بايرن ميونخ يتجاهل أوسيمين ويختار نجم يوفنتوس لخلافة هاري كين

في بودكاست "بيلد"، تناول رئيس قسم كرة القدم كريستيان فالك هذه التكهنات بخصوص النيجيري وأعلن أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة. بل إن وفد نادي بايرن ميونيخ يشعر بأنه يتم استغلاله في بعض التقارير. وقال: "أعلم أن مسؤولي بايرن ميونيخ منزعجون بعض الشيء. إنهم يشعرون بأنهم يتم استغلالهم".

في الأشهر الماضية، ترددت تكهنات متكررة بأن بايرن ميونيخ سيبحث عن مهاجم جديد في الصيف. خاصة أن فترة إعارة نيكولاس جاكسون تقترب من نهايتها. لكن التعاقد مع أوسيمين بدا دائمًا غير مرجح، حيث من غير المرجح أن يقف النيجيري في الصف خلف هاري كين. كما ترددت شائعات متكررة عن دوشان فلاهوفيتش بسبب انتهاء عقده في يونيو المقبل وإمكانية ضمه مجانًا بدل التفاوض مع يوفنتوس.