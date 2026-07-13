بالذكاء الاصطناعي.. نيمار يتفاعل مع فيديو يطالبه بالعدول عن الاعتزال وقيادة البرازيل في 2030

حقق مقطع الفيديو المنتج بواسطة حساب نيرد سول المختص بالذكاء الاصطناعي أرقامًا فلكية، ودارت الفكرة التخيلية للعرض حول تلاقي نسخ متعددة من نيمار في أعمار مختلفة، حيث تظهر نسختان لشخصه في مرحلة الشباب وهما يراقبان طفولته عندما كان يرتدي قميص تدريب نادي سانتوس البرازيلي.

وتبدأ النسخة الأكبر سنًا في الاقتراب من الطفل لتعريفه بهويته المستقبلية، مما يدفع الصغير للسؤال ببراءة عن العمر الذي نجحا فيه بحصد لقب كأس العالم لأول مرة، ليتلقى إجابة مؤثرة ومبكية من نيمار العجوز.

قال نيمار في المقطع: "هذا هو الموضوع الفعلي الذي جئت لأتحدث معك بشأنه، نحن لم نتمكن من تحقيق ذلك الهدف، لقد قدمت كل ما لدي من مجهود واستنزفت كل ما أملك من قوة وطاقة ولكنني فشلت في النهاية، وبمفردي لم يكن بإمكاني أبدًا صياغة هذا الإنجاز، ولهذا السبب جئت إليك الآن مستعينًا بك، وأحتاج منك الإجابة الصريحة على سؤال واحد، هل تريد مني أن أحاول للمرة الأخيرة؟".



