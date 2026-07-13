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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي رفعت

بالذكاء الاصطناعي.. نيمار يتفاعل مع فيديو يطالبه بالعدول عن الاعتزال وقيادة البرازيل في 2030

البرازيل ضد النرويج
البرازيل
النرويج
كأس العالم
نيمار

هداف البرازيل يعلق برموز تعبيرية باكية على مقطع يحاكيه في أعمار مختلفة لإقناعه بخوض نسخة 2030.

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عاصفة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب تفاعله الرسمي مع مقطع فيديو تم تصميمه بالكامل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم إلى إقناع ساحر السامبا بالتراجع عن قرار اعتزاله الدولي ومواصلة اللعب لتمثيل بلاده في نهائيات كأس العالم لعام 2030. 

وجاء هذا التحرك الإلكتروني بعد فترة وجيزة من الصدمة التي عاشها الجمهور البرازيلي عقب الوداع المرير للنسخة المونديالية الحالية أمام النرويج.

وبحسب ما ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية في تقريرها الصادر من ساو باولو، فإن الحسابات الرسمية للاعب شهدت تدفق ملايين المشجعين الذين شاركوه المشاعر ذاتها.


  • حوار تخيلي بين الطفولة والشيخوخة الكروية

    حقق مقطع الفيديو المنتج بواسطة حساب نيرد سول المختص بالذكاء الاصطناعي أرقامًا فلكية، ودارت الفكرة التخيلية للعرض حول تلاقي نسخ متعددة من نيمار في أعمار مختلفة، حيث تظهر نسختان لشخصه في مرحلة الشباب وهما يراقبان طفولته عندما كان يرتدي قميص تدريب نادي سانتوس البرازيلي. 

    وتبدأ النسخة الأكبر سنًا في الاقتراب من الطفل لتعريفه بهويته المستقبلية، مما يدفع الصغير للسؤال ببراءة عن العمر الذي نجحا فيه بحصد لقب كأس العالم لأول مرة، ليتلقى إجابة مؤثرة ومبكية من نيمار العجوز.

    قال نيمار في المقطع: "هذا هو الموضوع الفعلي الذي جئت لأتحدث معك بشأنه، نحن لم نتمكن من تحقيق ذلك الهدف، لقد قدمت كل ما لدي من مجهود واستنزفت كل ما أملك من قوة وطاقة ولكنني فشلت في النهاية، وبمفردي لم يكن بإمكاني أبدًا صياغة هذا الإنجاز، ولهذا السبب جئت إليك الآن مستعينًا بك، وأحتاج منك الإجابة الصريحة على سؤال واحد، هل تريد مني أن أحاول للمرة الأخيرة؟".


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  • نسخة 2030 تظهر بالكأس ونيمار يعلق برموز عاطفية


    تتطورت الأحداث الدرامية داخل المقطع مع ظهور نسخة رابعة متقدمة في السن تقاطع الحوار الدائر، ليتساءل نيمار آخر عن الحقبة الزمنية التي قدم منها القادم الجديد، لتركز عدسة العرض على يد الشخصية التي تبين أنها تحمل مجسم كأس العالم محفورًا عليه وسم عام 2030.

    وينت ولم يتأخر رد فعل نجم السامبا صاحب الأربعة والثلاثين عامًا، والذي سارع بالتعليق على المنشور عبر منصة إنستجرام واضعًا ثلاثة رموز تعبيرية تدل على التأثر الشديد والبكاء.


  • عقدة العمر في النسخة المقبلة


    تأتي هذه الهزة العاطفية في وقت يمر فيه النجم البرازيلي بمرحلة تعافٍ وتأهيل بدني طويل من الإصابة التي لحقت به، والتي حدت من مشاركته في نسخة كأس العالم الحالية، حيث لم يتمكن من خوض سوى مواجهتين فقط، من بينهما اللقاء الأخير الذي شهد إقصاء البرازيل على يد منتخب النرويج من الدور ثمن النهائي. 

    وكان نيمار قد أعلن في وقت سابق أن المونديال الثلاثي المنظم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة سيكون المحطة الأخيرة له في مسيرته الطويلة مع كأس العالم، وسيبلغ الهداف التاريخي ثمانية وثلاثين عامًا بحلول صيف 2030، مما يجعل أمر تواجده رهانًا بدنيًا وتكتيكيًا معقدًا.

    https://www.instagram.com/reels/DavG7uUuDSe/


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