بالملايين وأضعاف كأس العالم 2022.. رسائل الكراهية تغزو مونديال 2026!

في عام 2022، تم حذف 470 ألف تعليق مسيء أو ترويعي، لكن البطولة شملت 40 مباراة أقل وكانت مدتها أقصر. وارتفع عدد المنشورات التي أبلغت عنها الفيفا عشرة أضعاف ليصل إلى أكثر من 200 ألف.

بالإضافة إلى ذلك، تم باستخدام الذكاء الاصطناعي «فحص وتقييم أكثر من نصف مليون رسالة تم رصدها موجهة إلى اللاعبين والمدربين والمسؤولين». وتم «إحالة أكثر من 15,000 رسالة منها للمزيد من المعالجة، في حين تم الإبلاغ عن أكثر من 1,000 تهديد خطير بشكل خاص إلى السلطات المختصة، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون».