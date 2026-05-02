وفقًا لبودكاست صحيفة «بيلد» المعنون «بايرن-إنسايدر»، يُعد اللاعب الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، هدفًا رئيسيًا لباريس سان جيرمان.
قبل أيام من موقعة العودة ضد بايرن ميونخ .. باريس سان جيرمان يستهدف هاري كين
ماذا قيل؟
ووفقًا للتقرير، علم كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في بيلد، من مصادر مقربة من النادي أن باريس سان جيرمان يجمع المال من أجل "صفقة انتقال لمهاجم نجم". وفي النهاية، لا يوجد الكثير من الأسماء الكبيرة المتاحة التي قد تكون مرشحة للانتقال إلى العاصمة الفرنسية.
ومع ذلك، فإن عقد كين في ميونيخ يمتد حتى عام 2027، مما يعني أنه يدخل العام الأخير من عقده قبل الموسم الجديد. ومع ذلك، يبدو أن رحيله عن بطل ألمانيا التاريخي أمر غير مرجح — حتى لو حاول باريس سان جيرمان إغرائه بـ"مبلغ ضخم"، وفقًا لفالك. بدلاً من ذلك، يُعتبر تمديد عقده الحالي أمرًا مرجحًا للغاية.
هل سيوقع كين عقدًا جديدًا قبل كأس العالم؟
يبدو مجلس إدارة بايرن واثقاً من التوصل إلى اتفاق لتمديد شراكتهما. "من المعروف أنه كان لديه بند في عقده يسمح له بالرحيل. لكنه اختار عدم تفعيله، لذا من الواضح أنه سيبقى في ميونيخ. والآن، كما هو مخطط، سيجتمع مديرو العمليات في النادي معه بعد انتهاء الموسم"، أوضح الرئيس التنفيذي السابق كارل-هاينز رومينيجه في مقابلة حديثة مع موقع t-online، مؤكداً: "هدفنا الواضح هو تمديد عقده".
وأكد المدير الرياضي ماكس إيبرل أن المحادثات مع ممثلي كين ستبدأ في الأسابيع المقبلة. وقال للصحفيين خلال رحلة بايرن إلى باريس لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: "قال كالي (رومينيجه) ذلك، لكن هذا هو موقف النادي. وقد نوقش الأمر مع هاري. قبل كأس العالم، سنجلس معاً ونحاول التوصل إلى حل".
وقد صرح كين نفسه مراراً وتكراراً أنه يشعر وكأنه في وطنه في ميونيخ، مما يشير إلى أن عودته في المدى القريب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز — وهو احتمال تم التكهن به على نطاق واسع — أمر غير مرجح. والحجة الرئيسية التي يتم طرحها هي أن كين لا يزال بإمكانه تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف الذي سجله آلان شيرر. ولا يزال الرقم القياسي لشيرر البالغ 260 هدفاً قائماً، بفارق 47 هدفاً عن رصيد كين الحالي.
يقدم كين موسمًا رائعًا مع بايرن ميونيخ.
في صيف عام 2023، انتقل كين من توتنهام هوتسبير إلى ميونيخ مقابل 100 مليون يورو حسب التقارير، وسجل منذ ذلك الحين 138 هدفًا في 141 مباراة. وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا هذا الموسم 54 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة. ويشكل، إلى جانب مايكل أوليسي ولويس دياز، الثلاثي الهجومي الأكثر رعبًا في القارة.
حتى في الهزيمة المذهلة 4-5 في مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان، كان في أفضل حالاته التهديفية وكسر حاجز الـ100 هدف مع النادي. وتُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.
نادي بايرن ميونيخ: إحصائيات أساسية عن هاري كين ومايكل أوليسي ولويس دياز
إحصائيات هاري كين مايكل أوليسي لويس دياز المباريات 46 47 46 الأهداف 54 20 26 تمريرات حاسمة 7 29 21