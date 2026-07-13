بالذكاء الاصطناعي.. نيمار يتفاعل مع فيديو يطالبه بالعدول عن الاعتزال وقيادة البرازيل في 2030

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عاصفة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب تفاعله الرسمي مع مقطع فيديو تم تصميمه بالكامل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويهدف المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم إلى إقناع ساحر السامبا بالتراجع عن قرار اعتزاله الدولي ومواصلة اللعب لتمثيل بلاده في نهائيات كأس العالم لعام 2030.
وجاء هذا التحرك الإلكتروني بعد فترة وجيزة من الصدمة التي عاشها الجمهور البرازيلي عقب الوداع المرير للنسخة المونديالية الحالية أمام النرويج.
وبحسب ما ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية في تقريرها الصادر من ساو باولو، فإن الحسابات الرسمية للاعب شهدت تدفق ملايين المشجعين الذين شاركوه المشاعر ذاتها.