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أحمد فرهود

رسالة إلى بايرن ميونخ و"الرابونا" تلخص كل شيء قبل المونديال!.. المغرب يعثر على "شبيه يوسف النصيري" المفاجئ أمام مدغشقر

فقرات ومقالات
المغرب
كأس العالم
اسماعيل صيباري
يوسف النصيري
عبدالصمد الزلزولي
براهيم دياز
بايرن ميونخ
الاتحاد
المغرب ضد مدغشقر
مدغشقر
المباريات الودية

المغرب يستعد للمونديال بطريقة مثالية..

مع اقتراب دقات ساعة المونديال، وفي وقتٍ يحبس فيه العالم أنفاسه ترقبًا لنسخة 2026؛ اختار منتخب المغرب الأول لكرة القدم أن يوجّه رسالة طمأنينة إلى جماهيره، عبر بوابة مدغشقر.

منتخب المغرب فاز (4-0) ضد مدغشقر، في مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكة والمكسيك وكندا.

رباعية أسود الأطلس؛ جاءت عن طريق إسماعيل صايبري "هدفين" وسفيان رحيمي وأيوب الكعبي، في الدقائق 3 و24 و77 و86 تواليًا.

ولا يُعتبر منتخب مدغشقر مقياسًا، للحكم على المغرب بشكلٍ نهائي؛ ولكننا رأينا العديد من الإيجابيات رغم ذلك، والتي سنحاول أن نرصدها في السطور التالية..

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    منتخب المغرب يعثر على مهاجمه "الأساسي" في المونديال

    يبدو أن محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، استقر على مهاجمه الأساسي "رقم 9"، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وفي قائمته النهائية لبطولة كأس العالم 2026، استدعى وهبي مهاجم وحيد فقط "رقم 9"، وهو نجم أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي؛ مع استبعاد بعض الأسماء الأخرى، على رأسهم لاعب عملاق جدة الاتحاد يوسف النصيري.

    لكن أيضًا.. مدرب "أسود الأطلس" قام باستدعاء أكثر من نجم "جوكر"؛ يستطيعون اللعب في عدة مراكز، من بينها قلب الهجوم.

    من بين هؤلاء؛ النجم إسماعيل صايبري، البالغ من العمر 25 سنة، والذي ينشط في صفوف نادي آيندهوفن الهولندي.

    صايبري يجيد في أكثر من مركز، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ خاصة صانع الألعاب والوسط رقم 8، إلى جانب الجناح الأيسر.

    إلا أن الجهاز الفني لنادي آيندهوفن، اعتمد على صايبري في مركز "قلب الهجوم" ببعض المباريات، خلال الموسم الرياضي المنتهي 2025-2026.

    ومن بين هذه المباريات؛ تلك التي خسرها آيندهوفن (1-2) ضد نادي بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ووقتها.. سجل النجم المغربي هدف آيندهوفن الوحيد؛ ليقرر المدير الفني للمنتخب الوطني محمد وهبي، الاعتماد عليه في هذا المركز أيضًا.

    وهبي أشرك إسماعيل صايبري في مركز "قلب الهجوم"، خلال الشوط الأول من ودية منتخب المغرب ضد مدغشقر، مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث تألق اللاعب بشكلٍ كبير للغاية بتسجيله هدفين، قبل استبداله.

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  • Ismael SaibariVoetbalzone/IMAGO

    إسماعيل صايبري.. بديل النصيري "المناسب" ورسالة لبايرن ميونخ!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الحديث عن الأسباب التي جعلتنا نقول إن إسماعيل صيباري، نجم نادي آيندهوفن الهولندي؛ يبدو أنه الأقرب ليكون مهاجم منتخب المغرب "الأساسي"، في بطولة كأس العالم 2026.

    وإذا عُدنا إلى بطولة كأس العالم "قطر 2022"، التي حقق فيها منتخب المغرب الأول لكرة القدم إنجازًا تاريخيًا، بالحصول على "المركز الرابع"؛ سنجد أن قائد هجوم أسود الأطلس وقتها، كان يوسف النصيري.

    النصيري الذي كان في أفضل مستوياته آنذاك، قدّم حلولًا عديدة للمنتخب المغربي في مونديال قطر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ارتقاء رائع؛ لتحويل العرضيات إلى داخل شباك الخصوم.

    * ثانيًا: أول من يضغط على دفاعات الخصم؛ الأمر الذي أجبرهم على ارتكاب الأخطاء وعدم بناء اللعب بشكلٍ سليم.

    ونفس هذه المواصفات أظهرها لنا صايبري، في الشوط الأول من ودية منتخب المغرب ضد مدغشقر، مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    صايبري سجل الهدف الأول برأسه، بعد الارتقاء عاليًا لاستقبال كرة هوائية داخل منطقة الـ18 للخصم؛ بينما أحرز الثاني من ضغط رائع للغاية، على دفاعات مدعشقر.

    وبالتالي.. يبدو أن صايبري قدّم أوراق اعتماده لوهبي، ليكون مهاجم المغرب الأساسي بالفعل؛ كما أن تألُقه في الكثير من المراكز، يؤكد لماذا عمالقة أوروبا يريدون التعاقد معه.

    ووفقًا للصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو، يرغب نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع إسماعيل صايبري، خلال صيف العام الحالي؛ حيث جاء تألُقه في ودية الليلة، ليكون بمثابة الرسالة المهمة للبافاري.

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    عبدالصمد الزلزولي.. سلاح المغرب الأول في المونديال و"الرابونا" أكبر دليل

    بعيدًا عن إسماعيل صايبري.. قدّمت لنا الودية ضد منتخب مدغشقر الأول لكرة القدم؛ الطريقة التي سيعتمد عليها المغرب في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    منتخب المغرب بقيادة المدير الفني محمد وهبي، سيعتمد على طريقة واضحة للغاية؛ وهي:

    * أولًا: الضغط لقطع الكرة في أسرع وقتٍ ممكن، ثم السيطرة عليها مطولًا.

    * ثانيًا: تركيز الهجمات على الجناح الأيسر، الذي يتواجد فيه عبدالصمد الزلزولي.

    نعم.. الزلزولي الذي ينشط في نادي ريال بيتيس الإسباني، والمرغوب بقوة في إنجلترا من فرق "نيوكاسل يونايتد، توتنهام هوتسبير وأستون فيلا"، يتمتع بسرعات ومهارات كبيرة للغاية؛ تجعله يستطيع تجاوز الخصم، ثم إرسال العرضيات "الأرضية والهوائية" المتقنة.

    وبالفعل.. نفذ نجم بيتيس هذه اللعبة أكثر من مرة؛ حيث كاد أن يصنع هدفًا مبهرًا لزميله نصير مزراوي، بطريقة "الرابونا" الشهيرة.

    وقام الزلزولي بتمريرة "الرابونا"، لزميله القادم من الخلف نصراوي؛ الذي أطلق تسديدة صاروخية، اصطدمت بالعارضة.

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    3 نقاط مهمة في فوز منتخب المغرب "وديًا" على مدغشقر

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، بدون الوقوف على بعض النقاط المهمة الأخرى، في منتخب المغرب الأول لكرة القدم، قبل مشاركته في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    هذه النقاط المهمة؛ ظهرت في فوز المغرب الودي (4-0) ضد منتخب مدغشقر، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سفيان مرابط سيكون هو قائد خط وسط منتخب المغرب "الأساسي"؛ مع فتح الباب أمام جميع الأسماء الأخرى في هذا المركز، لمزاملته فوق المستطيل الأخضر.

    * ثانيًا: المنتخب المغربي يحتاج لمسة براهيم دياز في بطولة كأس العالم 2026؛ حتى ولو كان اللاعب لا يمر بأفضل فتراته، سواء فنيًا أو نفسيًا.

    * ثالثًا: سفيان رحيمي لن يكون "ضيف شرف" بين محترفي القارة العجوز؛ حيث من الممكن أن يكون له دورًا كبيرًا، في بعض مباريات المونديال.

    وبالطبع.. المباريات الرسمية تختلف عن الوديات؛ لكن لا ننسى أن مواجهات المغرب في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ستكون متفاوتة القوة.

    ويتواجد أسود الأطلس في "المجموعة الثالثة"، بمونديال القارة الأمريكية؛ إلى جانب كل من البرازيل، اسكتلندا وهايتي.

    ومواجهة المغرب للمنتخب البرازيلي، ستكون مختلفة تمامًا عن هايتي مثلًا؛ لذا.. من الممكن أن يوزع المدير الفني محمد وهبي الدقائق بين لاعبيه، حسب كل منافس.