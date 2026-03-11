باولو فونسيكا يرد على الانتقادات "غير العادلة" الموجهة إلى إندريك وسط تراجع مستوى ليون

مع تزايد الضغط، تدخل فونسيكا لحماية نجمه الشاب من رد الفعل المتزايد. بعد التعادل 1-1 مع باريس إف سي يوم الأحد، حيث فشل إندريك في إحداث تأثير كبديل، سارع فونسيكا إلى تذكير النقاد بعمر اللاعب وقلة خبرته السابقة في المنافسات.

وقال فونسيكا للصحفيين: "إنه يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، وأنتم تتوقعون منه الكثير. لقد قضى إندريك أكثر من عام دون أن يلعب، والآن يلعب في كل مباراة تقريبًا". من الواضح أن المدرب يشعر أن عبء التوقعات أصبح مفرطًا: "عندما يسجل، تكون التقييمات إيجابية للغاية، ولكن عندما لا يسجل، تكون [الانتقادات] شديدة للغاية وغير عادلة".