أحمد فرهود

نهاية لعنة الربع قرن: بايرن ميونخ لم يتعلم من "تجارب الانزلاق".. وإلى أربيلوا "أنت لا تعرف قيمة ريال مدريد وليس كيليان مبابي فقط"

ريال مدريد
بايرن ميونخ
ألفارو أربيلوا
كيليان مبابي
فنسنت كومباني
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يتخلص من معاناته أمام ريال مدريد.. ولكن!

في سهرة أوروبية مُمتعة.. حوّل نادي بايرن ميونخ الألماني ليلة العملاق الإسباني ريال مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ إلى صدمة مدوية.

بايرن ميونخ نجح في كسر كبرياء ريال مدريد، على أرضه ووسط جماهيره؛ بالفوز عليه (2-1) مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وسجل ثنائية البافاري في الشباك المدريدية، كل من الكولومبي لويس دياز والإنجليزي هاري كين، في الدقيقتين 41 و46؛ بينما أحرز الميرينجي هدفه الوحيد في الدقيقة 74، بواسطة نجمه الفرنسي كيليان مبابي.

وبهذه النتيجة.. قطع بايرن ميونخ خطوة كبيرة نحو التأهُل إلى نصف النهائي؛ وذلك قبل استضافة ريال مدريد على الأراضي الألمانية، الأسبوع القادم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز بايرن ميونخ على ريال مدريد..

  FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    مانويل نوير.. المُعاناة التاريخية مستمرة ضد ريال مدريد

    يُعتبر النجم الألماني المُخضرم مانويل نوير، من أكثر الحراس العالميين؛ مُعاناة أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، تاريخيًا.

    نوير واجه ريال مدريد 9 مرات، بقميص العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ آخرها في قمة يوم الثلاثاء "7 أبريل 2026"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وخلال هذه المباريات التسع، عجز الحارس الألماني المخضرم عن الحفاظ على نظافة شباكه؛ حيث جاءت أرقامه ضد الميرينجي، على النحو التالي:

    * المباريات: 9.

    * أهداف مستقبلة: 19.

    * شباك نظيفة: 0.

    ورغم استقبال نوير هدفًا، للمباراة التاسعة على التوالي ضد ريال مدريد؛ إلا أنه تألق بشدة في الهجمات التي وصلت إليه، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    • إعلان
  FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    بايرن ميونخ.. كسر "لعنة الربع قرن" ضد ريال مدريد

    بالتزامن مع عجز الحارس المخضرم مانويل نوير، عن كسر "لعنته" ضد العملاق الإسباني ريال مدريد؛ نجح النادي الألماني الكبير بايرن ميونخ نفسه، في فعل ذلك.

    نعم.. بايرن ميونخ حقق أول فوز على ريال مدريد، منذ عام 2012؛ بل والأول على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، منذ ربع قرن.

    ويعود آخر فوز للبافاري على الميرينجي، في العاصمة مدريد، إلى الأول من مايو عام 2001؛ حيث انتصر وقتها (1-0)، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    ومنذ ذلك الوقت لم يحقق بايرن ميونخ، أي انتصار على ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ بعيدًا عن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي 2011-2012.

    آنذاك.. فاز بايرن ميونخ بـ"ركلات الجزاء" ضد ريال مدريد، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بانتصار الميرينجي (2-1)؛ وهي نفس النتيجة التي حققها البافاري على أرضه، في ألمانيا.

    آخر 8 مباريات لبايرن ضد الريال قبل لقاء 7 أبريل 2026:

    * موسم 2013-2014: ريال مدريد (1-0) بايرن ميونخ.

    * موسم 2013-2014: بايرن ميونخ (0-4) ريال مدريد.

    * موسم 2016-2017: بايرن ميونخ (1-2) ريال مدريد.

    * موسم 2016-2017: ريال مدريد (4-2) بايرن ميونخ.

    * موسم 2017-2018: بايرن ميونخ (1-2) ريال مدريد.

    * موسم 2017-2018: ريال مدريد (2-2) بايرن ميونخ.

    * موسم 2023-2024: بايرن ميونخ (2-2) ريال مدريد.

    * موسم 2023-2024: ريال مدريد (2-1) بايرن ميونخ.

  Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ألفارو أربيلوا.. أنت نفسك لا تعرف قيمة ريال مدريد

    الآن.. لننتقل إلى جزئية أخرى في حديثنا؛ وهي تلك المُتعلقة بتصريحات ألفارو أربيلوا، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد.

    أربيلوا تلقى سؤالًا في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة العملاق الألماني بايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وهو: "هل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لا يعلم قيمة ريال مدريد حقًا؟!".

    هذا السؤال وُجِه إلى أربيلوا، بعد المزاعم التي انتشرت في الساعات الماضية؛ بشأن أن مبابي لا يزال لم يعلم قيمة ريال مدريد الحقيقية، بعدما انضم إليه من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان صيف 2024.

    هُنا.. رد أربيلوا؛ بالقول: "ستشاهدون أمام بايرن ميونخ؛ كيف أن مبابي يعلم قيمة ريال مدريد".

    إلا أنه بعد ما شاهدناه ضد البافاري، نستطيع القول إن أربيلوا نفسه لا يعلم قيمة الميرينجي، وليس مبابي فقط؛ وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: اللعب بـ"جُبن شديد" ضد بايرن ميونخ طوال الشوط الأول؛ مع الاعتماد على المرتدات فقط.

    * ثانيًا: عدم التحرك أمام أخطاء نجوم ريال مدريد "الساذجة"؛ في معظم مجريات المباراة.

    وتحسن ريال مدريد في الشوط الثاني ضد بايرن ميونخ، ولكنه لم ينتفض بالمعنى الحرفي؛ إلا بعدما سجل مبابي هدف تقليص الفارق، في الدقيقة 74.

    أي أن ما قدّمه أربيلوا ضد البافاري؛ لا يليق أبدًا بمدير فني لنادي تاريخي مثل ريال مدريد، يمتلك في رصيده 15 لقب دوري أبطال أوروبا.

  FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    التفاصيل البسيطة.. بايرن لم يتعلم من تجاربه المأساوية

    أخيرًا.. لابد من الوقوف على نقطة في غاية الأهمية؛ وهي "التفاصيل البسيطة" التي عانى منها نادي بايرن ميونخ الألماني ضد العملاق الإسباني ريال مدريد، طوال السنوات الماضية.

    نعم.. في السنوات الماضية، كان البايرن قادرًا على تجاوز ريال مدريد، في كثير من نسخ دوري أبطال أوروبا؛ ولكنه عاني من بعض "التفاصيل البسيطة"، أبرزها على سبيل المثال:

    * أولًا: "الانزلاق" الشهير للحارس سفين أولريتش، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018؛ والذي أعاد ريال مدريد في النتيجة، قبل أن يتأهل إلى المشهد الختامي.

    * ثانيًا: خطأ الحارس مانويل نوير "القاتل"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؛ عندما سقطت كرة ضعيفة من يده في الدقيقة 88، سجل منها ريال مدريد هدفًا ساهم في إيصاله للمشهد الختامي.

    ويبدو أن البايرن لم يتعلم من هذه "التفاصيل البسيطة" شيئًا؛ رغم أنه خرج فائزًا (2-1) ضد ريال مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    بايرن ميونخ كان بإمكانه أن يخرج من هذه المباراة، فائزًا بأربعة أو خمسة أهداف كاملة، ويحسم التأهُل إلى نصف النهائي من الذهاب؛ إذا استغل أخطاء نجوم ريال مدريد "الساذجة"، أمام المرمى.

    لكننا وجدنا بدلًا من ذلك، نجوم مثل الفرنسي دايوت أوباميكانو والألماني سيرج جنابري، يهدران انفرادات صريحة أمام مرمى ريال مدريد؛ بسبب تسديد الكرة بطريقة غريبة.

    كذلك.. استهتر نجوم بايرن ميونخ في الهجمات المرتدة، خلال الدقائق الأخيرة من عمر القمة الأوروبية؛ ما يجعل البافاري معرض لسيناريو مأساوي جديد، في مباراة الإياب.

    والحقيقة أن مهمة ريال مدريد صعبة جدًا، في مباراة الإياب بألمانيا؛ ولكننا أمام واحد من أعظم الأندية عالميًا، وهو ما قد يدفع البايرن ثمنه غاليًا في النهاية.

