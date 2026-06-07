اختتمت تشكيلة إيطاليا "التجريبية"، بقيادة سيلفيو بالديني، مبارياتها بفوز آخر على اليونان، لكنها قبل كل شيء أرسلت إشارة واضحة للمستقبل؛ في إيطاليا، هناك شباب موهوبون، وربما يستحقون فرصة أكبر، ليس فقط في المنتخب الوطني، بل وفي الدوري الإيطالي أيضًا.

ليس من قبيل الصدفة أن منتخب تحت 21 عامًا، الذي انتقل بأكمله تقريبًا إلى المنتخب الأول، قد قدم أداءً رائعًا، في حين فاز منتخب تحت 17 عامًا ببطولة أوروبا للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومع ذلك، فإن قلة قليلة من هؤلاء الشباب، يلعبون بانتظام، وقلة قليلة جدًا منهم يلعبون في الـ(سيري آ).