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Italia formazione.Getty Images
Lelio Donato

من تجربة لوكسمبورج واليونان .. وصفة بالديني تكشف أزمة إيطاليا الحقيقية بعد الغياب عن كأس العالم!

المباريات الودية
إيطاليا
اليونان ضد إيطاليا
اليونان

فاز منتخب إيطاليا "للشباب"، بقيادة سيلفيو بالديني، في المباراتين الوديتين ضد لوكسمبورج واليونان، بفضل أهداف بيو إسبوزيتو، كما أن فوز منتخب تحت 17 عامًا ببطولة أوروبا للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات يُرسل إشارة أخرى.

اختتمت تشكيلة إيطاليا "التجريبية"، بقيادة سيلفيو بالديني، مبارياتها بفوز آخر على اليونان، لكنها قبل كل شيء أرسلت إشارة واضحة للمستقبل؛ في إيطاليا، هناك شباب موهوبون، وربما يستحقون فرصة أكبر، ليس فقط في المنتخب الوطني، بل وفي الدوري الإيطالي أيضًا.

ليس من قبيل الصدفة أن منتخب تحت 21 عامًا، الذي انتقل بأكمله تقريبًا إلى المنتخب الأول، قد قدم أداءً رائعًا، في حين فاز منتخب تحت 17 عامًا ببطولة أوروبا للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومع ذلك، فإن قلة قليلة من هؤلاء الشباب، يلعبون بانتظام، وقلة قليلة جدًا منهم يلعبون في الـ(سيري آ).

  • ليس إسبوزيتو وحده

    لاشك أن فرانشيسكو بيو إسبوزيتو هو نجم إيطاليا "الشابة"؛ حيث سجل مهاجم إنتر هدفًا في كلتا مباراتي لوكسمبورج واليونان، ليختتم بأفضل طريقة ما كان في الواقع موسمه الأول في الدوري الإيطالي، وهو في العشرين من عمره. وبالتأكيد لم يكن لاعبًا أساسيًا.

    ولكن، إذا لم تكن هناك شكوك حول قدرات إسبوزيتو، فقد قدم زملاؤه في الهجوم، أي إيكاتور وكوليوشو، أداءً جيدًا أيضًا؛ فالأول من مواليد عام 2006، يلعب في صفوف جنوى، حيث خاض ثلاثين مباراة في الموسم الماضي من الكالتشيو، وسجل ثلاثة أهداف. أما الثاني، فلم يلعب قط في إيطاليا، وأنهى الموسم معارًا إلى باريس إف سي.

    وبالانتقال إلى الخطوط الأخرى، جاءت التأكيدات أيضًا من تشياروديا وكوموزو وبارتيساجي في الدفاع، بالإضافة إلى ليباني وبيسيلي وندور في خط الوسط.

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  • أين يلعب "مستقبل" إيطاليا؟

    في المقابل، كم من هؤلاء الشباب يلعبون بانتظام في الدوري الإيطالي؟ أهانور لم يصبح بعد لاعبًا أساسيًا في أتالانتا، وينطبق الأمر نفسه على كوموزو في فيورنتينا، بينما صعد بارتيساجي خلال الموسم الماضي، في الترتيب الهرمي للفريق، حيث أشركه أليجري في كثير من الأحيان بدلًا من إستوبينان.

    كياروديا، المدافع المركزي المولود عام 2005، يلعب في الدوري الألماني مع بوروسيا مونشنجلادباخ، لكنه ليس لاعبًا أساسيًا، وكذلك الحال بالنسبة لندور في فيورنتينا.

    أما عن بيسيلي، فقد أصبح لاعبًا أساسيًا في روما قبل نهاية الموسم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بعض الإصابات، بينما خاض ليباني 24 مباراة مع ساسولو في الدوري الإيطالي.

  • لا مشاركات في الكالتشيو لفريق تحت 17 سنة

    وهناك منتخب تحت 17 عامًا، الذي توج، كما ذكرنا، بطلاً لأوروبا للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

    في التشكيلة التي يقودها المدرب دانييلي فرانشيسكيني، لم يشارك أي لاعب حتى الآن في الدوري الإيطالي، وكثير منهم لا يجدون مكانًا حتى في تشكيلات فريق "بريمافيرا".

    باختصار، هناك شعور بأن كرة القدم الإيطالية لا تزال تعاني بشدة في إطلاق الشباب، حتى لو كانوا موهوبين، مفضلةً الاعتماد على لاعبين أجانب غالبًا ليسوا من أعلى المستويات.

    وهذه الترددات ستؤثر في النهاية بشكل خاص على المنتخب الإيطالي، الذي لن يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، على الرغم من النتائج الممتازة التي حققها على مستوى الناشئين.

    وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن لامين يامال سيكون نجمًا بارزًا مع إسبانيا في نفس البطولة العالمية وهو في سن 18 عامًا فقط، فإن بعض الأسئلة تطرح نفسها تلقائيًا.

  • وصفة بالديني

    أشار سيلفيو بالديني، المدير الفني المؤقت للمنتخب الإيطالي، في المباراتين ضد لوكسمبورج واليونان، إلى وصفة بسيطة لكنها واضحة جدًّا لمستقبل إيطاليا، بقوله "سيتوقف التقييم على من سيأتي وعلى رؤيته لكرة القدم، يجب أن يكون لدى من سيأتي منظور يفهم أن الشباب هم مورد وليسوا مشكلة".

    لكن من سيأتي؟ في الوقت الحالي، يبدو أن المرشح الأوفر حظاً لتولي مقعد المدرب هو روبرتو مانشيني، وهو شخص أطلق خلال فترة توليه منصب المدرب العديد من الشباب بنتائج متفاوتة: من زانيولو إلى بافوندي، الذي أشركه في المنتخب الوطني قبل أن يظهر لأول مرة في الدوري الإيطالي.

    باختصار، الطريق الذي يجب اتباعه هو الطريق الذي رسمه بالديني وإيطاليا: الشباب، الطموح والموهبة.