحتياط في دوري الدرجة الرابعة «ريجيونالليجا»، وسجل هدفًا واحدًا.
كانت فرص المشاركة مع الفريق الأول نادرة، حيث لم يظهر اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا سوى في مباريات قصيرة. قبل أن تمنعه إصابة في الفخذ من اللعب، أشركه كومباني في أربع مباريات بالدوري الألماني. ولا يزال هدفه الأول مع الفريق الأول قيد الانتظار.